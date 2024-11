Lộ mặt 3 mẫu sedan hạng B đua ngôi "đỉnh nóc kịch trần" 2024

Trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, ba cái tên nổi bật là Toyota Vios, Hyundai Accent, và Honda City. Đây là những mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng trẻ, người đi làm, gia đình nhỏ, nhờ sự kết hợp giữa giá cả hợp lý, thiết kế tinh tế, và công nghệ hiện đại. Tại thời điểm cuối năm 2024, những mẫu xe này đang cạnh tranh khốc liệt với nhau, và đặc biệt Honda City 2024 đang có sự bứt phá mạnh mẽ.

3 mẫu xe đều có những điểm mạnh riêng

Toyota Vios 2024: Với bề dày lịch sử lâu dài, Toyota Vios vẫn là cái tên gắn liền với sự bền bỉ và tiết kiệm. Được trang bị động cơ 1.5L, Toyota Vios 2024 có công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ này giúp Vios duy trì sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, mang lại khả năng vận hành mượt mà cho người sử dụng.

Tuy nhiên, Toyota Vios lại bị đánh giá thiếu đi sự trẻ trung và phong cách trong thiết kế. Mặc dù nội thất có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, nhưng về phần công nghệ, xe không có nhiều điểm nổi bật so với các đối thủ. Hệ thống an toàn của Vios được đánh giá cao với các tính năng như ABS, EBD, và hệ thống cân bằng điện tử.

Hyundai Accent 2024: Mới nhất vẫn duy trì những điểm mạnh đã giúp mẫu xe này thành công trong những năm qua, với thiết kế hiện đại và tính năng tiện ích phong phú. Động cơ 1.5L của Accent cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Accent 2024 đặc biệt được trang bị hộp số CVT mang lại cảm giác lái êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, Accent còn nổi bật với tính năng an toàn và giải trí vượt trội. Hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 8 inch, và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay là những trang bị đáng giá. Tuy nhiên, chất liệu nội thất của Accent có thể không được cao cấp như đối thủ, đặc biệt là các phiên bản tiêu chuẩn.

Honda City 2024: Gây ấn tượng mạnh với thiết kế trẻ trung, thể thao và đầy cá tính. Động cơ 1.5L, công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm giúp City có khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống treo và phanh của City rất được người dùng đánh giá cao, mang đến cảm giác lái ổn định và êm ái.

Điểm mạnh lớn nhất của Honda City chính là tính năng an toàn và công nghệ hiện đại. Hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, và camera 360 độ trên các phiên bản cao cấp là những ưu điểm nổi bật. Bên cạnh đó, khoang nội thất rộng rãi và sang trọng cũng là một trong những yếu tố giúp City chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Đặc biệt, Honda City có khả năng bứt phá cuối năm nhờ vào mức ưu đãi hấp dẫn và sự đổi mới trong thiết kế.

Những "quân bài" chiến thuật

Thiết kế: Hyundai Accent và Honda City đều sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại và thể thao, trong khi Toyota Vios có phần nhạt nhòa hơn trong yếu tố này.

Công nghệ và tiện nghi: Honda City nổi bật với những tính năng công nghệ như màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống Honda Connect, và hỗ trợ khởi động từ xa. Accent cũng trang bị hệ thống giải trí tương tự nhưng không có nhiều tính năng cao cấp như City.

Động cơ và vận hành: Mặc dù cả ba mẫu xe đều sử dụng động cơ 1.5L, nhưng Honda City với công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm tỏ ra mạnh mẽ hơn trong các tình huống tăng tốc và vận hành trên đường cao tốc. Hyundai Accent và Toyota Vios có mức công suất thấp hơn một chút nhưng vẫn đảm bảo được khả năng vận hành ổn định.

An Toàn: Tất cả ba mẫu xe đều có các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, và hệ thống cân bằng điện tử. Tuy nhiên, Honda City vượt trội hơn với các tính năng như hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù, mang lại sự an tâm cho người lái.

Cuộc đua tìm ngôi vị quán quân "đỉnh nóc kịch trần"

Cuộc đua trong phân khúc sedan hạng B của Việt Nam năm 2024 vẫn sẽ nóng bỏng giữa Toyota Vios, Hyundai Accent, và Honda City. Toyota Vios có thể chưa mạnh về thiết kế và công nghệ nhưng lại rất ổn định và đáng tin cậy. Hyundai Accent là sự lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích sự trẻ trung và tiết kiệm. Tuy nhiên, Honda City với thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn vượt trội đang có khả năng bứt phá.

Mặc dù Toyota Vios vẫn duy trì vị trí số 1, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Honda City khiến cho ngôi đầu của Vios không còn chắc chắn. Với 1.590 chiếc bán ra trong tháng 9 và tổng doanh số lũy kế là 7.264 chiếc, Honda City đang thu hẹp khoảng cách với Vios (8.812 chiếc). Nếu Honda City tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm và duy trì sự hấp dẫn với người tiêu dùng, khả năng mẫu xe này vượt lên giành ngôi đầu là rất cao.

Trong khi đó, Hyundai Accent, với sự ổn định doanh số, đứng ở vị trí thứ 2 nhưng cũng cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược hoặc cải tiến sản phẩm nếu muốn giữ vững vị trí trong cuộc đua với Toyota Vios và Honda City.

Cuộc đua giữa Toyota Vios, Hyundai Accent, và Honda City trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục gay cấn trong những tháng cuối năm, và với sự bứt phá của Honda City, mẫu xe này có thể sẽ tạo ra những bất ngờ lớn trong thời gian tới.

Bảng so sánh tổng quan về 3 mẫu xe sedan hạng B

Tiêu Chí Toyota Vios Hyundai Accent Honda City Doanh số tháng 9 1.842 xe 1.290 xe 1.590 xe Doanh số lũy kế (9 tháng) 8.812 xe 8.200 xe 7.264 xe Giá Niêm Yết (triệu VND) 500 - 600 439 - 569 499 - 569 Công Suất (hp) 107 115 119 Mô-Men Xoắn (Nm) 140 144 145 Hộp Số 4AT, CVT 6MT, CVT CVT Kích Thước (D x R x C) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.535 x 1.765 x 1.485 4.580 x 1.748 x 1.467 Chiều Dài Cơ Sở (mm) 2550 2760 2600 Thiết kế ngoại thất Thanh lịch, trung tính Thể thao, năng động Thể thao, sắc nét Trang bị nội thất Cơ bản, rộng rãi Hiện đại, hỗ trợ CarPlay/Auto Rộng rãi, tiện nghi tốt Tiện Nghi Chỉnh tay, màn hình 7 inch Điều hòa tự động, màn hình 8 inch Màn hình 8 inch, Honda Connect An Toàn 2 túi khí, ABS 2-6 túi khí, ABS 2-6 túi khí, Honda Sensing Đèn LED Không có Có ở các phiên bản cao cấp Có Tiêu Thụ Nhiên Liệu (L/100km) 5.5 - 6 5.7 5.3 Ưu điểm Độ bền cao, chi phí bảo trì thấp Giá trị trang bị tốt, thiết kế trẻ Động cơ mạnh, cảm giác lái tốt Đối tượng phù hợp Doanh nghiệp vận tải, gia đình Người trẻ, yêu thích công nghệ Người thích lái mạnh mẽ

