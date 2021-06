Giá xe Toyota tháng 6/2021 mới nhất đầy đủ các dòng xe

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 06:00 AM (GMT+7)

Thương hiệu xe hơi Nhật Bản là gã khổng lồ trong làng ô tô thế giới, các dòng xe của Toyota luôn được ca ngợi là bền bỉ, kiểu dáng trung tính và tiết kiệm nhiên liệu nhưng giá xe Toyota thường cao hơn giá trị thực.

Dưới đây là thông tin về giá xe Toyota mới nhất được cập nhật tháng 6/2021 đầy đủ các dòng xe như Toyota Vios, Wigo, Fortuner, Innova, Altis, Land Cruiser, Hilux, Rush…

1. Giá xe Toyota Fortuner

Fortuner là mẫu SUV cùng phân khúc với Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport. Đặc trưng các dòng xe của Toyota là vận hành tốt, tiết kiệm nhiên liệu, lành và ít hỏng vặt. Fortuner cũng thừa hưởng những ưu điểm như vậy nhưng ồn, bồng bềnh, vô-lăng nặng là những nhược điểm của dòng xe này.

Hiện tại, Fortuner đang là thế hệ thứ 2 và có tới 7 phiên bản đang được chào bán với tùy chọn động cơ máy dầu và máy xăng, giá thấp nhất của Toyota Fortuner là 995 triệu trong khi đó giá Ford Everest thấp nhất là 1 tỷ 112 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết giá xe Toyota Fortuner tháng 6/2021.

Bảng giá xe Toyota Fortuner tháng 6/2021

Phiên bản Mẫu xe Xuất xứ Giá niêm yết (tỷ đồng) Máy dầu Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 Lắp ráp 0,995 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 1,080 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender 1,195 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 1,388 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender 1,426 Máy xăng Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Nhập khẩu 1,130 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 1,230

Toyota Fortuner có 3 tùy chọn động cơ xăng và dầu gồm:

- Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400Nm tại dải vòng tua 1600 v/p.

- Động cơ xăng 2.7L cho công suất 164 mã lực tại vòng tua 5200 v/p và mô men xoắn 245Nm tại vòng tua 4000 v/p.

- Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500Nm tại vòng tua 1600 v/p.

Các trang bị an toàn trên Toyota Fortuner 2021 như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống cân bằng điện tử (VSC)...

Ngoài ra, phiên bản động cơ 2.8L được tích hợp thêm gói an toàn Toyota safety sense gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động.

2. Giá xe Toyota Vios

Toyota Vios 2021 thế hệ mới đã chính thức được ra mắt ngày 23/02/2021 với cải tiến mới phần ngoại thất, nội thất không có gì thay đổi so với thế hệ trước, động cơ cũng vậy. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm một phiên bản thể thao GR-S có giá hơn 600 triệu đồng. Giá Toyota Vios còn thay đổi theo màu sắc, theo đó phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ tăng thêm 8 triệu đồng so với các màu sơn còn lại.

Cùng phân khúc với Toyota Vios còn có Hyundai Accent, KIA Soluto, Mazda2, Honda City,...

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá cũ Mức tăng Toyota Vios E MT (3 túi khí) 478 470 +8 Toyota Vios E MT (7 túi khí) 495 490 +5 Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 531 520 +11 Toyota Vios E CVT (7 túi khí) 550 540 +10 Toyota Vios G CVT 581 570 +11 Toyota Vios GR-S 630 - -

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi khi mua xe Toyota Vios:

- Hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng.

- Hỗ trợ vay mua xe với lãi suất ưu đãi chỉ 2,99% trong 6 tháng đầu.

Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị động cơ 1,5L Dual VVT-I hút khí tự nhiên cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị an toàn khác có thể kể đến: Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

3. Giá xe Toyota Corolla Altis

Toyota Altis thuộc phân khúc xe hạng C cùng với Mazda3, KIA Cerato, Hyundai Elantra,... Đây là dòng xe tên tuổi của Toyota đã từng rất thành công trên thị trường và có doanh số đáng mơ ước so với đối thủ. Tuy nhiên, những năm gần đây thì ngôi vương đã về tay của Mazda3 và KIA Cerato, doanh số của Toyota Altis thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng.

Xe vẫn giữ nét trung tính như thời kỳ đầu, có những cải tiến phần ngoại thất, nội thất và nâng cấp đáng kể nhưng không thoát khỏi tính “bảo thủ” của hãng xe Nhật. Tuy vậy, những khách hàng ưa chuộng thương hiệu Toyota, thích sự lành tính và bền bỉ của dòng xe này vẫn coi đây là lựa chọn số 1 trong phân khúc sedan hạng C.

