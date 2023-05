Hyundai Accent giảm giá gần 40 triệu đồng tại đại lý

Khảo sát tại một đại lý ở Hà Nội, Hyundai Accent phiên bản AT Tiêu chuẩn đang được bán với giá 462 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản AT Đặc biệt cũng được giảm giá tương tự xuống còn 503 triệu đồng.

Đối với hai phiên bản thấp hơn là MT và MT Tiêu chuẩn sẽ có mức giá lần lượt là dưới 400 triệu và dưới 450 triệu. Giá niêm yết của hai phiên bản này tương ứng là 426 triệu và 472 triệu đồng.

Ngoài giảm giá tiền mặt, các đại lý còn tặng thêm gói bảo hiển thân vỏ và phụ kiến chính hãng cho khách hàng mua Hyundai Accent trong tháng 5/2023.

Tuy nhiên, mức ưu đãi của Hyundai Accent sẽ không đồng đều tại các đại lý do mỗi nơi có chính sách kinh doanh riêng, tùy thuộc vào số lượng xe còn nằm trong kho. Khách hàng nên tham khảo và trao đổi kỹ với tư vấn bán hàng để có thể mua được xe với mức ưu đãi tốt nhất.

Việc Hyundai Accent ưu đãi mạnh tại đại lý trong tháng này được xem là một động thái nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trước đối thủ Toyota Vios 2023 vừa ra mắt với mức giá không đổi và được bổ sung thêm trang bị.

Trong Quý I/2023, Hyundai Accent đạt doanh số cộng dồn 3.943 xe trong khi con số tương ứng của Toyota Vios là 2.195 xe.

