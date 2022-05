Hyundai Stargazer lộ ảnh chạy thử, xe MPV giá siêu rẻ cạnh tranh Xpander

Xe MPV Hyundai Stargazer mới sắp ra mắt tại thị trường Indonesia với mức giá khá hấp dẫn chỉ từ 242 triệu đồng.

Mẫu MPV cỡ nhỏ của Hyundai đang dần lộ diện sau nhiều lần rộ tin đồn. Mẫu xe này có tên Stargazer. Cánh báo chí đã từng nhiều lần chụp được hình ảnh Hyundai Stargazer chạy thử trên đường phố của Indonesia và quê nhà Hàn Quốc.

Tuy nhiên mới đây nhất, trang web chuyên về thuế xe cơ giới của Chính phủ Indonesia đã xuất hiện thông tin về chiếc MPV 7 chỗ mới của Hyundai. Điều này đã ngầm khẳng định mẫu Stargazer sẽ sớm ra mắt tại thị trường Đông Nam Á trong thời gian tới.

Dựa trên thông tin mà website này chia sẻ, Hyundai Stargazer dành cho người dân Indonesia sẽ có 6 phiên bản, gồm Active MT, Active AT, Prime AT, Style AT, Trend MT và Trend AT. Giá bán của mẫu MPV xứ kim chi dao động từ 155 đến 202 triệu Rupiah tương đương 242 - 316 triệu đồng).

So với giá bán của các đối thủ cùng phân khúc tại Indonesia như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7, mức giá trên vẫn rẻ hơn đáng kể khi Xpander có giá khởi điểm từ 322 triệu đồng hay XL7 lên tới 383 triệu đồng. Nếu về Việt Nam, chưa rõ mẫu xe này sẽ có giá hấp dẫn ra sao.

Khác với Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross có ngoại hình bắt mắt, Hyundai Stargazer mang diện mạo rất khác biệt nhờ phong cách lấy cảm hứng từ “đàn anh” Staria. Phần đầu xe có thể là lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng đặt trong hốc hai bên, phía trên là dải đèn LED định vị. Nhìn chung, tổng thể xe khá mềm mại thay vì cứng cáp như chiếc Xpander và Veloz Cross.

Dự kiến Hyundai Stargazer sẽ được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho ra công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hệ dẫn động 1 cầu. Có thể sẽ có hai tùy chọn hộp số kết hợp với động cơ này là số sàn 6 cấp và số biến thiên vô cấp CVT.

Chưa rõ sau khi ra mắt tại thị trường Indonesia, Nhà phân phối của Hyundai có dự định đưa mẫu xe này về Việt Nam hay không. Tuy nhiên, nếu mẫu MPV 7 chỗ này được bán với mức giá hợp lý trong phân khúc sẽ khiến các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 phải dè chừng.

