Hyundai Accent vượt mặt Grand i10, trở thành xe Hyundai bán chạy nhất của TC Motor

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 11:59 AM (GMT+7)

Doanh số bán ra của Hyundai Accent là 1.977 xe, tiếp tục là xe bán chạy nhất của TC Motor tháng 10/2019.

Trong tháng 10/2019, Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối các dòng ô tô Hyundai tại Việt Nam công bố doanh số bán ra của mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent đạt 1.977 xe, tăng 50 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, doanh số Accent gia tăng và đạt mức trên 1.900 xe, kể từ khi tìm lại đà tăng trưởng từ tháng 09/2019. Tính tổng 10 tháng đầu năm, Hyundai Accent đã bán ra đạt 15.564 xe.

Hyundai Accent tại VN hiện có 4 phiên bản, giá từ 426 - 542 triệu đồng

Bên cạnh đó, trong tháng 10/2019, mẫu xe cỡ nhỏ hạng A - Grand i10 cạnh tranh ngôi vương “ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam năm 2019” với Accent chỉ xếp thứ 2 với 1.705 xe bán ra. Mức tăng trưởng của i10 so với Accent cũng thấp hơn, chỉ tăng 37 xe so với tháng 09/2019. Tổng lượng xe bán ra tính từ đầu năm tới giờ của Hyundai Grand i10 là 14.387 xe.

Ngược lại, những mẫu xe còn lại như Hyundai Elantra, Hyundai KONA và Hyundai Tucson đều có mức doanh số giảm nhẹ so với tháng trước đó với lượng xe bán ra lần lượt là 597 xe (giảm 28 xe), 611 xe (giảm 45 xe) và 775 xe (giảm 41 xe).

Lượng tiêu thụ tiếp tục gia tăng trong tháng 10/2019 giúp Hyundai Accent nới rộng khoảng cách doanh số với Grand i10, qua đó tràn trề cơ hội lật đổ mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A để lần đầu tiên chiếm ngôi vương ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán Hyundai Accent tăng 6.709 xe, trong khi Grand i10 giảm gần 5.000 xe. Cả hai mẫu xe này hiện đang được TC Motor đầu tư dây chuyền lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Grand i10 nằm ở phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A, được bán ra thị trường Việt Nam tới 9 phiên bản (gồm sedan, hatchback) với mức giá từ 315 – 415 triệu đồng. Trong khi, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent chỉ có 4 phiên bản với mức giá từ 426 - 542 triệu đồng.Mức chênh lệch giá không quá cao giữa bản sedan Grand i10 so với bản Accent tiêu chuẩn chính là lý do khiến không ít khách hàng chuyển sang lựa chọn mẫu sedan hạng B vốn có thiết kế bắt mắt, khoang nội thất rộng rãi và động cơ mạnh mẽ hơn.

Với khoảng cách gần 1.200 xe so với Grand i10 và thời gian còn lại tầm 2 tháng, dự đoán khả năng soán “ngôi vương ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam 2019” của Accent là rất cao. Mặc dù năm ngoái, Grand i10 đạt tổng doanh số bán 22.068 xe và nắm giữ vị trí số 1 xe Hyundai bán tốt nhất của TC Motor.