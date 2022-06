Giữa lúc thị trường ô tô khan hàng, nhiều mẫu xe vẫn bán ế dù ưu đãi sâu

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng tiêu thụ ôtô trong tháng 5 đạt 43.816 chiếc, tăng nhẹ 3,4% so với tháng trước đó. Doanh số này tăng mạnh đến 71% so với cùng kỳ năm ngoái. "Lượng xe du lịch bán ra trong tháng 5 vừa qua là 35.210 chiếc, tăng 5% so với tháng 4; xe thương mại đạt doanh số 7.929 chiếc, giảm 0,8%, xe chuyên dụng bán ra 677 chiếc, giảm 13%"- báo cáo của VAMA cho hay. Đối với xe lắp ráp trong nước, có 25.580 chiếc được tiêu thụ trong tháng 5 vừa qua, tăng 1% so với tháng trước đó. Tổng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc được bán ra là 18.236 chiếc, tăng 7% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng xe của các thành viên VAMA bán ra tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch tăng 57%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 21%.