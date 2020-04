Hyundai Palisade - SUV cỡ lớn được đánh giá 5 sao về độ an toàn

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Cục An toàn Giao thông đường bộ Mỹ NHTSA đánh giá 5 sao về độ an toàn của mẫu SUV đến từ Hàn Quốc - Hyundai Palisade.

Hyundai Palisade là mẫu SUV 7 hoàn toàn mới tới từ tập đoàn Hàn Quốc, được tạo ra nhằm cạnh tranh với các đối thủ: Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot, Subaru Ascent, Mazda CX-9.

Có thể nói, yếu tố an toàn là điều tiên quyết và được khách hàng cân nhắc khá kỹ lưỡng khi quyết định mua một chiếc SUV 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi, bởi lẽ phần lớn những người mua xe dạng này là sử dụng cho mục đích gia đình.

Sự ra đời của Hyundai Palisade nhằm thay thế cho Santa Fe XL 3 hàng ghế. Palisade là dòng xe mới nhất đạt chuẩn an toàn 5 sao do Cục An toàn Giao thông đường bộ Mỹ NHTSA trao tặng.

Ngoài ra, 6 mẫu xe khác trong cùng phân khúc cũng đạt chuẩn an toàn 5 sao của NHTSA là: Cadillac XT6, Ford Explorer, GMC Acadia, Toyota Highlander, Volvo XC90 và đồng hương chung khung gầm Kia Telluride.

Trước đó, cả Hyundai Palisade và Kia Telluride đều đạt chuẩn Top Safety Pick của IIHS nhưng không chạm được ngưỡng cao nhất là Top Safety Pick+ vì không trang bị đèn pha thông minh. Bù lại, khả năng bảo vệ người dùng khỏi va chạm trước và ngang hông đều đạt chuẩn cao nhất, công nghệ hỗ trợ phòng chống va chạm cũng nằm trong nhóm nhỏ 21 xe trên toàn thị trường đạt ngưỡng 5 sao.

Hyundai Palisade là một mẫu SUV 7 chỗ rất đáng mua với ngoại hình đẹp mắt và động cơ V6, dung tích 3.8L, cho công suất 290 mã lực đi kèm những trang bị an toàn và tiện nghi đầy đủ hiện đại. Hy vọng trong tương lai, Hyundai Palisade sẽ được đưa về thị trường Việt Nam.