Toyota Corolla Altis hiện có 2 phiên bản gồm 1.8E và 1.8G. Dưới đây là bảng giá chi tiết tháng 6/2021.

Bảng giá xe Toyota Corolla Altis tháng 6/2021

Mẫu xe Giá niêm yết Toyota Corolla Altis 1.8E CVT 733 Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai) 741 Toyota Corolla Altis 1.8G CVT 763 Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) 771

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Đánh giá nhanh Toyota Altis

Toyota Corolla Altis 2021 có trái tim sức mạnh là khối động cơ xăng 1.8L, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS, 138 mã lực tại 6400 vòng/phút, 172Nm tại 4000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước đem đến khả năng vận hành mượt mà và ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Tính năng an toàn của Toyota Corolla Altis 2021 được xếp hạng mức cao nhất 5 sao theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm có hệ thống phanh khẩn cấp BA, hệ thống chống cứng phanh ABS, 7 túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC.

4. Giá xe Toyota Wigo

Wigo là dòng xe hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với phiên bản mới được nâng cấp nhẹ phần ngoại thất, nhưng không có nhiều sự khác biệt. Tổng thể vẫn có những đường nét hơi cứng so với Hyundai i10 hay Honda Brio. Nội thất trang bị những tính năng cơ bản như ghế bọc nỉ cho cả 2 phiên bản, không có tùy chọn ghế da, điều hòa chỉnh tay, âm thanh 4 loa, hỗ trợ DVD, màn hình 7 inch cảm ứng,...

Bảng giá xe Toyota Wigo tháng 6/2021

Mẫu xe Giá niêm yết Toyota Wigo 5MT 2021 352 Toyota Wigo 4AT 2021 384 Toyota Wigo 1.2 MT (bản cũ) 345 Toyota Wigo 1.2 AT (bản cũ) 405

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi khi mua xe Toyota Wigo

- Tặng gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Quà tặng ưu đãi lên đến 20 triệu đồng (gồm: bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng, gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000km tùy theo điều kiện nào đến trước).

Đánh giá nhanh Toyota Wigo

Toyota Wigo 2021 facelift đạt chứng nhận an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP giúp người dùng yên tâm khi sở hữu dòng xe này. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính năng an toàn như 2 túi khí, cảm biến lùi, camera lùi (tính năng rất hữu dụng cho tài xế mới), hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, chống bó cứng phanh, móc khóa an toàn cho trẻ em ISOFIX...

Tại Việt Nam, Toyota Wigo 2021 được trang bị động cơ xăng 1,2L 4 xi lanh cho sức mạnh 87 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.200 v/p kết hợp cùng dẫn động FWD và hộp số MT 5 cấp/ AT 4 cấp.

5. Giá xe Toyota Camry

Dòng sedan hạng D ăn khách nhất phân khúc là Toyota Camry từ lâu vẫn đứng top doanh số, khó có dòng xe nào khác có thể đánh bại được vị trí này và kể cả người đồng hương Mazda6 hay Honda Accord…

Nổi tiếng là dòng sedan bền bỉ, cách âm tốt và giảm sóc khá êm, động cơ thì chắc chắn không có gì để bàn, vận hành tốt và rất tiết kiệm nhiên liệu, chẳng mấy khi hỏng vặt. Chỉ có điều, những trang bị về công nghệ và tiện nghi không đầy đủ như Mazda6 hay KIA Optima, thiết kế trung tính phù hợp với đa số người dùng trung tính.

Toyota Camry thế hệ mới nhất ở Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản và giá bán thay đổi theo màu xe, theo đó Toyota Camry có màu trắng ngọc trai sẽ đắt hơn 8 triệu so với các màu xe còn lại.

Bảng giá xe Toyota Camry tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Camry 2.0G 1.029 Toyota Camry 2.5Q 1.235

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Đánh giá nhanh về Toyota Camry

Toyota Camry có 2 phiên bản tương ứng với 2 động cơ được trang bị đó là:

- Động cơ 2AR-FE I4 DOHC, VVT-i kép cho công suất 181 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 231 Nm tại 4.100 vòng/phút được trang bị trên bản Camry 2.5Q 2019.

- Động cơ 6AR-FSE phun xăng trực tiếp cho công suất 167 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại 4.600 vòng/phút sử dụng cho phiên bản Camry 2.0G.

Cả 2 phiên bản đều có 3 chế độ lái khác nhau là Eco, Normal và Sport và đi kèm hộp số 6 cấp.

