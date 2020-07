Khám phá chiếc ô tô có thể di chuyển dưới nước như trên cạn

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Có giá bán 1,5 triệu USD và chỉ sản xuất duy nhất 1 chiếc, sQuba là chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới di chuyển được cả trên cạn và dưới nước.

Xe có giá bán lên tới 1,5 triệu USD

Rinspeed được biết đến là một trong những nhà sản xuất những chiếc xe ý tưởng thú vị nhất, đánh thức mọi người về thiết kế và công nghệ. Trong hơn 40 năm, Rinspeed đã đưa ra một số ý tưởng lạ lùng nhưng thú vị về tương lai của các phương thức di chuyển.

Một trong những sáng kiến đặc biệt của Rinspeed là một chiếc ô tô có khả năng lặn dưới nước duy nhất trên thế giới.

Được biết, mẫu xe lấy cảm hứng từ bộ phim năm 1977 của James Bond, "The Spy Who Loved Me", trong đó James Bond bị truy đuổi và đã lái chiếc xe biến đổi của mình lặn xuống dưới nước để trốn tránh kẻ thù.

Năm 2008, Rinspeed sQuba được ra mắt tại Geneva. Nó được phát triển dựa trên Lotus Elise, nhưng bên trong được làm lại hoàn toàn cùng một số sửa đổi bên ngoài để có thể hoạt động dưới nước lẫn trên đường bộ thông thường.

Mặc dù vận tốc khi chạy dưới nước của sQuba chỉ từ 3 đến 6 km/h nhưng cũng khá lý tưởng cho những ai ưa trải nghiệm

Điều đặc biệt, sQuba hoàn toàn hợp pháp trên đường, có đèn chiếu sáng, dây an toàn và lốp xe thông thường. Nó cũng có một cặp cánh quạt ở dưới cản sau của nó, và một nội thất hoàn toàn được thiết kế để bị ướt và khô nhanh chóng. Thiết bị cũng được sửa đổi rộng rãi để cung cấp các thông tin lái xe và lặn, chẳng hạn như tốc độ, độ sâu và dung lượng pin. sQuba hoàn toàn chạy bằng điện đi kèm với nó là một bộ bình oxy, mặt nạ dưỡng khí và đường ống cho người ngồi khi dưới nước, không quên kèm theo bộ điều chỉnh cho người lái và hành khách. Vỏ bên ngoài cho phép sQuba di chuyển bằng cách đẩy nước, cánh quạt phía sau cho phép nó điều khiển sang trái hoặc phải.

Xe chạy hoàn toàn bằng điện (1 mô tơ dùng ở trên cạn và 2 mô tơ dùng ở dưới nước). Hình thức bên ngoài của sQuba không có gì khác Lotus Elise, nhưng nội thất đã được thiết kế lại hoàn toàn để có thể ngâm dưới nước.

Cụm đồng hồ cũng được sửa đổi để có thông tin của cả khi xe chạy trên cạn lẫn dưới nước, bao gồm tốc độ, độ sâu và khả năng lặn của xe. Vì xe không có mui, nên phía sau ghế lái và ghế phụ có cặp bình oxy, cùng tất cả trang thiết bị cần thiết cho việc lặn dưới nước. Giống như Lotus Elise, sQuba chỉ có hai chỗ ngồi.

Khi trên cạn, xe có thể di chuyển với tốc độ 120 km/h

Trên đất liền, sQuba có thể di chuyển với vận tốc 120,7 km/h. Xe còn được thiết kế đi kèm với hệ thống cảm biến laser của Ibeo, nên có khả năng tự lái.

Trên mặt nước, sQuba di chuyển với vận tốc khoảng 6 km/h và đạt được vận tốc 3 km/h khi di chuyển ở độ sâu 10m.

Nhà sản xuất chỉ cho ra đời một chiếc sQuba duy nhất, với một khách hàng duy nhất. Nếu số lượng xe được sản xuất tăng lên, Rinspeed không đảm bảo rằng những thông số kỹ thuật của xe sẽ đạt đến mức hoàn hảo như nguyên bản.

Được biết, để sản xuất ra chiếc xe độc đáo này, chi phí chế tạo đã lên tới 1,5 triệu USD. Chiếc xe này có thể đi vào lịch sử như một món đồ chơi một lần chỉ dành cho giới siêu giàu.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/kham-pha-chiec-o-to-co-the-di-chuyen-duoi-nuoc-nhu-tren-can-d473389.html