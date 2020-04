Hyundai Creta bản 7 chỗ xuất hiện trên phố cùng lớp ngụy trang

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Mẫu SUV Hyundai Creta phiên bản 7 chỗ được bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường phố Hàn Quốc.

Hyundai Creta hoàn toàn mới ra mắt thị trường Ấn Độ vào tháng 2 vừa qua và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng. Xe có giá bán khá hấp dẫn, chỉ từ 999.000-1.720.000 Rupee (tương đương 305-526 triệu đồng).

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Hyundai đã phát triển thêm phiên bản 7 chỗ cho Creta. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có kích thước dài hơn đáng kể so với phiên bản 5 chỗ vốn có chiều dài tổng thể là 4.300 mm. Cụ thể, Creta 7 chỗ nhìn cao hơn một chút so với phiên bản 5 chỗ có thể là do đường ray mái khác nhau. Phần nóc của Creta 7 chỗ không quá dốc về phía sau như bản 5 chỗ mà khá bằng phẳng.

Ngoài ra, để giúp người dùng dễ dàng phân biệt 2 phiên bản hơn nữa, Hyundai đã tái thiết kế phần đầu xe của bản 7 chỗ. Lưới tản nhiệt dạng thanh ngang đứt quãng mạ chrome nổi bật sẽ là điểm nhận dạng của Creta 3 hàng ghế, cũng như tương đồng với đàn anh cỡ lớn Hyundai Palisade. Cùng với kích thước gia tăng, các chi tiết như đường ray mái, cửa sổ, kính chắn gió sau và cả thân xe cũng sẽ dài hơn. Ở đuôi xe, đèn hậu của Creta 7 chỗ ngồi rộng hơn và có kiểu dáng chia làm 2 tầng.

Hyundai Creta 7 chỗ được cho là có cùng chiều dài cơ sở với Kia Seltos sản xuất tại Hàn Quốc và Trung Quốc, ở mức 2.630 mm, chiều dài cơ sở của phiên bản 5 chỗ là 2.600 mm.

Các trang bị động cơ của phiên bản 7 chỗ dự kiến sẽ tương tự như bản 5 chỗ. Bao gồm động cơ xăng 1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm; động cơ xăng 1.4L T-GDI cung cấp 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Các tùy chọn truyền dẫn bao gồm một hộp số sàn sáu cấp, tự động sáu cấp và DCT bảy tốc độ (chỉ dành cho 1,4 T-GDI).

Thời điểm ra mắt chính thức của Hyundai Creta 7 chỗ tại thị trường Ấn Độ dự kiến là vào đầu năm 2021.