Các tính năng an toàn được trang bị cho Toyota Camry có thể kể đến như 7 túi khí bao quanh xe trong khi các đối thủ khác chỉ có 6. Ngoài ra xe còn có: Chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử VSC, cảnh báo áp suất lốp. Camera lùi, cảnh báo điểm mù tích hợp hiển thị trên gương chiếu hậu, cảnh báo phương tiện di chuyển cắt ngang khi lùi xe, cảm biến lùi – góc trước – góc sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD,...

6. Giá xe Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là cái tên mới trong phân khúc Crossover hạng B+, giữa Crossover hạng B và hạng C tương tự như KIA Seltos. Xe được trang bị khá nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại đế đấu với các đối thủ. Ngoài ra, có 2 tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng truyền thống và động cơ xăng lai điện công nghệ Hybrid, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vận hành tối ưu.

Tương tự các dòng xe khác của Toyota, giá xe Toyota Cross đắt hơn 8 triệu đồng dành cho màu sơn trắng ngọc trai. Ở phân khúc B, Hyundai Kona hay Kia Seltos giá bán cao nhất là 750 triệu đồng và 729 triệu đồng còn Toyota Corolla Cross có giá tiệm cận với dòng Crossover hạng C.

Bảng giá xe Toyota Corolla Cross tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Corolla Cross 1.8G 720 Toyota Corolla Cross 1.8V 820 Toyota Corolla Cross 1.8HV 910

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Đánh giá nhanh về Toyota Corolla Cross

Cả ba phiên bản Toyota Cross tại Việt Nam đều sử dụng nền tảng toàn cầu mới TNGA tương tự trên dòng Camry mới được cải tiến ở hệ khung gầm, hạ thấp mui xe, hạ trọng tâm để cải thiện và nâng cao hiệu suất vận hành.

Toyota Corolla Cross đều được trang bị động cơ 1.8 với bốn xi-lanh thẳng hàng (I4), dẫn động cầu trước cho ra công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Bản 1.8HV kết hợp máy xăng 1.8 công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm và mô tơ điện tạo ra 71 mã lực, 163 Nm. Hộp số tự động vô cấp trên cả ba bản.

7. Giá xe Toyota Hilux

Trong năm 2020, mẫu xe bán tải Toyota Hilux đã vươn lên mạnh mẽ để xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh số xe bán ra, đạt 2.642 xe, xếp sau Ford Ranger.

Hiện tại, Toyota Hilux được nhập khẩu nguyên chiếc cả 4 phiên bản tương tự các đối thủ như Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Mazda BT-50, Isuzu D-Max và Toyota Hilux cũng đều được nhập khẩu.

Giá bán tải Toyota Hilux bản màu trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu khác.

Bảng giá xe Toyota Hilux tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Hilux 2.4L 4X2 MT 628 Toyota Hilux 2.4L 4X2 AT 674 Toyota Hilux 2.4L 4X4 MT 799 Toyota Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure 913

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Đánh giá nhanh về Toyota Hilux

Toyota Hilux phiên bản mới hiện nay nhận được hàng loạt nâng cấp về ngoại hình và trang bị thêm gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Các tính năng an toàn có thể kể đến như hệ thống Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), đi kèm với 6 cảm biến xung quanh, 7 túi khí, cùng hàng loạt các tính năng khác như: phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ lực kéo A-TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ đổ đèo (DAC)...

Toyota Hilux 2020 mang đến 2 tùy chọn động cơ cho người dùng gồm:

- Động cơ dầu 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng, cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 400Nm dành cho bản 2.4L.

- Bản 2.8L 4x4 AT Adventure sử dụng động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng, cho công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực) và mô-men xoắn 500Nm (tăng 50Nm) so với bản trước đó.

Có 2 tùy chọn hộp số, bao gồm hộp số sàn 6 cấp và tự động 6 cấp cùng 2 tùy chọn hệ dẫn động bao gồm dẫn động cầu sau và dẫn động 2 cầu bán thời gian.

8. Giá xe Toyota Yaris

Yaris là mẫu hatchback hạng B cùng phân khúc với Mazda2 dạng hatchback, Suzuki Swift hay Peugeot 208. Toyota Yaris thược được cho là biến thể của Vios bởi thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất, các tính năng an toàn tương tự trên mẫu sedan hạng B của Toyota.

Toyota Yaris có duy nhất 1 phiên bản 1.5G với giá 668 triệu đồng được nhập khẩu nguyên chiếc.

