Hyundai Kona giảm giá tất cả các phiên bản, "dằn mặt" Kia Seltos

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 09:00 AM (GMT+7)

Các đại lý Hyundai đồng loạt áp dụng mức ưu đãi 15-20 triệu đồng cho Kona nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ nặng ký vừa ra mắt là Kia Seltos.

Tân binh phân khúc SUV cỡ B - Kia Seltos vừa có màn chào sân thị trường Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng bởi thiết kế, trang bị và giá bán vô cùng “hợp lý”. Cũng từ đó, nổi lên sự so sánh và cạnh tranh giữa hai mẫu xe là Kia Seltos và Hyundai Kona.

Hyundai Kona hiện tại có giá niêm yết từ 636 - 750 triệu đồng, nhỉnh hơn khoảng 31 triệu đồng so với Kia Seltos.

Trước ưu thế lớn của dòng xe mới ra mắt Kia Seltos, các đại lý phân phối đồng loạt chào bán Kona với mức giá giảm nhẹ và đây được xem là động thái "dằn mặt" đầu tiên của Hyundai đối với tân binh mới trên thị trường xe hiện nay.

Cụ thể, các đại lý Hyundai đồng loạt điều chỉnh giá bán của Kona giảm từ 15 triệu đồng trở lên cho cả 3 phiên bản và tặng thêm phụ kiện chính hãng.

Như vậy, sau khi giảm, giá bán thực tế của Hyundai Kona tại đại lý cao nhất chỉ khoảng 735 triệu đồng, nhỉnh hơn Kia Seltos 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hyundai Kona đang được TC Motor lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe sẽ còn nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ với mức giảm từ 32 – 45 triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực.

Hyundai Kona vẫn bị đánh giá là có phần kém nổi bật hơn về trang bị tiện nghi so với đối thủ vừa ra mắt Kia Seltos. Tuy nhiên, Kona 2020 hiện đang sở hữu các trang bị an toàn và đặc biệt là khả năng vận hành vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nguồn: http://danviet.vn/hyundai-kona-giam-gia-tat-ca-cac-phien-ban-dan-mat-kia-seltos-502020188592208....Nguồn: http://danviet.vn/hyundai-kona-giam-gia-tat-ca-cac-phien-ban-dan-mat-kia-seltos-502020188592208.htm