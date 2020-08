KIA Sedona gây bão khi nhận 20.000 đơn hàng sau 2 tiếng ra mắt

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 06:00 AM (GMT+7)

Dù đến tháng 8 mới chính thức giới thiệu, nhưng trong đợt mở bán tiền ra mắt, KIA Sedona đã "chốt đơn'' được 20.000 xe. Không chỉ thế, KIA còn hé lộ hàng loạt công nghệ và tiện nghi ''lần đầu xuất hiện'' trên Sedona.

KIA Sedona thế hệ thứ 3 đã trình làng từ năm 2014. Sau 6 năm, mẫu xe này cuối cùng cũng ra mắt thế hệ mới (thứ 4) với thiết kế thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài. Chiếc xe to hơn, đẹp hơn, sắc sảo hơn và có nội thất như xe sang. Vì vậy, dù trong thời điểm Covid khó khăn, lượng đơn đặt hàng của Sedona cũng vô cùng ấn tượng. Mẫu xe này đã nhận được 20.000 đơn đặt hàng trong 2 tiếng mở pre-order.

Nhiều thông tin đã xác nhận rằng KIA Sedona 2021 rộng và dài hơn thế hệ trước rất nhiều. Sedona 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.131 x 1.981 x 1.727 (mm). Như vậy, so với thế hệ trước, Sedona 2021 dài hơn 38mm, rộng hơn 8mm. Chiều dài cơ sở cũng được nâng lên 30mm.

Ở thế hệ mới, KIA Sedona 2021 có cụm đèn và lưới tản nhiệt khá đặc sắc. Lưới tản nhiệt của xe vẫn giữ hình dạng mũi hổ đặc trưng nhưng kết hợp với phần đèn, tạo cảm giác mới lạ. Nan lưới tản nhiệt mỏng, dạng ô mắt cáo sắc sảo. Lấn sâu vào đó là cụm đèn pha với chi tiết đèn LED lưỡi cày, nối tiếp vào viền dưới. Dải đèn hậu LED kéo dài theo bề ngang với chi tiết hình học LED đẹp mắt tạo hình cho đèn phanh.

KIA cho biết đã trang bị công nghệ cửa trượt thông minh ‘Smart Power Sliding Door’ cho Sedona thế hệ thứ 4. Đây là công nghệ xuất hiện lần đầu trên thế giới. Theo đó, chủ xe chỉ cần đứng đợi trước cửa xe một lúc với chìa khóa thông tin trong túi, cửa sẽ tự động mở ra. Nhờ đó, chủ xe có thể dễ dàng chất đồ đạc, sắp xếp chỗ ngồi trên xe mà không cần chạm vào cửa.

KIA Motors cũng trang bị công nghệ cửa cốp tự đóng thông minh cho Sedona. Chức năng ‘smart power tailgate auto closing function’ này sẽ tự động đóng cửa cốp khi nhận diện không còn chuyển động nào quanh khu vực đuôi xe. Thêm vào đó, chỉ cần chủ xe ấn vào nút lock/unlock trên chìa khóa 1 lúc, cửa trượt và cửa cốp sẽ đóng và mở cùng một lúc.

Hãng xe Hàn cũng cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng ‘spotlight on and off’ ở gầm xe. Nhờ đó, hành khách có thể di chuyển ra vào xe an toàn hơn vào ban đêm. Không chỉ đèn ngoài xe, KIA còn trang bị hệ đèn nội thất ‘Ambient Light’, giúp tạo không gian ấn tượng và sang trọng hơn. Hệ đèn này hứa hẹn sẽ rất hợp với hệ thống âm thanh cao cấp KELL và các trang trí nội thất kiểu 3D trên Sedona mới.

Nội thất KIA Sedona thế hệ thứ 4 (mã hiệu KA4) nhận được nhiều thay đổi so với đời trước, nhấn mạnh vào sự sang trọng. Từ hình ảnh được công bố, nội thất xe được bọc da sáng màu với chất liệu tốt hơn. Xe được trang trí kim loại và bề mặt có hiệu ứng satin nổi. Được biết, tùy từng phiên bản, nội thất sẽ được bọc da Nappa hoặc vải đen.

Cụm vô lăng trên Sedona có tạo hình giống với các mẫu Sorento và K5 thế hệ mới. Có nhiều nút bấm đa phương tiện trên vô lăng. Cửa gió điều hòa cũng khác biệt so với bản cũ, kéo dài từ đầu này sang đầu KIA mặt táp lô. Giữa xe là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 10.25 inch. Màn hình này được thiết kế nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, gần giống phong cách của những mẫu xe hạng sang như Mercedes-Benz. Phía dưới màn hình trung tâm còn có 1 màn hình nhỏ để điều khiển nhiệt độ hoặc âm thanh.

Hàng ghế thứ hai sẽ có chức năng ‘Premium Relaxation Seat’. Nó sẽ cung cấp tùy chỉnh ghế thoải mái nhất cho hành khách, giúp họ xua tan mệt mỏi. Cùng với đó là chức năng ’expandable center console’, giúp mở rộng tối đa không gian ở hàng ghế thứ 2. ''Secondary voice recognition'' là chức năng nhận diện giọng nói thứ 2 trên xe. Hành khách ngồi ghế sau có thể điều khiển định vị, Bluetooth audio, ghế, điều hòa và cửa sổ ở hàng ghế sau.

Động cơ KIA Sedona 2021 thế hệ mới vẫn còn được giữ bí mật. Tuy nhiên, dự đoán xe sẽ có tuỳ chọn động cơ dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất khoảng 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Ngoài ra sẽ có thêm động cơ 1.6L tăng áp đi cùng 1 động cơ điện và bộ pin 1.5 kWh cho tổng công suất khoảng 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Đi cùng là nhiều trang bị an toàn như: hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện băng ngang, giữ làn đường, cảnh báo sau xe. Mẫu xe này hiện đang trong quá trình sản xuất cho kịp tiến độ bán ra vào cuối năm nay.

Nguồn: http://danviet.vn/kia-sedona-gay-bao-khi-nhan-20000-don-hang-sau-2-tieng-ra-mat-502020585593481....Nguồn: http://danviet.vn/kia-sedona-gay-bao-khi-nhan-20000-don-hang-sau-2-tieng-ra-mat-502020585593481.htm