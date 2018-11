Lộ thông tin giá bán Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 09:00 AM (GMT+7)

Phiên bản mới của chiếc SUV/Crossover dự kiến có giá bán từ 1,1 tỷ đồng.

Một số thông tin rò rỉ từ các đại lý cho biết Hyundai SantaFe 2019 sẽ có giá bán từ 1,1 tỷ đồng cho phiên bản xăng tiêu chuẩn, và cao nhất là 1,3 tỷ đồng cho phiên bản máy dầu đặc biệt. Cụ thể, Hyundai SantaFe 2019 có 4 phiên bản và có giá bán dự kiến như sau:

Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn: 1.100 triệu đồng

Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1.150 triệu đồng

Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt: 1.250 triệu đồng

Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1.300 triệu đồng

Hyundai SantaFe 2019 dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Cách đây không lâu, thông số kỹ thuật của Santa Fe 2019 đã bị tiết lộ trên mạng, tại Việt Nam xe được trang bị 02 phiên bản động cơ bao gồm: máy dầu 2.2 L e-VGT và máy xăng 2.4L GDI cho công suất lần lượt: 188 mã lực và 202 mã lực.

Bên cạnh đó, hệ dẫn động 4 bánh (H-TRAC) có trên bản đặc biệt. Nguồn thông tin rò rỉ cho thấy bản máy xăng sẽ có hộp số 6 cấp còn máy dầu sử dụng loại 8 cấp mới.​



Theo đó, có tổng cộng 4 phiên bản SantaFe 2019 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước tại nhà máy của Hyundai Thành Công ở Ninh Bình. Với hai tuỳ chọn động cơ: một động cơ xăng Theta II 2.4 GDI công suất 188 mã lực tại 6000v/phút và momen xoắn cực đại 241Nm tại 4000v/phút.

Còn lại là loại động cơ dầu R 2.2 e-VGT cho công suất 202 mã lực tại 3800 v/phút và momen xoắn cực đại 441Nm tại 1750 – 2750 v/phút. Động cơ dầu được “ưu ái” hơn khi đi cùng hộp số tự động 8 cấp trong khi động cơ xăng chỉ sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản “Đặc biệt” của Hyundai SantaFe 2019 sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu trước FWD.

Ngoài cấu hình động cơ khác nhau, thiết kế của Hyundai SantaFe 2019 cũng tương đồng với các mẫu xe nhập Hàn. Phiên bản “Đặc biệt” sẽ được phân biệt với các phiên bản “Tiêu chuẩn” ở cụm đèn pha, đèn sương mù LED, mâm 19 inch, lưới tản nhiệt mạ chrome đen,…

Phiên bản “Đặc biệt” cũng vượt trội hơn ở các tính năng an toàn khi được trang bị: Cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, khoá an toàn, phanh tay điện tử,… Trong đó, đáng chú ý là hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn có thể đưa ra cảnh báo bằng âm thanh nếu hành khách mở cửa khi có xe đi từ phía sau vượt lên, lần đầu tiên có mặt trên một mẫu xe phổ thông ở Việt Nam.

Hyundai Santa Fe hiện tại đang phân phối ra thị trường 4 phiên bản: Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn, Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn, Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt và Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt với mức giá lần lượt từ: 908, 970, 1,040 đến 1,090 cho bản cao cấp nhất. Khả năng cao Hyundai SantaFe 2019 thế hệ mới sẽ có mức giá cao hơn phiên bản hiện tại đang bán tại thị trường Việt Nam. Tương tự phiên bản cũ, SantaFe thế hệ mới được Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối trong nước. ​