Hyundai IONIQ 5 chính thức sản xuất và phân phối tại Việt Nam

Sau một năm nghiên cứu, đánh giá sản phẩm và điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, mẫu IONIQ 5 chính thức sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công số 2 và phân phối tại Việt Nam. Giá bán IONIQ 5 (đã bao gồm thuế VAT) gồm: IONIQ 5 Prestige: 1,45 tỉ đồng và IONIQ 5 Exclusive: 1,3 tỉ đồng.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe điện công nghệ cao của Hyundai Motor được sản xuất tại Việt Nam, đặt nền tảng cho các mẫu xe tiếp theo có thể xuất hiện và đem đến cho khách hàng một hệ sinh thái xe điện đầy đủ, mang dấu ấn của Hyundai Motor cũng như Tập đoàn Thành Công.

IONIQ 5 chính thức sản xuất và phân phối tại Việt Nam sau một năm "nhá hàng".

Trước đó, năm 2022, trước những định hướng của Chính phủ trong việc tập trung phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, Hyundai Thành Công đã giới thiệu mẫu xe điện IONIQ 5, mẫu xe điện cao cấp của Hyundai Motor và nhận được nhiều phản hồi tích cực của thị trường.

IONIQ 5 được xây dựng trên nền tảng E-GMP (Electric Global Modular Platform) sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. IONIQ 5 là mẫu xe thuần điện BEV (Battery Electric Vehicle) với hệ thống pin sạc đáp ứng cấu trúc điện kép 400V/800V, cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW với tốc độ sạc từ 10 - 80% chỉ trong 18 phút và 56 phút với trạm sạc 50kW để sạc từ 20 - 80%. Nếu sử dụng bộ sạc AC công suất 7,7 - 10,9 kW thì chỉ mất khoảng 6 ~ 9 giờ để sạc đầy 100%.

IONIQ 5 phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản pin.

Mẫu IONIQ 5 được sản xuất tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai, sử dụng 1 motor đặt ở trục sau với 2 phiên bản pin: IONIQ 5 Prestige: phiên bản này được trang bị pin dung lượng 72,6 kWh cho công suất đạt 217 mã lực cùng Momen xoắn cực đại đạt 350Nm. Quãng đường di chuyển của xe đạt 451km theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản này được trang bị vành 20 inches cùng bộ lốp Michelin Pilot Sport Ev kích cỡ 255/45 R20.

Và phiên bản pin IONIQ 5 Exclusive được trang bị pin dung lượng 58 kWh cho công suất đạt 170 mã lực cùng Momen xoắn cực đại đạt 350Nm. Quãng đường di chuyển của xe đạt 384km theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản này được trang bị vành 19 inches cùng bộ lốp kích cỡ 235/55 R19.

Cũng giống như động cơ đốt trong, hệ thống truyền động của IONIQ 5 gồm có hệ thống PE biến năng lượng điện từ pin thành động năng chuyển động, hệ thống quản lý sạc xe VCMS, bộ điều khiển sạc tích hợp ICCU cho phép trao đổi năng lượng 2 chiều như sạc thiết bị ngoại vi hay thu hồi động năng; bộ điều khiển xe VCU chịu trách nhiệm điều khiển các chức năng trên xe.

Đặc biệt là bộ truyền tải EV (EV Transimission), đảm đương chức năng của hộp số cũng như quản lý dẫn động đối như động cơ đốt trong. Motor điện của IONIQ 5 có thể đạt tốc độ vòng quay 15.000 vòng/phút từ rất sớm ngay sau khi đạp ga, giúp phản ứng tốc độ của xe trở nên nhanh chóng mà không gặp độ trễ như xe động cơ đốt trong truyền thống.

IONIQ 5 sử dụng pin Lithium với ưu điểm mật độ năng lượng cao, giúp tăng cường quãng đường di chuyển của xe mà không vướng phải hạn chế về kích thước. Trên IONIQ 5, hệ thống pin được bảo vệ bằng các lớp “giáp” chống va chạm vật lí và hệ thống rơ-le tự ngắt khi phát hiện quá nhiệt hoặc sự cố xảy ra, hạn chế nguy cơ mất an toàn từ cháy nổ.

Đáng chú ý, trên mẫu xe điện của Hyundai này trang bị chân ga thông minh i-Pedal, Hệ thống an toàn Smart Sense và các hệ thống an toàn SmartSense cùng các công nghệ an toàn cơ bản khác.

Mỗi chiếc IONIQ 5 bán ra xe được trang bị sạc tiêu chuẩn công suất 2,5 KW AC, ngoài ra Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) sẽ tặng cho khách hàng đặt mua IONIQ 5 gói giải pháp sạc cao cấp tại nhà, nhằm giúp việc sử dụng và đi lại của khách hàng trở nên thuận tiện. Bên cạnh đó, HTV cũng đang phát triển cùng các đối tác mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu năm 2024 sẽ phủ 80% các tỉnh thành.

IONIQ 5 có giá bán từ 1,3 tỉ đồng.

IONIQ 5 được sản xuất với 2 phiên bản Prestige và Exclusive, gồm 3 màu: Đen, Trắng & Bạc. Xe được cung cấp chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước. Với hệ thống pin, xe được hưởng chế độ bảo hành 8 năm hoặc 160.000km tùy điều kiện nào đến trước.

