KIA Morning mới chính thức ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 439 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 14/11, KIA THACO chính thức giới thiệu New Morning thế hệ mới 2021, xe được phân phối hai phiên bản là GT-Line và X-Line, đi kèm mức giá bán từ 439 triệu đồng.

Tiếp nối thành công của KIA Seltos, KIA Sorento (All New), THACO đưa về Việt Nam mẫu xe KIA Morning mới – mẫu xe mới thứ 3 của KIA trong năm 2020. Với mẫu xe New Morning, THACO lựa chọn giới thiệu trước 2 phiên bản đặc biệt GT-line & X-line. Đây là 2 phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm New Morning.

Cụ thể, New Morning X-Line là phiên bản đặc biệt phát triển tại thị trường châu Âu với thiết kế thể thao cùng những đường nét mạnh mẽ, phong cách phù hợp với các khách hàng nữ năng động. Trong khi đó GT-Line là phiên bản cao cấp tại thị trường Hàn Quốc, dành riêng cho các khách hàng yêu thích thời trang, khẳng định phong cách riêng với thiết kế tinh tế, sắc sảo và cá tính.

Hai phiên bản đặc biệt GT-line & X-line sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 12 sắp tới.

Về thiết kế, KIA New Morning 2020 có ngoại hình thể thao hơn người tiền nhiệm. Phần đầu xe được thiết kế lại, lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng này có các thanh chrome nổi bật và nối liền với đèn pha. Đèn chạy ban ngày LED bốn điểm được lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao.

Lưới tản nhiệt phía dưới chứa các hốc đèn sương mù góc cạnh, một đường viền màu đen bao quanh và nối liền với các khe hút gió đặt thẳng đứng 2 bên nhấn mạnh tính thể thao cho phần trước của chiếc xe.

Phía sau, đuôi xe có đèn hậu kiểu dáng mới, các khe thông gió mỏng. Cản sau khá mạnh mẽ khi được mạ chrome và chứa 2 ống giả đặt 2 bên. Phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ này còn được bổ sung thêm màu sơn vàng Honeybee và các tùy chọn mâm xe kích thước hợp kim 14 và 16 inch.

Khoang cabin của Morning 2020 chỉ có một số thay đổi nhỏ như các chi tiết trang trí màu nổi bật. Về mặt công nghệ, mẫu xe hạng A này được trang bị màn hình đa thông tin màu 4.2 inch, hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn.

Hiện tại, Thaco vẫn chưa công bố sức mạnh của mẫu xe này. Tại thị trường quốc tế, New Morning 2020 sử dụng động cơ Smartstream G mới, Morning 2020 đạt mức công suất tối đa 75 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn 95 Nm tại 3.750 vòng/phút, 9 mã lực và giảm 1 Nm so với động cơ trước đó. Đi kèm là hộp số tự động 4 cấp.

New Morning sẽ nhận đặt hàng tại các Đại lý kể từ ngày hôm nay 14/11/2020, giao xe trong tháng 12/2020 với mức giá ưu đãi cho các khách hàng đầu tiên là 439 triệu đồng. Ngoài ra trong dịp này, hãng còn triển khai chương trình đặc biệt đến tất cả các khách hàng mua xe mới

