Liên tục giảm giá trăm triệu, doanh số Ford Territoy thế nào năm 2025

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mà Ford Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi giảm 100% phí tước bạ cho khách hàng mua Ford Territory. Như vậy, tương ứng với mỗi phiên bản thì giá Ford Territory được giảm từ 76 - 89 triệu đồng. Nhờ đó giá lăn bánh của mẫu SUV hạng C này chỉ còn từ 763 triệu đồng.

Mức ưu đãi tới gần trăm triệu đồng này là một chiến lược mạnh mẽ nhằm tăng sức cạnh tranh của Ford Territory trên thị trường hiện nay, đặc biệt là khi đối thủ Mazda CX-5 cũng đang đưa ra chiến lược giảm giá từ 30 - 50 triệu đồng tùy phiên bản.

Từ đầu năm tới nay, Ford Territory cũng cho thấy triển vọng doanh số ấn tượng với việc liên tiếp xếp vị trí thứ 2 trong phân khúc SUV hạng C. Hiện tại, doanh số tháng 5 của xe chưa được công bố, và tính cộng dồn cho tới hết tháng 4/2025 thì Ford Territory đạt 3040 xe bán ra thị trường, thấp hơn so với Mazda CX-5 với 4438 xe, trong khi đối thủ Hyundai Tucson đạt 2431 xe.

Theo giới thạo xe, hiện tại Ford Territory phiên bản mới đã chạy thử tại đường phố Việt Nam và sẽ sớm được bán ra thị trường trong thời gian gần. Do đó, động thái ưu đãi phí trước bạ của Ford Việt Nam được cho là một phần để "đẩy hàng tồn kho" trước khi bản mới được tung ra thị trường.

Tháng 1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 Cộng dồn năm 2025 Doanh số Ford Territoy (Xe) 700 464 931 945 3040

Ford Territory hiện đang bán trên thị trường gây ấn tượng với ngoại hình thể thao mạnh mẽ. Xe sở hữu đường nét cơ bắp với các đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi cùng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép thiết kế thời thượng Không gian bên trong Territory 2025 được thiết kế tối giản nhưng hiện đại với điểm nhấn là cặp màn hình đôi 12 inch trong cùng một mặt kính – bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Ghế ngồi bọc da thật, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có tính năng làm mát ở hàng ghế trước (bản cao cấp). Hàng ghế thứ hai rộng rãi, sàn phẳng, gập được giúp mở rộng khoang hành lý từ 448L lên đến 1.422L. Ngoài ra, xe còn có hơn 20 hộc chứa đồ, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, nút bấm khởi động, gương chống chói tự động, cần số dạng núm xoay hiện đại,...

Ford Territory được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe hỗ trợ 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Mountain, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành trong đô thị và đi đường đèo. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn chưa có tùy chọn dẫn động 4 bánh – một điểm trừ nhẹ so với một số đối thủ trong phân khúc.

Mẫu SUV hạng C này cũng nổi bật với gói an toàn Ford Co-Pilot 360™, tích hợp gần 20 tính năng hiện đại như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng (có Stop & Go), camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường chủ động, cân bằng điện tử Bosch thế hệ 9, kiểm soát áp suất lốp,...