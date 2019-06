Hành trình đam mê và yêu thương cùng Civic Club SG

Thứ Tư, ngày 19/06/2019 09:00 AM (GMT+7)

Câu lạc bộ những người sở hữu xe Civic tại Sài Gòn vừa tổ chức chuyến hành trình về với núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Chương trình cũng chính là dịp để các thành viên và ban quản trị giao lưu và đây cũng như đây là thời điểm để các thành viên đưa cả nhà đi du lịch sau một thời gian lao động vất vả.

Honda Civic Sự kiện:

Hành trình lần này do ban điều hành của Group Civic Club SG tổ chức và xuất phát từ TP.HCM di chuyển trên cung đường đồi núi vượt qua hơn 800km núi rừng Tây Nguyên. Cụ thể, hành trình đi qua các tỉnh như: Đắk Nông, Đắk Lắk và thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Có lẽ, hầu hết ai cũng mong muốn cùng chiếc xe mình yêu thích một lần chinh phục những cung đường trên cả nước, đặc biệt là cung đường đồi núi của Tây Nguyên tuyệt đẹp. Bằng sự đam mê và sự quyết tâm Group Civic Club SG đã lên đường chinh phục cung đường không quá khó nhưng cũng đủ thử thách rất nhiều tay lái mới.

Lần này để chinh phục hết một phần cũng vùng đất đỏ bazan, nhóm những người sở hữu Civic tại TP.HCM đã trải qua hơn 800km với đa dạng các cung đường. Cụ thể, từ Cao Tốc, rồi đến đường quốc lộ và các cung đường đèo xấu đẹp đều có. Lộ trình ngày đầu từ TP.HCM đến thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn đường này tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản so với những người mới cấm lái xe đi xa.

Tham gia hành trình lần này là sự hội tụ của những thế hệ xe Civic mà Honda Việt Nam đã phân phối tại thị trường Việt Nam. Những khối động cơ 1.8L đến 2.0L được sản xuất vào thời gian cách đây 12 năm đều thể hiện rõ sự khỏe mạnh và sẵn sàng đáp ứng cho gia đình đi lại hằng ngày cũng như đi xa trên cung đường lần này.

Còn những chiếc Civic thế hệ mới được trang bị động cơ 1.5L tăng áp và 1.8L với hàng loạt trang bị công nghệ mới, thì cung đường hơn 800km là chuyện hết sức đơn giản. Tổng số xe tham gia hành trình lần này lên đến hơn 45 xe, một con số không quá lớn nhưng cũng đủ làm ban quản trị đau đầu trong vấn đề di chuyển và tập trung,

Gần 6h sáng, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ điểm tập kết để đến với Tp. Buôn Ma Thuột cho chặng đầu tiên. Tổng quãng đường lên đến gần 341km, món khai vị có phần hơi nặng so với các tay lái mới. Nhưng rồi tất cả các thành viên trong đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong ngày đầu tiên, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường và tuân thủ quy tắc do ban quản trị đề ra

Sự mệt mỏi gần như là không tồn tại đối với các thành viên trong đoàn khi đến điểm dừng chân, đổi lại là sự vui vẻ, chia sẻ nhau những kinh nghiệm trên đường và cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp được ghi lại của cả đoàn mỗi khi đi ngang nơi có cảnh đẹp. Đặc biệt đoạn quốc lộ 14 tuyệt đẹp với những cung đường uốn lượn cuốn hút những ai cầm lái.

Quốc lộ (QL) 14 đoạn từ Bình Phước đến Buôn Ma thuột có tổng chiều dài hơn 238km, đi qua tỉnh Đắk Nông là hình dáng một tuyến đường được nhiều người ví là “dải lụa của Tây nguyên”. Đường rộng 12m, mặt nhựa đen và láng bóng. Các đoạn cong cua được bạt thẳng, lâu lâu đoàn lại được di chuyển qua những dãy rừng thông. Đây là đoạn đường huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên và cũng quốc lộ dài thứ 2 của Việt Nam sau quốc lộ 1A, với tổng chiều dài lên đến 1001km.

Ngoài ra, các thành viên trong Group Civic Club SG còn dừng chân tại huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) để chia sẻ chút tấm lòng với những gia đình khó khăn trong huyện. Khi những phần quà đã được cả đoàn gửi đến bà con đồng bào vùng cao xong, cũng là lúc cả đoàn tiếp tục hướng về thành phố Buôn Ma Thuột. Điểm dừng chân cho ngày đầu tiên với lộ trình hơn 250km đường đẹp.

Sau khi đến với thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn Civic Club SG có dịp trải nghiệm những điểm độc đáo của thành phố về đêm. Sáng hôm sau trước khi tập trung di chuyển về huyện Lắk (Đắk Lắk), toàn đoàn đã được đến tham quan bảo tàng thế giới cà phê tọa lạc ngay trung tâm thành phố.

