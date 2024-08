Hiểu đúng về Zone Body trên ô tô và công nghệ bảo vệ an toàn cho hành khách của các hãng xe

Gần đây, vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, Tp Hồ Chí Minh đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là hình ảnh chiếc Volvo XC90 bị bẹp dúm nhưng tài xế vẫn thoát nạn.

Vụ tai nạn trên đã một lần nữa khẳng định vị thế của Volvo XC90 là một trong những chiếc SUV an toàn nhất thế giới. Đồng thời khẳng định sự quan trọng của cấu trúc Zone Body trên ô tô giúp bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Vậy Zone Body trên xe Volvo là gì?

Zone Body chia xe thành nhiều khu vực (zones), mỗi khu vực được thiết kế để thực hiện một chức năng an toàn cụ thể khi xảy ra va chạm:

• Khu vực hấp thụ năng lượng (Crumple Zones): Các khu vực này nằm ở phía trước và phía sau của xe, được thiết kế để biến dạng có kiểm soát trong trường hợp va chạm. Việc biến dạng này giúp hấp thụ năng lượng từ cú va chạm, làm giảm lực tác động lên hành khách bên trong.

• Khu vực cứng (Safety Cage): Đây là khu vực giữa của xe, bao gồm khoang hành khách, được thiết kế để cực kỳ cứng và ít biến dạng. Mục tiêu là bảo vệ hành khách bằng cách giữ cho khu vực này không bị biến dạng trong trường hợp tai nạn.

• Khu vực va chạm bên (Side Impact Protection): Cấu trúc đặc biệt ở hai bên xe, bao gồm thanh giằng và vật liệu cứng, giúp bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm từ bên hông.

Lợi ích của Zone Body là giúp tăng cường an toàn, giúp phân tán và giảm bớt năng lượng từ va chạm, bảo vệ hành khách tốt hơn trong mọi tình huống.

Mỗi hãng xe sẽ có sự khác biệt trong triết lý thiết kế và công nghệ để tối ưu sự bảo vệ an toàn cho hành khách. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết hệ thống Zone Body trên Volvo XC90 với hệ thống an toàn của Mercedes GLE 450 4MATIC và BMW X5.