Toyota Yaris giá niêm yết 668 triệu đồng

Toyota Yaris mới sử dụng động cơ tương tự như mẫu xe cũ. Cụ thể là động cơ mã 2NR-FE 4 xi-lanh dung tích 1.5 lít có khả năng sản sinh công suất suất cực đại 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 2.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT.

9. Giá xe Toyota Innova

Toyota Innova là mẫu xe nổi đình nổi đám trong dòng MPV dưới 1 tỷ đồng. Từng là vua doanh số trong phân khúc này nhưng hiện nay, doanh số của Toyota Innova đã tụt xuống sâu để nhường chỗ cho dòng MPV giá rẻ như Xpander hay Ertiga.

Innova sở hữu ưu điểm như nội thất cực kỳ rộng rãi là lựa chọn tuyệt vời cho chạy dịch vụ, động cơ bền bỉ và tiết kiệm xăng, ít hỏng vặt là những yếu tố giúp dòng xe này đạt đỉnh doanh số của những năm về trước. Tuy nhiên, giá thành cao và trang bị ít tiện nghi là nhược điểm của dòng xe này.

Hiện nay, xe có 4 phiên bản được lắp ráp trong nước và giá khởi điểm từ 750 triệu đồng.

Bảng giá xe Toyota Innova tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Innova 2.0 E MT 750 Toyota Innova G AT 865 Toyota Innova Venturer 879 Toyota Innova V 989

Giá xe Toyota Innova model cũ

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Innova E 771 Toyota Innova G 847 Toyota Innova Venturer 879 Toyota Innova V 971

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Đánh giá nhanh về Toyota Innova

Những cải tiến mới đây của Innova thế hệ mới có khung gầm mới và hệ thống treo giúp xe ổn định hơn trên đường xấu, đường đèo. Phiên bản khởi điểm Innova 2.0E MT được tăng hàm lượng trang bị, trong khi giá bán rẻ hơn trước 21 triệu đồng nhưng phiên bản cao cấp nhất lại đắt hơn 18 triệu đồng so với bản cũ.

Tất cả các phiên bản của Toyota Innova 2021 đều được trang bị khối động cơ DOHC xăng 2.0L, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 137 mã lực, mô men xoắn cực đại 183 Nm. Hộp số là tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Năng lượng được truyền xuống bánh xe thông qua hệ dẫn động cầu sau.

10. Giá xe Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser là dòng SUV cỡ lớn của Toyota. Dòng xe này mang kiểu dáng hầm hố, kế thừa các tiêu chí bền bỉ, nội thất rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu từ hãng xe Toyota. Kế tiếp là những trang bị hiện đại giúp vận hành mượt mà trên các cung đường đèo, đường xấu với động cơ V8 cực khỏe cùng hệ thống Crawl Control giúp xe thoát lầy, hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select).

Toyota Land Cruiser giá niêm yết: 4,030,000,000 VNĐ

Tuy nhiên, giá thành cao, “ăn xăng” khủng và thuộc phân khúc xe SUV hạng sang nên doanh số của mẫu xe này thuộc dạng “ế” nhất 2020. Hiện nay, Toyota Land Cruiser được phân phối duy nhất 1 phiên bản tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu với giá 4 tỷ 30 triệu đồng.

11. Giá xe Toyota Land Cruiser Prado

Prado là đàn em của Land Cruiser sử dụng chung khung gầm với chiếc 4Runner. Xe cùng phân khúc với Ford Explorer và cũng chỉ có duy nhất 1 phiên bản được nhập khẩu từ Nhật Bản với giá bán niêm yết 2 tỷ 379 triệu đồng.

Giá xe Toyota Land Cruiser Prado giá niêm yết 2,379,000,000 VNĐ

Toyota Land Cruiser Prado mới được trang bị khối động cơ có công suất 164 mã lực và mô men xoắn 245 Nm. Kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Khối động cơ này tương tự Fortuner máy xăng và khá yếu trước đối thủ Ford Explorer.

Xe được trang bị gói an toàn Safety Sense với những công nghệ tránh va chạm sớm, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động và cảnh báo chuyển làn đường, hệ thống giám sát áp suất lốp nâng cấp, cảnh báo giao thông phía sau và phát hiện điểm mù…

12. Giá xe Toyota Alphard Luxury

Dòng xe MPV đa dụng hạng sang của Toyota là Alphard Luxury được mệnh danh là chuyên cơ mặt đất bởi nội thất bọc da và ốp gỗ sang trọng, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, các tính năng giải trí phục vụ khách hàng ngồi trong xe như khoang thương gia hạng nhất.

Toyota Alphard Luxury cũng chỉ được phân phối duy nhất 1 phiên bản với giá bán hơn 4 tỷ đồng và cạnh tranh với đối thủ là Mercedes-Benz V-Class.

Giá xe Toyota Alphard Luxury giá niêm yết 4,219,000,000 VNĐ

Xe được trang bị động cơ V6 3.5 lít cho công suất và mô men xoắn tương ứng 296 mã lực tại 6.600 vòng/phút và 361 Nm tại 4.600 - 4.700 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp được nâng lên loại tự động 8 cấp. Với hệ dẫn động cầu trước,

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense P thế hệ thứ 2 là trang bị tiêu chuẩn trên Alphard Luxury với nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ người lái.

13. Giá xe Toyota Rush

Dòng SUV 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush được Toyota cho ra mắt để đấu với Xpander Cross hay XL7. Tuy nhiên, doanh số không được khả quan cho lắm, vẫn chưa thể đánh bại được đối thủ top doanh số hiện nay là Mitsubishi Xpander.

Giá xe Toyota Rush niêm yết 634,000,000 VNĐ

Toyota Rush có thiết kế không quá đồ sộ như những dòng SUV cỡ lớn, ngược lại thì sự thanh thoát và thể thao là kiểu dáng ngoại thất của dòng xe này.

Tại Việt Nam, Toyota Rush chỉ có một phiên duy nhất được trang bị động cơ 1.5 lít cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134Nm, truyền sức mạnh đến bánh trước thông qua hộp số tự động 4 cấp. Xe đạt được chứng nhận an toàn 5 sao của Asean NCAP và trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như: Hệ thống 6 túi khí xung quanh xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng thân xe điện tử ESP và kiểm soát lực kéo TCS.

14. Giá xe Toyota Avanza

Toyota tiếp tục tung ra quân bài Avanza để sát cánh cùng Toyota Rush để đánh chiếm thị phần phân khúc MPV/SUV giá rẻ, tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng.

Hiện tại, xe có 2 phiên bản gồm số tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Dự kiến, thế hệ mới của Toyota Avanza sẽ ra mắt vào năm nay, sử dụng khung gầm unibody dẫn động cầu trước.

Bảng giá xe Toyota Avanza tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Avanza MT 544 Toyota Avanza AT 612

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Các tính năng an toàn của Toyota Avanza khá sơ sài, bao gồm 2 túi khí và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử (EBD). Cung cấp sức mạnh cho mẫu MPV này là 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh khác nhau bao gồm động cơ 1,3 lít và động cơ 1,5 lít cho công suất tối đa lần lượt là 94 mã lực và 102 mã lực.

15. Giá xe Toyota Hiace

Toyota Hiace thế hệ mới được ra mắt đầu tháng 6/2020 với nhiều cải tiến và trang bị đáng giá hơn. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan về Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản, có giá bán niêm yết 1 tỷ 176 triệu đồng. Cạnh tranh với Ford Transit, Hyundai Solati.

Giá xe Toyota Hiace niêm yết 1,176,000,000 VNĐ

Toyota Hiace là dòng xe du lịch với 15 chỗ ngồi, thế hệ mới sở hữu kích thước khung gầm lớn hơn nên khoảng không gian nội thất rộng rãi hơn thế hệ cũ. Toyota khá thực dụng khi trang bị cho Hiace 2020 nhiều hộc chứa đồ, thậm chí là 2 hộc chứa đồ ẩn dưới nệm ghế phụ hàng đầu tiên.

Về an toàn, xe có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống 2 túi khí cho người ngồi hàng ghế trước. Hệ thống treo được nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, bán kính vòng quay giảm 0,2 m.

Toyota Hiace 2020 trang bị động cơ dầu 2.8L, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, cùng loại với động cơ đang sử dụng trên Toyota Fortuner và Hilux. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu sau.

16. Giá xe Toyota Granvia Premium Package

Phân khúc dưới của Toyota Alphard Luxury nhưng lại xếp trên Toyota Hiace, Toyota Granvia Premium Package cũng là dòng xe MPV cỡ lớn hạng sang với 9 chỗ ngồi nhằm phục vụ gia đình, đưa đón đối tác, khách hàng hay nhân sự cấp cao.

Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có một phiên bản duy nhất đi kèm giá bán 3,072 tỷ đồng

Giá xe Toyota Granvia niêm yết 3,072,000,000 VNĐ

Xe trang bị động cơ dầu 2.8L, 4 xy-lanh, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Toyota Granvia có một loạt công nghệ đáng chú ý, như ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống 4 túi khí.