Ngày thứ hai của hành trình có phần khá nhàn so với ngày trước, đoạn đường di chuyển chỉ ở mức 60km, từ thành phố Buôn Ma Thuột đến huyện Lắk (Đắk Lắk) và đây cũng chính là ngày quan trọng nhất vì nơi đây chính là nơi tổ chức đêm Gala. Đêm Gala chính là thời điểm để các thành viên trong đoàn có dịp giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và độ xe. Ai ai cũng hồ hởi và tham gia các hoạt động đã được ban quản trị chuẩn bị. Các thành viên trong đoàn lần này, có những người tuổi tác đã lớn và có những thành viên còn khá trẻ hiện đang sở hữu những chiếc Civic.

Không khí như càng nóng hơn khi tất cả thành viên trong đoàn tham gia trò chơi team building do ban quản trị tổ chức. Những sự mệt mỏi của hai ngày đầu hành trình dường như không còn xuất hiện, mà đổi lại chính là những nụ cười đầy sảng khoái và tin thần đoàn kết để giúp đội mình chiến thắng. Những thành viên bé trong đoàn được ba mẹ đưa đi tham quan và bơi lội trong khu vực của điểm dừng chân thứ 2 đầy thơ mộng cạnh hồ Lắk (Đắk Lắk).

Đêm Gala tưởng chừng như đã bị hủy bởi những cơn mưa dai dẳng và nặng hạng của đất trời Tây Nguyên. Nhưng cuối cùng trời cũng dần tạnh mưa, ngọn lửa trại được những thành viên trong ban quản trị câu lạc bộ thắp lên, những điệu nhảy và tiếng cồng chiêng vang rền khắp nơi. Bầu không khí đã nóng nay còn nóng thêm rất nhiều. Các thành viên trong đoàn cùng ca múa và nhảy quanh ngọn lửa trại.

Trong chuyến hành trình, có xe cũ, xe mới, xe đẹp ”long lanh” và xe nguyên bản không một chút chỉnh sửa. Nhưng, không có một lời nào chê nhau, tất cả đều dành cho nhau sự ngợi khen: “Xe độ đẹp quá”, “anh đi xe giữ zin đẹp quá”, “xe này làm sao nước sơn còn đẹp vậy?”…Càng về đêm cũng là lúc những chiếc xe “độ” âm thanh được chủ nhân đem ra giới thiệu với mọi người. Tiệc tàn, những thành viên lần lượt ra về để chuẩn bị cho cung đường hơn 160km ngày mai.

Sáng ngày thứ 3, hơn 45 chiếc xe xếp thành đoàn để hướng về thành phố Đà Lạt. Nét mặt lo âu bỗng nhiên xuất hiện trên rất nhiều tay lái mới. Trong đoàn lần này phải có hơn 4 người sở hữu xe Civic là nữ. Những chị ấy tự tay cầm lái xế yêu của mình vượt qua hành trình của 2 ngày đầu tiên. Cung đường QL27 quá nhỏ và xuống cấp. Lúc này tiếng bộ đàm vang lên trong khắp các cabin xe. Người đi trước báo hiệu cho người đi sau tính hiệu để vượt xe hoặc thông báo có xe chạy người chiều không được vượt.

Còn cách TP. Đà Lạt hơn 50km, cả đoàn tập trung lại để chia sẻ và kể cho nhau những câu chuyện trong hành trình hơn 100km chinh phục đường đèo dốc hiểm trở. Bên là vực, bên là vách núi ai ai cũng phấn khích. Nét mặt lo âu của buổi sáng đâu đó đã mất đi. Về đến TP. Đà Lạt, tiết trời mát mẻ vào dễ chịu. Lúc này, anh Phương (Trưởng đoàn) thông báo nhanh qua bộ đạm, để mọi người trong đoàn nắm được lịch trình và chương trình ngày mai. Kết thúc ngày thứ 3, tất cả thành viên trong đoàn sinh hoạt tự do và thăm thú thành phố không đèn giao thông về đêm bên gia đình.

Ngày thứ 4, cả đoàn tập trung lại bàn về lộ trình và chuẩn bị sẵn sàng các phần quả gửi đến các em tại cô nhi viện Lục Hòa (Đức Trọng, Lâm Đồng). Các gia đình vẫn tiếp tục đưa các thành viên nhí trong nhà đi tham quan ở các điểm và bắt đầu tập trung tại khách sạn lúc 12h30. Sau khi phát quà cho các bé xong, đây cũng là thời điểm mọi người hướng về hành trình hơn 280km về TP.Hồ Chí Minh.

Hành trình chinh phục núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG đã khép lại sau 4 ngày diễn ra. Đến khi về lại TPHCM, nhiều thành viên vẫn muốn kết nối để đi chung đoàn với nhau. Với họ, kết nối với nhau để thấy cuộc đời này, ai cũng cần có bạn bè.