Mẫu xe và thông số so sánh Volvo XC90 Mercedes GLE 450 4MATIC BMW X5 Cấu trúc khung xe (Body Structure) Zone Body: XC90 sử dụng cấu trúc Zone Body chia xe thành nhiều vùng (zones). Khu vực hấp thụ năng lượng được thiết kế để biến dạng có kiểm soát khi xảy ra va chạm, giúp giảm thiểu lực tác động lên khoang hành khách. Khoang hành khách (Safety Cage) được làm từ thép Boron, cực kỳ cứng cáp để bảo vệ người ngồi trong xe. Body Shell: Mercedes GLE 450 4MATIC sử dụng một cấu trúc khung xe cứng cáp với thép cường lực và nhôm. Cấu trúc này có các khu vực hấp thụ lực để bảo vệ hành khách bằng cách phân tán năng lượng từ va chạm. Advanced Body Structure: BMW X5 cũng sử dụng một cấu trúc khung xe với thép cường lực, nhôm, và sợi carbon để tăng cường độ cứng nhưng lại nhẹ nhàng, giúp xe đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất và an toàn. BMW tập trung vào việc phân tán lực từ va chạm qua toàn bộ khung xe để giảm thiểu ảnh hưởng đến khoang hành khách. Hệ thống an toàn chủ động và bị động (Active and Passive Safety Systems) City Safety: Volvo XC90 tích hợp hệ thống City Safety, có khả năng phát hiện các phương tiện, người đi bộ, và động vật lớn, đồng thời có thể tự động phanh để tránh va chạm. XC90 cũng được trang bị các túi khí thông minh để bảo vệ hành khách trong các tình huống khác nhau. PRE-SAFE®: GLE 450 4MATIC có hệ thống PRE-SAFE® giúp chuẩn bị xe và hành khách trước khi xảy ra va chạm. Hệ thống này tự động thực hiện các biện pháp bảo vệ như căng đai an toàn, điều chỉnh ghế ngồi và đóng cửa sổ. Active Protection: BMW X5 sử dụng hệ thống Active Protection, tự động thực hiện các biện pháp bảo vệ trước khi va chạm, như căng đai an toàn và đóng cửa sổ. Ngoài ra, X5 còn có hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với khả năng phanh tự động. Công nghệ va chạm bên hông (Side Impact Protection) SIPS (Side Impact Protection System): Hệ thống SIPS trên XC90 sử dụng các thanh giằng bên và túi khí bên hông để hấp thụ lực va chạm từ bên hông, bảo vệ hành khách khỏi chấn thương. Side Impact Protection: GLE 450 4MATIC cũng trang bị các thanh giằng bên và túi khí bên hông. Hệ thống cảm biến va chạm bên hông sẽ kích hoạt các túi khí và thực hiện các biện pháp bảo vệ ngay khi nhận thấy nguy cơ va chạm. Side Impact Protection: BMW X5 sử dụng một hệ thống tương tự với các thanh giằng bên cứng cáp và túi khí bên hông. Hệ thống này được thiết kế để giảm thiểu lực tác động đến khoang hành khách trong trường hợp va chạm từ bên hông. Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ người lái (Driver Assistance Systems) Pilot Assist: Hệ thống hỗ trợ lái bán tự động giúp XC90 duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và giữ làn đường. Hệ thống BLIS (Blind Spot Information System) cảnh báo về các phương tiện trong điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm từ bên hông. DISTRONIC PLUS®: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng giúp GLE 450 4MATIC tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, đồng thời giữ làn đường. Active Blind Spot Assist giúp cảnh báo và can thiệp nhẹ khi phát hiện phương tiện trong điểm mù. Driving Assistant Professional: BMW X5 trang bị hệ thống Driving Assistant Professional, một gói công nghệ an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến, bao gồm giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, và kiểm soát hành trình chủ động với khả năng tự động phanh và tăng tốc. Khả năng tái sử dụng và sửa chữa (Repairability) Modular Design: Volvo thiết kế các bộ phận của XC90 theo module, giúp việc thay thế và sửa chữa các phần bị hư hỏng sau tai nạn trở nên dễ dàng hơn. Điều này cũng giúp duy trì độ an toàn của xe sau khi sửa chữa. Service-Friendly Design: Mercedes thiết kế xe với các bộ phận dễ tiếp cận để việc sửa chữa và bảo dưỡng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu chi phí và thời gian. Efficient Repair Solutions: BMW cũng áp dụng các giải pháp sửa chữa hiệu quả, với các bộ phận thiết kế để dễ dàng tháo lắp và thay thế. Điều này giúp bảo trì và sửa chữa X5 sau tai nạn trở nên thuận tiện. Khả năng bảo vệ người đi bộ (Pedestrian Protection) Pedestrian Detection: Hệ thống City Safety của Volvo XC90 có khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu, và tự động phanh nếu người lái không phản ứng kịp. Pedestrian Protection with Active Bonnet: GLE 450 4MATIC trang bị hệ thống bảo vệ người đi bộ, bao gồm chức năng "Active Bonnet" (nắp ca-pô chủ động) nâng lên khi va chạm với người đi bộ để giảm chấn thương. Active Protection for Pedestrians: BMW X5 cũng có hệ thống phát hiện người đi bộ và tự động phanh để tránh va chạm. Hệ thống này hoạt động trong dải tốc độ rộng và có thể can thiệp kịp thời để ngăn ngừa tai nạn. Tính năng an toàn bổ sung (Additional Safety Features) • Run-off Road Protection: XC90 có hệ thống bảo vệ khi xe lệch khỏi đường (Run-off Road Protection), tự động căng đai an toàn và chuẩn bị ghế ngồi để giảm chấn thương cho hành khách. • WHIPS (Whiplash Protection System): Volvo trang bị hệ thống bảo vệ chống chấn thương cổ trong trường hợp bị đâm từ phía sau, giảm nguy cơ bị chấn thương cổ (whiplash). • Crosswind Assist: Hệ thống này giúp ổn định xe khi gặp gió mạnh từ bên hông, đặc biệt hữu ích khi lái xe trên đường cao tốc. • Evasive Steering Assist: Hệ thống hỗ trợ lái tránh chướng ngại vật giúp người lái thực hiện các động tác né tránh một cách an toàn và kiểm soát được xe. • Integral Active Steering: Hệ thống lái chủ động giúp tăng độ ổn định và sự linh hoạt khi điều khiển, đặc biệt trong các tình huống cần quay vòng hẹp hoặc thay đổi làn đường nhanh chóng. • Dynamic Stability Control (DSC): DSC giúp duy trì sự ổn định của xe bằng cách can thiệp vào phanh từng bánh xe và điều chỉnh công suất động cơ, ngăn ngừa tình trạng trượt và mất lái. An toàn sau tai nạn (Post-Crash Safety) Post-Crash Braking: Hệ thống phanh sau tai nạn giúp ngăn xe di chuyển không kiểm soát sau khi va chạm, giảm nguy cơ xảy ra va chạm thứ hai. PRE-SAFE® Sound: Hệ thống này phát ra âm thanh trước khi xảy ra va chạm để chuẩn bị thính giác của hành khách cho tiếng ồn lớn, giảm nguy cơ bị tổn thương tai. Post-Collision Braking: Tương tự như Volvo, BMW X5 cũng có hệ thống phanh tự động sau va chạm để ngăn xe tiếp tục di chuyển và giảm thiểu hậu quả của tai nạn. Kết luận Volvo XC90 nổi bật với hệ thống Zone Body được thiết kế để bảo vệ hành khách trong mọi tình huống va chạm, kết hợp với các công nghệ an toàn chủ động như City Safety và Pilot Assist. Hệ thống an toàn của Volvo mang đến sự yên tâm với triết lý "An toàn trước hết" đặc trưng của hãng. Mercedes GLE 450 4MATIC sử dụng các công nghệ an toàn chủ động tiên tiến như PRE-SAFE® và DISTRONIC PLUS®, nhắm đến việc ngăn chặn tai nạn hoặc giảm thiểu hậu quả của chúng. Hệ thống này mạnh về việc chuẩn bị và bảo vệ hành khách trước khi xảy ra va chạm. BMW X5 kết hợp giữa cấu trúc khung xe tiên tiến và các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại như Driving Assistant Professional, mang đến một trải nghiệm lái an toàn nhưng vẫn đầy cảm giác lái thể thao. BMW X5 nổi bật với sự cân bằng giữa an toàn và hiệu suất.

Mỗi chiếc xe đều có những điểm mạnh riêng về an toàn. Việc lựa chọn giữa Volvo XC90, Mercedes GLE 450 4MATIC và BMW X5 sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể và ưu tiên của bạn về công nghệ, an toàn và trải nghiệm lái.

Nguồn: [Link nguồn]