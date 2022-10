MG Việt Nam trình làng hai mẫu xe điện hoàn toàn mới

Khơi nguồn từ những giá trị mang tính biểu tượng và trân trọng những di sản của thế hệ đi trước như khả năng vận hành và phong cách thể thao, MG Việt Nam tiếp tục mang tới những trải nghiệm xe hơi thú vị, độc đáo trong lần đầu tiên góp mặt tại Triển lãm ô tô Việt Nam.

MG (viết tắt của Morris Garages), ra đời tại Vương quốc Anh năm 1924, được biết đến là thương hiệu ô tô đầu tiên và là biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh Quốc với di sản gần một 100 năm lịch sử. Hãng MG đã phá vỡ hơn 40 kỷ lục tốc độ thế giới và giành được rất nhiều danh hiệu tại các cuộc đua trên toàn cầu.

Tại sự kiện đặc biệt lần này, ngoài những mẫu xe đã tạo được dấu ấn với khách hàng trong 02 năm vừa qua là MG ZS và MG5, MG Việt Nam lần đầu tiên mang tới 02 mẫu xe điện là MG Marvel R và MG4 Hoàn toàn mới. Đây đều là những mẫu xe được trang bị những công nghệ hiện đại nhất mà MG toàn cầu đang phát triển trên hành trình Kiến Tạo Tương Lai.

MG Marvel R Performance

MG Marvel R là mẫu SUV điện của tương lai, được MG chú trọng vào thiết kế và công nghệ ấn tượng. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe - MG Marvel R Performance – được giới thiệu tại triển lãm lần này. Thiết kế hiện đại trên kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.674 x 1.919 x 1.613mm với chiều dài cơ sở là 2.804mm giúp cho xe có một dáng vẻ thanh thoát và năng động.

MG Marvel R được trang bị pin 70kWh, hỗ trợ sạc tại nhà 7kW AC đầu sạc loại 2 trong 10,5 giờ và có thể được sạc đầy từ 5% - 80% chỉ trong 43 phút tại trạm sạc nhanh (DC - cổng sạc CCS2). Chiếc xe sở hữu quãng đường di chuyển trên một lần sạc đầy ấn tượng, lên tới 402 km (theo tiêu chuẩn WLTP).

Bên trong xe, nội thất của MG Marvel R gây ấn tượng mạnh với không gian rộng rãi cùng màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn lên tới 19,4 inch, đem lại những trải nghiệm vô cùng mới mẻ cho người lái. Tính hiện đại và tương lai của MG Marvel R không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế ở nội - ngoại thất, mà còn dễ dàng cảm nhận khi ngồi sau vô lăng.

Sức mạnh của chiếc xe nằm ở Tri-motor AWD (dẫn động 4 bánh toàn thời gian ba động cơ) với một mô tơ điện được bổ sung ở trục trước và hai mô tơ điện ở trục sau, tạo ra công suất cực đại 212kW tương đương 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 665 Nm.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/ h chỉ trong 4,9 giây với tốc độ tối đa có thể đạt được lên tới 200km/h. Mẫu xe được tích hợp hệ thống hỗ trợ người lái MG Pilot với nhiều tính năng an toàn, giúp mỗi hành trình trở nên dễ dàng hơn.

MG4

MG4 Hoàn toàn mới là chiếc Cross-Hatch (mẫu xe kết hợp giữa Crossover và Hatchback) chạy điện đột phá, được sáng tạo trên Nền tảng có thể mở rộng mô-đun (MSP) mà MG phát triển. Đây cũng là mẫu xe quan trọng hàng đầu của MG tại nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu.

Được thiết kế trên kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.287 x 1.836 x 1.504mm, cùng chiều dài cơ sở là 2.705mm, MG4 Hoàn toàn mới sở hữu vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Trong khi đó, không gian nội thất của xe được thiết kế với cảm hứng tinh gọn, tập trung tối đa trải nghiệm cho người lái với vô lăng 2 chấu, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch được đặt nổi một cách tinh tế, cùng màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 10,25 inch.

MG4 Hoàn toàn mới cũng sở hữu mẫu pin mỏng nhất từng được SAIC Motor sản xuất, với độ dày ấn tượng nhất phân khúc, chỉ khoảng 110mm, nhưng mang đến khả năng tích trữ và vận hành đáng kinh ngạc khi cung cấp phạm vi hoạt động tối đa trong một lần sạc đầy lên tới 350 km tương ứng với dung lượng pin 51 kWh.

Xe có thể được sạc nhanh (DC – cổng sạc CCS2) từ 10% đến 80% chỉ trong 40 phút, trong khi có thể được sạc đầy tại nhà chỉ trong một đêm (7,5 giờ) thông qua sạc 7kW AC, với đầu sạc loại 2. MG4 Hoàn toàn mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 8,5 giây và đạt tốc độ tối đa 160km/h. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ người lái MG Pilot với nhiều tính năng an toàn cũng được trang bị trên mẫu xe này.

Ngoài ra, cả MG Marvel R và MG4 Hoàn toàn mới đều sở hữu tính năng V2L (Vehicle to Load), giúp xe có thể được sử dụng như một trạm sạc di động cho nhiều tiện nghi của khách hàng, như sạc pin các loại xe đạp hay xe máy điện, hoặc chạy lò nướng BBQ trong một chuyến dã ngoại cuối tuần.

Bên cạnh việc trưng bày các mẫu xe điện độc đáo, MG Việt Nam cũng mang tới triển lãm những trải nghiệm thú vị với những mẫu xe tạo được nhiều dấu ấn với thị trường trong nước. Ngoài những sản phẩm hiện đại được trưng bày, MG Việt Nam tự hào giới thiệu tại VMS Công nghệ hỗ trợ lái MG Pilot, Ứng dụng thông minh cho xe điện MG iSMART cùng Nền tảng có thể mở rộng mô-đun MSP - những công nghệ thể hiện rõ tinh thần “Kiến tạo tương lai”.

Đặc biệt, những chiếc xe mang thương hiệu MG đều mang trong mình tiêu chuẩn BRIT DYNAMIC – DNA từ Anh Quốc thể hiện qua Hiệu suất vượt trội, khả năng xử lý tuyệt vời, thiết kế thể thao nổi bật và hệ thống an toàn được trang bị tối đa, mang đến tinh thần tự do, phóng khoáng nhưng vô cùng an toàn cho mỗi hành trình của khách hàng.

Đồng hành với VMS 2022, cùng mong muốn tri ân sự ủng hộ của khách hàng, từ 26/10 đến 30/10/2022, MG Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi: tặng một camera hành trình (DVR) lên tới 2 triệu đồng cho mỗi khách đặt cọc mua xe MG5 tại sự kiện

Hiện giá xe MG Marvel R tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường châu Âu, mẫu xe này có giá bán dao động từ 39.990 - 47.990 Euro tương đương từ 988 triệu đến gần 1,2 tỷ đồng.

