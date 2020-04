Khủng long Mỹ Cadillac Escalade ESV 2021 công bố giá bán từ 80.490 USD

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Cadillac Escalade ESV 2021 phiên bản trục cơ sở dài chốt giá bán tại thị trường Mỹ là 80.490 USD (tương đương 1,88 tỷ VNĐ), rẻ hơn khá nhiều so với Lexus LX.

Phiên bản trục cơ sở dài của Escalade thế hệ mới có chiều dài 5.766 mm, tức là nhỉnh hơn 384mm so với bản tiêu chuẩn. Không gian chứa đồ tăng thêm 18,1% tính từ tựa lưng hàng ghế đầu so với thế hệ trước. Nếu gập tất cả các ghế xuống, tổng không gian chứa đồ của bản ESV là 3.584L, cao hơn 495L so với mức 3.089L của Escalade 2021 tiêu chuẩn.

Điểm chung của Cadillac Escalade 2021 bản tiêu chuẩn và ESV là đều có không gian dành cho khách ở hàng ghế thứ nhất và thứ 2 là tương đương nhau. Tuy nhiên, hàng thứ ba của bản trục cơ sở dài sẽ có thêm 43mm khoảng duỗi chân.

Cadillac Escalade ESV 2021 có hai tùy chọn động cơ, đầu tiên là loại 6,2L V8 công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 623 Nm. Hoặc khách hàng có thể chọn động cơ Duramax turbo-diesel dung tích 3L 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 277 mã lực và mô-men xoắn cũng 623 Nm. Hai bản động cơ đều kết hợp hộp số tự động 10 cấp, dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh.

Về trang bị, Cadillac Escalade 2021 sở hữu trang bị tiêu chuẩn với cụm màn hình OLED kích thước hơn 38 inch. Ba màn hình cong kích thước lần lượt từ trái qua phải là 7,2 inch, 14,2 inch và 16,9 inch tạo nên hệ thống thông tin, giải trí siêu rộng. Chiếc SUV hạng sang cũng đi kèm công nghệ Super Cruise cải tiến.

Tất cả được giám sát bởi dữ liệu LiDAR, GPS, máy ảnh và hệ thống radar, nó cũng cho phép Escalade thực hiện thay đổi làn đường rảnh tay bằng cách bật tín hiệu rẽ. Một hệ thống giám sát người ngồi sau tay lái rất chặt chẽ, bắt đầu bằng các cảnh báo khi xe cảm thấy cần sự can thiệp nhiều hơn của người lái. Tùy chọn công nghệ Night Vision quan sát ban đêm, sử dụng công nghệ hồng ngoại để tăng cường khả năng hiển thị cũng như phát hiện người đi bộ.

Ngoài ra, khủng long Mỹ Escalade 2021 còn được trang bị camera 360 độ bao gồm ở phía sau, hai bên và phía trước, nó có thể tạo ra tầm nhìn bao quanh bên ngoài chiếc SUV. Cũng có nhiều màn hình hơn trên chiếc xe gồm màn hình dành cho hành khách ngồi phía sau với hệ thống giải trí gồm cặp màn hình 12.6 inch có thể kết nối với hệ thống chung của xe hoặc nhiều phương tiện khác thông qua kết nối HDMI và USB.

Khách hàng tùy chọn hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình cảm ứng 12,6 inch, hỗ trợ chơi game, bật nhạc và phát video qua HDMI, USB. Escalade thế hệ mới đi kèm hệ thống âm thanh mới của AKG với 19 loa và một loa siêu trầm, trong khi hệ thống AKG thêm tùy chọn 36 loa và bộ khuếch đại.

Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade sản xuất từ 1998 và vừa hiện tại đã bước sang thế hệ thứ năm. Thế hệ đầu tiên chỉ có phiên bản năm cửa. Đến thế hệ thứ hai (2002-2006), Escalade có thêm bản bốn cửa cùng hai phiên bản EXT (bán tải) và ESV với dẫn động bốn bánh là trang bị tiêu chuẩn. Ở thế hệ thứ ba (2007-2014), bản ESV tăng thêm chiều dài trục cơ sở và đến thế hệ thứ năm (từ 2021), phiên bản này tiếp tục tăng kích thước.

Cadillac Escalade ESV 2021 có giá khởi điểm 80.490 USD (tương đương 1,88 tỷ đồng) cho bản Luxury dẫn động cầu sau và giá cao nhất sẽ là 92.890 USD (tương đương 2,17 tỷ đồng) cho biến thể Sport với hệ dẫn động tất cả các bánh. Nâng cấp dẫn động cầu sau lên bốn bánh sẽ tiêu tốn 3.000 USD. Hiện tại, các đại lý Cadillac Mỹ đã nhận đặt hàng và dự kiến giao xe vào mùa Thu năm nay.

Tại Việt Nam, Cadillac đều được đưa về dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Mẫu Escalade ESV 2019 có giá khoảng 10 tỷ đồng.

