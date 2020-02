Hiệp định Thương mại tự do sẽ mở rộng đường cho xe nhập khẩu về Việt Nam trong tương lai

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Hiệp định được thông qua đã mở ra những bước phát triển mới cho ngành công nghiệp ôtô và xe máy trong nước.

Ngày 12/2, Nghị viện châu Âu (EU) đã chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sau 9 năm đàm phán.

Hiệp định mới xóa bỏ một số dòng thuế và tạo điều kiện cho xe nhập khẩu về Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do dự kiến sẽ được thực thi từ tháng 7/2020. Hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội phát triển cho toàn bộ ngành công nghiệp Việt Nam, trong đó có ôtô và xe máy.

Theo hiệp định, hàng hóa từ EU vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ 48,5% số dòng thuế ngay khi EVFTA có hiệu lực. Sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ và sau 10 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ 98,3% số dòng thuế. Khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.

Riêng đối với ôtô, thuế nhập khẩu đối với ôtô nhập khẩu nguyên chiếc (trên 3.000cc cho động cơ xăng và trên 2.500cc cho động cơ diesel) sẽ về 0% sau 9 năm hiệp định có hiệu lực. Với các loại ôtô khác, thuế nhập khẩu sẽ về 0% sau 10 năm.

Người tiêu dùng tại Việt Nam có thể mua ô tô nhập khẩu với giá rẻ hơn cả tỷ đồng

Hiện nay, người tiêu dùng Việt phải chịu đến 3 khoản thuế khi mua xe nhập khẩu ngoài khu vực ASEAN, gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thuế nhập khẩu đang áp dụng ở mức 70-80%, thuế tiêu thụ đặc biệt phụ thuộc vào dung tích xy-lanh động cơ bằng 35-150% giá xe ban đầu cộng thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng là 10% giá xe sau khi đã tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Do đó, khi về đến Việt Nam, một chiếc xe nhập khẩu từ châu Âu bị đội giá lên gấp 2-3 lần so với giá xuất xưởng. Khi thuế nhập khẩu về 0%, giá xe sẽ giảm đáng kể so với hiện nay. Ngoài việc giảm được 70-80% giá trị của thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cũng giảm đi. Do thuế tiêu thụ đặc biệt tính theo dung tích xy-lanh nên xe dung tích càng lớn càng hưởng lợi nhiều từ EVFTA.

Như vậy, Hiệp định Thương mại tự do sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng tại Việt Nam có thể mua ôtô nhập khẩu gần với giá gốc nhất từ năm 2029.

Đặc biệt, siêu xe và xe sang là 2 phân khúc hưởng lợi nhiều nhất từ EVFTA. Ví dụ: Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 32 tỷ đồng. Nếu EVFTA có hiệu lực, mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce chỉ có giá khoảng 18-20 tỷ đồng, rẻ hơn 12 tỷ đồng. Hay chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2020 được nhập khẩu từ Đức đang được phân phối với giá 2,56 tỷ đồng. Nếu xóa bỏ được 70% thuế nhập khẩu, mức giá của mẫu SUV này chỉ khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng, tiết kiệm cho khách hàng hơn 1 tỷ đồng.

Các loại phụ tùng ôtô sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 7 năm. Đây cũng là tin vui với khách hàng sử dụng xe nhập khẩu. Với EVFTA, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe cũng giảm đáng kể do phần lớn phụ tùng đều được nhập khẩu.

Hiệp định Thương mại tự do tạo ra cơ hội và thách thức mới cho ngành công nghiệp ô tô

Hiệp định EVFTA giúp người tiêu dùng được mua xe giá rẻ hơn, tạo điều kiện để ôtô Việt Nam xâm nhập nhiều thị trường thị trường khó tính như châu Âu dễ dàng hơn trước. Tuy nhiên, lục địa già là thị trường rất khó tính, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải đầu tư bài bản và sản xuất nghiêm túc.

Sau năm 2029, mức giá giữa xe nhập khẩu châu Âu và lắp ráp trong nước không chênh lệch nhiều, mất đi lợi thế về giá cho các doanh nghiệp Việt. Hiệp định Thương mại tự do sẽ là một thử thách lớn đối với các hãng xe lắp ráp trong nước hoặc trong khu vực ASEAN, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có định hướng đúng đắn để biến thách thức thành cơ hội.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-se-mo-rong-duong-cho-xe-nhap-khau-ve-viet-nam...Nguồn: http://danviet.vn/xe360/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-se-mo-rong-duong-cho-xe-nhap-khau-ve-viet-nam-trong-tuong-lai-1060095.html