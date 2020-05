Giá xe Vinfast Fadil niêm yết và lăn bánh mới nhất 5/2020

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Giá xe Vinfast Fadil đang được ưu đãi giảm giá chỉ từ 373,41 triệu đồng cho bản thấp nhất trong tháng 5 này. Dưới đây là thông tin chi tiết về các phiên bản và giá niêm yết, giá lăn bánh.

Vinfast Fadil ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 11 năm 2018. Fadil nằm trong phân khúc xe hạng A cạnh tranh với Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo,... Fadil được trang bị khá nhiều các tính năng cao cấp và vận hành an toàn so với các đối thủ khác. Hiện nay, giá Vinfast Fadil đang được giảm giá nhằm kích cầu khách hàng mua xe trong thời điểm sức mua xe ô tô toàn thị trường đang có xu hướng giảm do tình hình dịch bệnh.

1) Giá xe Vinfast Fadil 5/2020 niêm yết tại hãng

Phiên bản Giá niêm yết (ĐV: triệu đồng) Giá ưu đãi mới nhất (ĐV: triệu đồng) VinFast Fadil tiêu chuẩn 414.9 373.41 VinFast Fadil bản nâng cao 449 404.1 VinFast Fadil bản cao cấp 491.9 442.71

2) Giá xe Vinfast Fadil lăn bánh tạm tính

Giá xe lăn bánh được tính = Giá niêm yết + Lệ phí trước bạ + Phí cấp biển số + Phí đăng kiểm + Phí bảo trì ĐB + Bảo hiểm TNDS

Trong đó:

- Thuế trước bạ từ 10% - 12% giá xe và tùy theo địa phương

- Phí đăng ký biển số xe tại Hà Nội, HCM là 20 triệu đồng, tỉnh thành khác từ 200.000 - 1.000.000 vnđ

- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tùy theo chỗ ngồi và mục đích sử dụng từ 480.000 - 873.000 vnđ

- Phí đăng kiểm 340.000 vnđ

- Phí đường bộ 130.000/tháng - đăng ký cá nhân ; 180.000/tháng - đăng ký doanh nghiệp

Ngoài ra khách hàng khi mua xe có thể mua thêm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm đâm đụng ngập nước,...

Phiên bản Giá tháng 5/2020 (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP. HCM Tỉnh khác Vinfast Fadil tiêu chuẩn 373.41 441 434 415 Vinfast Fadil nâng cao 404.1 476 468 449 Vinfast Fadil cao cấp 442.71 519 510 491

4) Giá xe Vinfast Fadil trả góp

Khách hàng được vay tối đa 70% xe trong thời hạn tối đa 8 năm. Không phải trả lãi suất và chỉ phải trả tiền gốc vay hàng tháng trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, khách hàng sẽ được VinFast bảo lãnh mức lãi suất tối đa 10,5%/năm. Nếu lãi suất thả nổi trên thị trường cao hơn 10,5%/năm, VinFast sẽ thanh toán phần chênh lệch cho khách hàng. Nếu lãi suất thả nổi thấp hơn 10,5%/năm, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá trả góp (triệu đồng) Trả trước 30% xe Trả góp 70% xe Vinfast Fadil tiêu chuẩn 414.9 124.47 290.43 Vinfast Fadil nâng cao 449 134.7 314.3 Vinfast Fadil cao cấp 491.9 147.57 344.33

5) Tham khảo giá xe Vinfast Fadil cũ

- VinFast Fadil 1.4 AT năm 2019 giá từ 390 triệu

- VinFast Fadil 1.4 AT Plus năm 2019 giá từ 430 Triệu

6) Màu sơn của VinFast Fadil

Vinfast Fadil có 6 màu sơn tùy chọn dành cho khách hàng bao gồm: Đỏ, trắng, bạc, xám bạc, xanh dương, vàng cam.

6 màu xe Vinfast Fadil

Đánh giá về Vinfast Fadil

Nhìn một cách bao quát thì Vinfast Fadil có thiết kế mang hơi hướng thể thao, cảm giác chắc chắn hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc như Kia Morning, Hyundai i10 hay Toyota Wigo mặc dù thiết kế không quá nổi bật.

