Hyundai Kona có phải dòng SUV đô thị cỡ nhỏ đáng mua không?

Với tầm giá niêm yết từ 636-750 triệu đồng, Hyundai Kona còn sở hữu nhiều ưu điểm về các mặt, đem lại lựa chọn lý tưởng cho nhiều người.

Ngoại thất

Hyundai Kona 2025 là chiếc SUV đô thị đầy tinh tế và hiện đại, ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với ngoại thất thanh thoát và bảng màu phong phú: trắng, đỏ, đen, bạc, vàng cát và xanh dương. Mỗi sắc màu đều là một câu chuyện riêng, phản chiếu cá tính và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Phần đầu xe là sự hòa quyện hoàn hảo giữa sang trọng và công nghệ, với lưới tản nhiệt Parametric Jewel hình kim cương độc đáo, không chỉ nổi bật mà còn hỗ trợ làm mát tối ưu cho động cơ. Hệ thống đèn LED chữ T tinh xảo, kết hợp đèn pha và đèn định vị ban ngày, mang đến vẻ ngoài hiện đại, dễ nhận diện và tăng hiệu quả chiếu sáng. Cản trước thể thao cùng các đường gân sắc nét vừa tăng tính khí động học, vừa tạo cảm giác mạnh mẽ, cuốn hút.

Thiết kế thân xe nổi bật bởi đường viền chắc chắn kéo dài từ đầu đến đuôi, hài hòa với cửa sổ viền đen bóng tinh tế, mở rộng không gian nội thất và tạo điểm nhấn sang trọng. Bộ vành đa chấu thể thao kích thước lớn nâng tầm phong cách năng động, đồng thời cải thiện hiệu suất vận hành. Các chi tiết mạ chrome và hốc bánh xe với vật liệu chống trầy góp phần bảo vệ thân xe và tăng thêm vẻ khỏe khoắn. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED tinh tế khẳng định dấu ấn công nghệ hiện đại.

Mặt sau của Kona 2025 là sự kết hợp của những đường nét dứt khoát và bố cục hài hòa, tạo nên diện mạo cá tính, đậm chất SUV đô thị, hoàn thiện tổng thể ngoại thất một cách ấn tượng và đồng bộ.

Nội thất

Nội thất được chăm chút tỉ mỉ với phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế, từ những đường cong mềm mại, điểm nhấn mạ chrome đến ánh sáng LED ambient nhẹ nhàng, mang lại không gian sang trọng và tiện nghi. Màu sắc nội thất hài hòa với gam trung tính như đen, xám và beige, dễ dàng chinh phục mọi gu thẩm mỹ.

Hyundai Kona trang bị màn hình giải trí từ 8 đến 10.25 inch, tương đương với Kia Seltos (10.25 inch) và vượt trội hơn Mazda CX-30 (8.8 inch) cùng Honda HR-V (7–9 inch). Bảng điều khiển của Kona có cả phiên bản analog và kỹ thuật số, trong khi các đối thủ đều sử dụng bảng điều khiển kỹ thuật số hoặc analog đơn giản. Xe còn có hệ thống âm thanh Bose hoặc Harman Kardon sống động, tạo nên trải nghiệm giải trí đẳng cấp. Tiện ích hiện đại trên xe như cổng sạc không dây và USB giúp duy trì kết nối liền mạch.

Ghế ngồi của tất cả các mẫu xe đều có tùy chọn vải hoặc da, với hệ thống điều hòa tự động ở Kia, Mazda và Honda, riêng Kona có cả điều hòa thủ công và tự động. Cửa sổ trời chỉ có ở các phiên bản cao cấp của Kona, Kia và Mazda, trong khi Honda HR-V không có trang bị này.

So sánh với các đối thủ, Hyundai Kona và Kia Seltos nổi bật với màn hình giải trí lớn và nhiều tiện nghi hiện đại, Mazda CX-30 thu hút bởi nội thất sang trọng và chất liệu cao cấp, còn Honda HR-V ưu tiên sự đơn giản, tiện dụng cho người dùng.

Động cơ và an toàn

Hyundai Kona còn là mẫu SUV cỡ nhỏ được yêu thích nhờ thiết kế trẻ trung, hiệu suất ấn tượng và đa dạng phiên bản đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng. Ba phiên bản phổ biến gồm 2.0 AT Tiêu chuẩn, 2.0 AT Đặc biệt và 1.6 Turbo có những điểm khác biệt rõ nét về động cơ và hiệu suất. Phiên bản 2.0 AT Tiêu chuẩn và 2.0 AT Đặc biệt đều trang bị động cơ 2.0L MPI với công suất tối đa 149 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 180 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động cầu trước (FWD), phù hợp với người dùng ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi đó, phiên bản 1.6 Turbo nổi bật với động cơ 1.6L Turbo GDI cho công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm trong khoảng 1.500–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép (DCT) và hệ dẫn động cầu trước, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành thể thao và trải nghiệm lái năng động hơn. Tổng thể, phiên bản 1.6 Turbo dành cho những ai muốn sự bứt phá về hiệu suất, trong khi hai phiên bản 2.0 AT là lựa chọn tối ưu cho sự ổn định và tiết kiệm trong sử dụng hàng ngày.

Về mặt an toàn và tiện nghi, Hyundai Kona 2025 trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ, mang lại sự an tâm tối đa. Túi khí đa điểm bảo vệ toàn diện, đồng thời khoang lái được cách âm hiệu quả, tạo không gian yên tĩnh, thư thái. Đèn LED ambient với đa dạng tùy chọn màu sắc giúp cá nhân hóa không gian nội thất theo phong cách riêng của chủ nhân.

Hyundai Kona 2025 còn sở hữu hệ thống công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS) tiên tiến, thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình với sự an toàn và tin cậy tuyệt đối.

Nhìn chung, Hyundai Kona nổi bật trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với thiết kế trẻ trung, hiệu suất mạnh mẽ từ động cơ 1.6L Turbo và công nghệ an toàn hiện đại. So với Kia Seltos, Mazda CX-30 hay Honda HR-V, Kona ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất, tiện nghi và trải nghiệm lái đẳng cấp. Mỗi mẫu xe đều có ưu điểm riêng, nhưng Kona vẫn là lựa chọn lý tưởng cho người dùng tìm kiếm sự năng động, hiện đại và đa dụng, phù hợp từ gia đình đến cá nhân.