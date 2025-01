BMW vượt mặt xe sang Nhật về doanh số bán hàng tại Việt Nam

Sau khi chuyển qua lắp ráp và điều chỉnh giá bán hấp dẫn hơn, doanh số BMW tại Việt Nam ngày càng thăng hoa. Đến nay, BMW lại tiếp tục vượt mốc 2.000 xe và gia tăng cách biệt với Lexus về doanh số. Hai hãng xe sang duy nhất công bố doanh số hàng tháng tại Việt Nam là BMW-Mini và Lexus. Theo số liệu từ VAMA, tính từ đầu năm đến nay, Lexus đã bán được 1.552 xe và BMW+MINI đã bán được 2.077 xe.

Doanh số này giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn là một con số khá cao khi so với các năm 2022 trở về trước.Đáng chú ý, BMW và MINI đang ngày càng gia tăng cách biệt về doanh số so với hãng xe đến từ Nhật. Nếu như năm 2023, BMW+MINI chỉ bán nhiều hơn Lexus khoảng 317 xe, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 525 xe.

Có thể thấy, việc Thaco thay đổi chiến lược kinh doanh cho BMW bằng việc lắp ráp và hạ giá bán đã đem về "trái ngọt" giúp cải thiện doanh số BMW năm 2023-2024 tăng trưởng mạnh mẽ so với 2022. Năm 2023, BMW+MINI tại Việt Nam đã bán được 2.110 xe, nhiều nhất từ khi Thaco tiếp quản BMW tại VN vào năm 2018. năm 2024, con số này cũng không ít khi đạt 2.077 xe.

Với Lexus, hãng xe này luôn có doanh số ổn định qua các năm tại Việt Nam, khoảng 1.500 xe. Chỉ có năm 2023 là hãng này đạt được số kỷ lục 1.793 xe. Sang năm 2024, doanh số hãng này lại về mốc 1.552 xe như cũ.

Thaco đang phân phối hơn 15 mẫu xe BMW tại thị trường Việt Nam. Bao gồm các mẫu sedan như: 3 Series, 4 Series, 5 Series, 7 Series, 8 Series; các mẫu SUV như X3, X4, X5, X6, X7; các mẫu xe thuần điện như: i4, i7, iX3 và các mẫu xe đặc biệt như Z4 hay XM. Trong đó, 4 mẫu xe được lắp ráp gồm: 3 Series, 5 Series, X3 và X5.

Danh mục sản phẩm của Lexus tại Việt Nam đơn giản hơn, chỉ 8 mẫu xe. Sedan gồm có ES và LS; SUV gồm có NX, RX, GX và LX; MPV có mẫu LM. Chi tiết doanh số BMW+MINI và Lexus tại Việt Nam qua các năm: