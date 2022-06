Bảng giá xe Suzuki mới nhất tháng 06/2022 đầy đủ các phiên bản

Suzuki là doanh nghiệp được thành lập từ đầu những năm 1900 ở Nhật Bản, chuyên sản xuất các dòng sản phẩm máy công nghiệp, xe máy, ô tô,... Các dòng sản phẩm do Suzuki thiết kế luôn được đánh giá cao bởi tính thực dụng, sự bền bỉ, khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, thay vì vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng như một số doanh nghiệp khác thường áp dụng cho các sản phẩm của họ.

Tại Việt Nam, Suzuki đã gia nhập thị trường kể từ năm 1996, với các sản phẩm chủ đạo khi đó là xe máy, ô tô cỡ nhỏ phục vụ mục đích du lịch, xe minivan, xe tải nhỏ,... Trải qua hàng chục năm phát triển, đến nay các sản phẩm của Suzuki đã đa dạng hơn, cả về chủng loại lẫn mẫu mã thiết kế. Nhờ đó giúp cho người tiêu dùng trong nước có thêm một sự lựa chọn thương hiệu khi muốn tìm mua các sản phẩm xe máy, ô tô giá rẻ nhưng chất lượng.

Sau đây là tổng hợp bảng giá xe Suzuki mới nhất trong tháng 06/2022 của các dòng xe khác nhau, bạn có thể tham khảo.

Giá xe Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga là dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng cỡ trung vô cùng ăn khách của Suzuki. Phiên bản mới nhất 2022 của Ertiga là Ertiga Sport được ra mắt không lâu dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Indonesia. Ertiga sử dụng khối động cơ 1.5L chạy bằng xăng, cho ra công suất tối đa 103Hp với momen xoắn cực đại đạt 138 Nm.

Bên cạnh đó, Ertiga được trang bị nội thất rộng rãi, tay lái chữ D có thể chỉnh độ nghiêng, hệ thống âm thanh hiện đại, màn hình cảm ứng 10 inch cho người lái cảm thấy thoải mái và giải trí tốt nhất. Ngoài ra, xe còn có cảm biến đậu xe, túi khí SRS an toàn, phanh ABS/EBD chống bó cứng, hộp số sàn hoặc tự động 4 và 5 cấp,... Tất cả các trang bị đó khiến Ertiga trở thành một chiếc xe MPV 7 chỗ giá rẻ đáng mua cho mọi gia đình.

Bảng giá xe Suzuki Ertiga mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Ertiga Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Ertiga GL 5MT 499.900.000 VND Suzuki Ertiga GLX 4AT Sport 568.900.000 VND

Giá xe Suzuki Swift

Suzuki Swift là mẫu xe Hatchback hạng B cỡ nhỏ, được sản xuất để cạnh tranh với các đối thủ khác trong phân khúc như Mitsubishi Mirage, Toyota Yaris hay Mazda 2,... Tại Việt Nam, Suzuki Swift được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Thái Lan, và chỉ phân phối duy nhất 1 phiên bản mà thôi.

Suzuki Swift được trang bị khối động cơ xăng có dung tích 1.2L, giúp cung cấp công suất tối đa 82Hp và momen xoắn cực đại đạt 113Nm. Ngoài ra xe được trang bị hộp số vô cấp CVT, tính năng kiểm soát hành trình, cabin để hành lý rộng rãi và có thể cơi nới được,... cùng với đó là một số tính năng cơ bản khác, giúp người lái xe vận hành một cách dễ dàng và trơn tru hơn.

Bảng giá xe Suzuki Swift mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Swift Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Swift GLX CVT 559.900.000 VND

Giá xe Suzuki XL7

Suzuki XL7 là dòng xe SUV 7 chỗ mới nhất của Suzuki tung ra vào thị trường Việt Nam. XL7 sở hữu ngoại hình bắt mắt, mạnh mẽ, với động cơ xăng 1.5L giúp mang đến công suất tối đa 105Hp và momen xoắn cực đại đạt 138 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 4 cấp, nội thất tiện nghi, công nghệ hiện đại vượt trội hơn so với Ertiga. Tuy nhiên XL7 vẫn hơi khó để có thể cạnh tranh so với các đối thủ khác cùng phân khúc do công nghệ ít có sự hấp dẫn, không nổi bật và ít phiên bản để lựa chọn.

Bảng giá xe Suzuki XL7 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki XL7 Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki XL7 AT 599.900.000 VND Suzuki XL7 AT (phiên bản ghế da) 609.900.000 VND Suzuki XL7 Sport Limited 639.900.000 VND

Giá xe Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz là dòng xe thuộc phân khúc Sedan hạng B, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage. Phiên bản mới nhất của mẫu xe này được cập nhật vào đầu năm 2020 với nhiều thay đổi về thiết kế cũng như nâng cấp về công nghệ so với các phiên bản đã ra mắt trước đó.

Suzuki Ciaz có thiết kế ngoại hình trang nhã và thanh lịch, sở hữu động cơ 1.4L cùng hộp số tự động 4 cấp. Khoang nội thất bên trong xe rộng rãi với các trang bị cao cấp như điều khiển bằng giọng nói, camera hỗ trợ lùi, cảnh báo lệch làn đường, màn hình cảm ứng giải trí, kết nối wifi tốc độ cao,... Mẫu xe này được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Indonesia với duy nhất 1 phiên bản mà thôi.

Bảng giá xe Suzuki Ciaz mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Ciaz Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Ciaz 534.900.000 VND

Giá xe Suzuki Vitara

Suzuki Vitara là mẫu xe SUV/Crossover 5 chỗ rất được yêu thích hiện nay. Mặc dù xe đã bị ngừng bán tại Việt Nam và chỉ được tìm thấy tại các đại lý nhập khẩu xe nguyên chiếc từ thị trường châu Âu, thế nhưng đây vẫn là mẫu xe tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu đáng để sử dụng so với các đối thủ khác trong phân khúc.

Suzuki Vitara sở hữu khối động cơ 1.6L, có nhiều tính năng hiện đại như Cruise Control, cửa sổ trời, phanh ABS/EBD chống bó cứng, cảm biến trước và sau xe, nội thất tiện nghi, ghế ngồi rộng rãi, hệ thống âm thanh giải trí và màn hình cảm ứng vượt trội. Tất cả đủ để làm hài lòng nhiều khách hàng khó tính nhất.

Bảng giá xe Suzuki Vitara mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Vitara Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Vitara 779.000.000 VND

Giá xe Suzuki Celerio

Suzuki Celerio là dòng xe Hatchback cỡ nhỏ, chạy trong đô thị, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như KIA Morning, Hyundai Grand i10. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, động cơ 1.0L I3 cung cấp công suất 68Hp và momen xoắn cực đại 89Nm. Cùng với đó là hàng loạt các trang bị cơ bản nhưng vẫn đảm bảo an toàn và vận hành tối ưu. Hiện nay sản phẩm này không còn được bán tại Việt Nam mà chỉ có thể tìm mua được thông qua con đường nhập khẩu nguyên chiếc tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Bảng giá xe Suzuki Celerio mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Celerio Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Celerio MT 329.000.000 VND Suzuki Celerio AT 359.000.000 VND

Giá xe Suzuki Super Carry

Suzuki Super Carry là tập hợp những mