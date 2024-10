Honda CR-V vinh dự nhận giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”

Tại Lễ công bố và trao giải “Better Choice Awards 2024”, Honda CR-V đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”. Giải thưởng này là kết quả đánh giá từ Hội đồng thẩm định và người dùng bình chọn, nhằm tôn vinh những sản phẩm chất lượng, mang nhiều giá trị đổi mới sáng tạo và phù hợp với từng nhu cầu sử dụng tại Việt Nam.

Tại giải thưởng lần này, Honda CR-V, một mẫu SUV nổi tiếng của Honda, đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong danh sách đề cử, để nhận giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”. Điều này là minh chứng cho sự tin yêu của khách hàng cũng như đánh giá cao của Hội đồng thẩm định chuyên môn cao, một lần nữa khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng và hướng tới khách hàng của Honda Việt Nam.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 được HVN giới thiệu vào tháng 10/2023 với hai tuỳ chọn động cơ Hybrid hoặc xăng truyền thống với khả năng vận hành mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu, đem tới trải nghiệm hoàn toàn mới cho Khách hàng. Đồng thời, mẫu xe vẫn duy trì những giá trị nổi bật: “Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa” và trở thành mẫu xe hoàn hảo cho gia đình với những ưu điểm vượt trội.

Honda CR-V hoàn toàn mới được thiết kế đậm chất thể thao cùng kích thước lớn hơn giúp mang lại vẻ bề ngoài đầy uy vệ và khoang nội thất rộng rãi. Là mẫu SUV thể thao cao cấp, Honda CR-V đã đưa tiêu chuẩn SUV lên một tầm cao mới với sự tiện nghi, sang trọng hài hòa cũng tiện ích công nghệ mới của Hệ thống kết nối viễn thông Honda CONNECT và Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING được áp dụng trên tất cả các phiên bản, giúp chủ xe yên tâm cùng gia đình chinh phục mọi cung đường.

Đầu năm nay, Honda CR-V hoàn toàn mới cũng đã để lại dấu ấn tốt đẹp trên thị trường với giải thưởng “Xe của năm 2023” cho phân khúc Crossover cỡ C và trên toàn thị trường do báo VNexpress tổ chức. Ngoài ra, mẫu xe còn được tôn vinh với Danh hiệu “Xe xanh 2024” tại Lễ công bố Danh hiệu “Xe của năm 2024” do cộng đồng xe lớn nhất Việt Nam - Otofun tổ chức.

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa cam kết theo mục tiêu chung của Chính phủ Việt Nam và Honda Motor: Trung hòa Carbon vào năm 2050, Honda lần đầu tiên ra mắt động cơ Hybrid với Honda CR-V e:HEV RS ở thị trường Việt Nam.

Hệ thống động cơ Hybrid thân thiện với môi trường của Honda CR-V hoàn toàn mới được trang bị hệ thống 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong 2.0L, sản sinh công suất cực đại lên tới 204 Hp (152 kW), giúp mẫu xe vận hành mạnh mẽ vượt trội mà vẫn êm ái, cùng trải nghiệm phấn khích tuyệt vời sau tay lái.

