Giảm giá tính phí trước bạ: Khách hưởng lợi khi lăn bánh Mazda và Peugeot

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá trính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Mazda CX-5 được điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ giảm mạnh so với trước đây

Quyết định 1238 có hiệu lực từ ngày 25/8/2020, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ nhiều mẫu xe. Trong đó đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, nhiều mẫu xe thương hiệu Hyundai, Mazda và Peugeot được điều chỉnh.

Với thương hiệu Mazda, ba mẫu xe điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ là Mazda 3, CX-5 và CX-8. Giá tính lệ phí trước bạ mới nhất của những mẫu xe này được điều chỉnh giảm nhiều so với trước đây, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi, tiết kiệm được thêm tiền nộp lệ phí trước bạ.

Ví dụ như Mazda 3 15G AT SD BP trước đây có giá tính lệ phí trước bạ là 738,4 triệu đồng thì nay chỉ còn 669 triệu đồng, thấp hơn 69,4 triệu đồng. Nếu nộp lệ phí trước bạ trước 25/8, khách hàng sẽ phải bỏ ra 44,304 triệu đồng khi đăng ký tại Hà Nội (đã tính giảm 50% lệ phí trước bạ) thì sau 25/8, số tiền này chỉ còn 40,14 triệu đồng, giảm hơn 4 triệu đồng.

Nhiều phiên bản Mazda có giá tính lệ phí trước bạ thấp hơn nhiều so với trước

Tương tự, các mẫu xe Mazda 3 15G AT HB BP có giá tính lệ phí trước bạ mới là 719 triệu đồng thay vì 784,7 triệu đồng như trước, Mazda 3 15G ATHB-H BP chỉ còn 809 triệu đồng (giảm 50 triệu đồng), Mazda 3 3 15G AT SD-H BP còn 784 triệu đồng (giảm 45 triệu đồng), Mazda 3 20G AT HB BP còn 859 triệu đồng (giảm 68,6 triệu đồng), Mazda 3 20G AT SD BP còn 839 triệu đồng (giảm 49 triệu đồng) và Mazda 3 20G AT SD FL còn 730 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng).

Bên cạnh đó, 3 phiên bản Mazda CX-5 là 20G AT 2WD KW, 25G AT 2WD KW và 25G AT AWD KW cũng có giá tính lệ phí trước bạ mới chỉ từ 824 – 1.014 triệu đồng, giảm từ 65 – 135 triệu đồng so với trước đây. Mazda CX-8 25G AT 2WD cũng chỉ còn 1.039 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với trước. Các phiên bản còn lại không được điều chỉnh.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe Peugeot cũng được điều chỉnh giảm lệ phí trước bạ với mức cao nhất khoảng 110 triệu đồng so với trước đây.

Ba mẫu xe Hyundai được điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ gồm Grand i10 1.2 MT, SantaFe TM2 2.2 TCI 8AT, Tucson TL1-1.6GM 7DCT FL và Tucson TL4-2.0R 8AT FL. Giá tính lệ phí trước bạ lần lượt là 350 triệu đồng, 1.125 triệu đồng, 880 triệu đồng và 873,7 triệu đồng.

Với mức giảm lệ phí trước bạ như đã nêu trên, cộng thêm ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, khách hàng mua những mẫu xe kể trên sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nữa.

