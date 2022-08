Lexus NX 350h được đem ra làm giải thưởng Hole-in-One có gì đặc biệt

Sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, Lexus Cup đã quay trở lại. Đây là lần thứ sáu (06) giải đấu được tổ chức. Giải được diễn ra từ ngày 12/08 – 13/09 tại sân Golf Hoiana Shores (Quảng Nam). Sau 02 vòng loại diễn ra tại hai khu vực Bắc, Nam, đã có 40 người lọt vào vòng chung kết.

Người tham dự được chia theo 03 bảng: A (HDC 00 - 15), B (HDC 16 – 22), C (HDC 23 – 28) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ để chọn ra giải Nhất, Nhì và Ba cho mỗi bảng và 01 giải vô địch Best Gross. Ngoài ra còn có 01 giải Đồng Đội (Best Team) dành cho đội có thành tích tốt nhất; 05 giải kỹ thuật trong đó có 01 giải cú đánh xa nhất (Longest drive), 04 giải cú đánh gần cờ (Nearest to the Pin)

Chưa hết, tại giải này còn có phần thưởng đặc biệt hole-in-one là xe Lexus NX 350h. Vậy mẫu xe Hybrid này có gì đặc biệt để hãng xe Nhật phải đưa lên làm giải thưởng. Lexus NX được thiết kế thể thao với các đường nét góc cạnh tương tự như trước đây.

Đèn pha tích hợp định vị LED được thiết kế liền khối và không tách biệt như trước. Lưới tản nhiệt có phần nhỏ hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế nối liền hai bên với dòng chữ Lexus đặt bên dưới cụm đèn thắng thứ ba tạo cảm giác sang trọng và hiện đại.

Bên trong, khoang lái có được hai màn hình kích thước 7 inch và 14 inch, cùng với đó là màn hình hiển thị kính lái kích thước 10 inch. Ở phiên bản NX350h được trang bị hệ thống 17 loa Mark Levinson. NX thế hệ thứ 2 sở hữu hệ thống khử tiếng ồn chủ động và hệ thống hỗ trợ tăng âm thanh động cơ mang đến sự phấn khích khi cầm lái. Bản này có hệ thống treo trước loại MacPherson và phía sau là tay đòn kép.

Lexus NX350h được trang bị động cơ hybrid với động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 2.5L kết hợp cùng mô-tơ điện và hệ dẫn động AWD. Sức mạnh truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Cả hai đều được trang bị gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 3.0. Gói nay bao gồm các tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống an toàn tiền va chạm bổ sung tính năng nhận diện người đi bộ và xe đạp, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo chệch làn đường, theo dõi làn đường và đèn pha thông minh.

Bên cạnh đó, NX mới còn được trang bị thêm phanh an toàn khi đỗ xe, đồng thời tiếp tục kế thừa các tính năng an toàn của các phiên bản trước, như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi và cảnh báo áp suất lốp, camera toàn cảnh, hỗ trợ đổ đèo,…

Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus NX350h thế hệ thứ hai mới có gián bán 3,3 tỷ đồng và mẫu xe này sẽ nhắm đến các đối thủ gồm Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Audi Q5.

