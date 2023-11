Lexus LF-ZL Concept lần đầu tiên được giới thiệu

Mẫu SUV cỡ đại của Lexus sẽ được phát triển từ nền tảng BEV thế hệ tiếp theo và sử dụng pin hình lăng trụ, cabin vô cùng rộng rãi và nhiều công nghệ tối tân. Lexus LF-ZL là một trong hai mẫu concept xe điện quan trọng được thương hiệu xe sang trực thuộc Toyota cho ra mắt tại Japan Mobility Show 2023.

Thông qua chiếc LF-ZL này, công chúng có thể phần nào nhận biết được danh mục SUV của Lexus trong tương lai sẽ như thế nào, vì nhiều khả năng mẫu LX sẽ không còn là sản phẩm đầu bảng nữa, mà vai trò đó sẽ do bản thương mại của LF-ZL đảm nhận.

Mẫu concept này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 5.300 x 2.020 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 3.350 mm cho thấy ngoại hình rất to lớn bề thế, hơn hẳn so với mẫu LX về hầu hết mọi phương diện trừ chiều cao. Do là xe điện nên phần sàn xe cũng sẽ được thiết kế hoàn toàn bằng phẳng, qua đó giúp cho không gian nội thất được rộng rãi thoáng đãng nhất có thể.

Lexus LF-ZL cũng là một trong những sản phẩm đầu tiên thuộc tập đoàn Toyota được phát triển từ nền tảng khung gầm kiểu mới, học tập từ quy trình đặc biệt “Giga Casting” từng được Tesla tiên phong ứng dụng. Từng cấu trúc xe tại đầu, đuôi và hông xe sẽ được chế tạo thành mô-đun (thay vì lắp từ từng linh kiện lẻ) và sau đó vận chuyển – lắp ráp tự động bằng hệ thống điều khiển không dây.

Bên trong khoang cabin là nội thất chứa đầy công nghệ tối tân và phong cách thiết kế độc đáo khác biệt. Nằm ở nửa bên của người lái là vô-lăng kiểu yoke với 2 màn hình dọc nhỏ đặt ở 2 bên. Màn hình bên trái dùng để chuyển số và chỉnh chế độ lái, còn màn hình bên phải điều khiển các tính năng giải trí. Nằm ngay dưới chân kính chắn gió ở vị trí phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Bên phía ghế hành khách cũng có riêng một màn cảm ứng khổng lồ và là nơi đặt hệ thống thông tin giải trí chính. Một số màn nhỏ hình tròn được bố trí tại cụm điều khiển trung tâm nhưng chưa rõ nhiệm vụ cụ thể. Thiết kế ghế xe khá táo bạo và có thể sẽ được đơn giản hóa đi nhiều nơi sản xuất thương mại hàng loạt.

Do xe chỉ có 4 ghế, không gian ngồi của hành khách luôn rộng rãi và có hệ thống điều khiển riêng tại từng vị trí. Những người ngồi ở phía sau được tận hưởng bằng loại ghế ngả lưng có tựa chân và một vách ngăn bằng tre nhỏ giữa chúng. Hệ điều hành xe có tên Arene có khả năng học hỏi và ghi nhớ ưu tiên của người dùng. Từ đó, xe có thể tự động tùy chỉnh các hệ thống sao cho phù hợp nhu cầu người dùng trong nhiều tình huống khác nhau.

Hệ truyền động Lexus LF-ZL được xác nhận dùng pin hiệu suất cao với cấu trúc hình lăng trụ cho mật độ năng lượng tốt hơn trong bộ khung nhỏ hơn, tuy nhiên công đoạn chế tạo lại đơn giản hơn. Những loại pin này cũng sẽ có phạm vi hoạt động được cải thiện đáng kể so với những mẫu xe điện hiện hành.

Đại diện Lexus cho biết mẫu concept LF-ZL này là “cái nhìn thoáng qua về một tương lai nơi tính di động, con người và xã hội được kết nối liền mạch”, chưa xác nhận liệu ý tưởng này có khả năng được sản xuất thương mại hàng loạt hay không.

