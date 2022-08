Khách hàng "chốt mua" VinFast VF 8 sẽ nhận được ưu đãi gần 500 triệu đồng

Theo chương trình mới được VinFast công bố, các khách hàng tiên phong đã đặt cọc 10 triệu đồng trước thời điểm 6/4/2022 chỉ cần đóng thêm 40 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán chính thức là có thể nhận xe sớm theo thứ tự đóng đủ tiền cọc.

Những khách hàng chốt mua VinFast VF 8 sẽ nhận được Gói tùy chọn dịch vụ thông minh và hệ thống trợ lái nâng cao VinFast Smart Driving trọn đời trị giá 132 triệu đồng; Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 118 triệu đồng; Voucher mua xe được phép chuyển nhượng trị giá 150 triệu đồng; Voucher Sống xanh trị giá 30-50 triệu đồng dành cho khách hàng sở hữu hoặc mua nhà Vinhomes; Tiết kiệm thêm tới 30 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng VinFast sang xe điện. Tổng ưu đãi cộng dồn lên tới 480 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng sở hữu xe điện VinFast là cư dân Vinhomes còn nhận được đặc quyền gửi xe và sạc pin miễn phí 2 năm. Tất cả khách hàng mua xe điện từ nay đến hết tháng 2/2025 cũng được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện của Chính phủ.

Với loạt ưu đãi kể trên cùng với việc đã được lái trải nghiệm xe điện VinFast VF 8, nhiều người đã nhanh chóng bổ sung 40 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán chính thức. Thậm chí, có không ít khách hàng còn muốn cọc nhiều hơn 50 triệu đồng với mong muốn nhận xe sớm.

VF 8 và VF 9 là hai mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên của VinFast được bán trên toàn thế giới. Trong đó, VF 8 thuộc phân khúc SUV cỡ D, thấp hơn so với VF 9 là SUV cỡ E. Nếu so sánh về phân khúc thì VF 8 có thể so với Mercedes-Benz GLC còn VF 9 so với Mercedes-Benz GLE.

Cả hai mẫu SUV đều sở hữu những trang bị hiện đại như đèn full-LED, màn hình 15,4 inch bên trong xe, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng các tính năng công nghệ thông minh trong gói ADAS và Smart Services. Tầm di chuyển sau một lần sạc của xe điện VinFast là khoảng 447km với VF 8 và 580km với VF 9.

Sau 6 tháng chính thức mở bán, đã có hơn 65.000 đơn đặt hàng VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Dự kiến, thời gian bàn giao xe VF 8 là từ tháng 11/2022.

