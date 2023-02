HOT: Hyundai SantaFe thế hệ mới ngụy trang chạy thử trên đường

Mặc dù khoác lớp ngụy trang dày bên ngoài, nhưng tổng thể vuông vức giống với các hình ảnh ban đầu của SantaFe thế hệ mới, kết hợp bộ mâm quen thuộc của SantaFe thế hệ hiện tại đã khẳng định đây chính xác là thế hệ mới của SantaFe 2024.

Đây không phải là những hình ảnh đầu tiên của SantaFe mới 2024, nhưng là lần đầu tiên chiếc xe chạy trên đường tuyết. Ở thế hệ mới nhất, Hyundai sẽ lột xác hoàn toàn Santa Fe với phong cách thiết kế mới.

Mẫu xe thế hệ mới của SantaFe này được chụp những bức ảnh và được nhận định có ngoại thất như chiếc Kia Soul được phóng to. Đường mái phẳng, phần nhô ra lớn và các đường tổng thể sắc nét hơn gợi nên thiết kế hoàn toàn mới so với phiên bản hiện hành. Tuy nhiên mâm xe có thể là 18 inch hơi nhỏ so với tổng thể chiếc xe.

Đến nay chưa có bất kỳ thông tin gì liên quan đến hệ thống truyền động cũng như nội thất của SantaFe mới, nhưng không loại trừ việc SantaFe sẽ chia sẻ nền tảng của Kia Sorento. Tại Mỹ, SantaFe 2023 được bán có động cơ xăng và Hybrid, trong khi ở châu Âu có thêm động cơ Diesel 2.2L. Có thể SantaFe thế hệ mới sẽ tiếp tục trang bị động cơ này và có cải tiến về hiệu suất hơn.

Hy vọng SantaFe 2024 sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ. Nếu được thì có thêm biến thể 6 chỗ với ghế thương gia ở hàng ghế thứ 2 như thị trường Hàn Quốc. Thế hệ hiện tại của Santa Fe được giới thiệu vào năm 2019 và Hyundai đã nhanh chóng ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021.

Theo thông tin mới nhất của Hyundai, trong năm nay SantaFe thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt. Chưa có ngày cụ thể, nhưng với việc chạy thử nghiệm SantaFe trên đường thì khả năng cuối năm nay những chiếc SantaFe thế hệ mới sẽ đến tay khách hàng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hot-hyundai-santa-fe-the-he-moi-nguy-trang-chay-thu-tren-uong-a592196...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hot-hyundai-santa-fe-the-he-moi-nguy-trang-chay-thu-tren-uong-a592196.html