Thiết kế tổng thể ngoại thất Vinfast Fadil

Ngoại thất Vinfast Fadil

Ngoại hình nhỏ mang thiết kế phong cách Opel Karl Rocks của chiếc xe phân khúc hạng A như Fadil thích hợp “luồn lách” qua các con phố nhỏ. Cản trước nổi bật với logo chữ V cách điệu mạ crom. Cụm đèn pha cỡ lớn trông khá hầm hố.

Mặt trước xe gồm cụm đèn pha, đèn sương mù và tản nhiệt

Phần đuôi xe thiết kế 2 tone màu

Nội thất Vinfast Fadil

Bên trong xe Fadil thật sự khá ấn tượng và rộng rãi. Hệ thống giải trí với màn hình trung tâm kích thước 7 inch, có thể kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth, Radio AM/FM... hệ thống điều hòa tự động trên bản cao cấp trong khi bản tiêu chuẩn là chỉnh cơ, nội thất ghế bọc da sang trọng, âm thanh 6 loa.

Nội thất bên trong xe Vinfast Fadil

Hàng ghế trước và trung tâm điều khiển

Động cơ Vinfast Fadil

3 phiên bản của Vinfast Fadil đều sử dụng động cơ xăng 1.4L, 4 xy lanh, công suất tối đa 98 mã lực, mô men xoắn cực đại 128 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT với mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường 5,11 lít/100km, đường hỗn hợp 5,85 lít/100km, trong phố là 6,77 lít/100km.

Bảng thông số kỹ thuật và trang bị an toàn của Vinfast Fadill

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST FADIL (TRANG BỊ TIÊU CHUẨN) Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) 3676 x 1632 x 1495 Chiều dài cơ sở (mm) 2385 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Động cơ Loại động cơ 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng Công suất tối đa (hp/rpm) 98/6200 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 128/4400 Hộp số Vô cấp, CVT Dẫn động Cầu trước Hệ thống treo trước Kiểu MacPherson Hệ thống treo sau Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn Trợ lực lái Trợ lực điện NGOẠI THẤT Đèn pha chiếu xa và chiếu gần Halogen Điều chỉnh góc chiếu sáng Chỉnh cơ Đèn chiếu sáng ban ngày Có Đèn sương mù trước Có Đèn hậu Có Đèn phanh thứ 3 trên cao Có Gương chiếu hậu Chỉnh điện. Gập điện Có Đèn báo rẽ Có Chức năng sấy gương Có Kính cửa sổ chỉnh điện Lên/xuống một chạm cửa lái Kích thước lốp 185/55R15 La-zăng Hợp kim nhôm Lốp dự phòng Có NỘI THẤT Màu nội thất Màu đen/xám Cấu hình ghế Vật liệu bọc ghế Da tổng hợp Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng Có Ghế hành khách trước chỉnh cơ 4 hướng Có Hàng ghế sau gập 60/40 Có Vô lăng Chỉnh cơ 2 hướng Có Bọc da Không Tích hợp điều khiển âm thanh Không Màn hình đa thông tin Có Hệ thống điều hoà Chỉnh cơ Hệ thống âm thanh AM/FM, MP3, 6 loa Cổng USB 1 cổng Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay Có Gương trên tấm chắn nắng Bên lái Đèn trần trước/sau Có Thảm lót sàn Có AN TOÀN & AN NINH Hệ thống phanh trước/sau Đĩa/tang trống Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD Có Hệ thống cân bằng điện tử ESC Có Chức năng kiểm soát lực kéo TCS Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Chức năng chống lật ROM Có Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau Không Camera lùi Không Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước Có Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế Có Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX Có Hệ thống túi khí 2 túi khí Khóa cửa tự động khi xe di chuyển Không Chìa khóa mã hóa Có Cảnh báo chống trộm Không MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Chu trình đô thị cơ bản (l/100km) 7,11 Chu trình đô thị phụ (l/100km) 5,11 Chu trình tổ hợp (l/100km) 5,85

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-vinfast-fadil-niem-yet-va-lan-banh-moi-nhat-5-2020-5020201955585158.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xe-vinfast-fadil-niem-yet-va-lan-banh-moi-nhat-5-2020-5020201955585158.htm