Khi mua bảo hiểm xe ô tô cần lưu ý điều khoản nào?

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 16:30 PM (GMT+7)

Phạm vi bảo hiểm là điều khoản quy định về các trường hợp xe ô tô có được bồi thường bảo hiểm hay không.

Vừa qua các trang mạng xã hội về ô tô truyền tay nhau hình ảnh chủ nhân của chiếc xe Honda CR-V bị xịt sơn toàn bộ thân xe vì đậu xe trước nhà người khác, đây là một trong những trường hợp có thể được bồi thường bảo hiểm.

Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị bảo hiểm quy định phạm vi bảo hiểm không có hành vi này. Do đó, khi mua hợp đồng bảo hiểm cho xe ô tô, các chủ xe cần nghiên cứu phạm vi được bồi thường bảo hiểm rõ ràng để tránh các rủi ro không được bồi thường.

Bảo hiểm ô tô nhằm tránh những rủi ro khi gặp tai nạn.Ảnh: THY NHUNG

Thời điểm này, mùa nắng nóng ở miền Bắc, mùa mưa ở khu vực miền Nam cũng xuất hiện, từ đó các chủ xe hãy lưu ý điều khoản về phạm vi bảo hiểm. Đơn cử như các đơn vị bảo hiểm thường có điều khoản sau: đơn vị bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe/ người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp như: Đâm, va (bao gồm cả va chạm các vật thể khác), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào; Hỏa hoạn, cháy, nổ; Những tai họa bất khả kháng do thiên tai (bao gồm nhưng không giới hạn bão, lũ, lụt, sét đánh, giông tố, động đất, sụt lở, sóng thần, …); mất toàn bộ xe do trộm, cướp.

Theo đó, các đơn vị bảo hiểm chỉ bồi thường cho chủ xe trong các trường hợp trên. Khi chủ xe vô tình bị xịt sơn (hành vi phá hoại) sẽ không nằm trong trường hợp được bồi thường bảo hiểm.

Theo các chuyên gia về bảo hiểm, sản phẩm của mỗi công ty là khác nhau, mức giá bảo hiểm đắt hay rẻ là do phạm vi bảo hiểm và các quy định giảm trừ, chế tài. Do đó, khi ký kết hợp đồng bảo hiểm chủ xe nên tìm hiểu các đơn vị có các điều khoản về phạm vi bảo hiểm có quy định hành vi ác ý, cố tình phá hoại nhưng loại trừ hành vi ác ý, cố tình phá hoại của chủ xe/ người đại diện hợp pháp của chủ xe/ người được bảo hiểm/ lái xe.

Đặc biệt, quy định về hành vi thay đổi thông số lốp xe, thùng xe sẽ được bồi thường bảo hiểm. Vì hành vi này dễ xảy ra khi chủ xe thay đổi lốp xe theo hãng khác với trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

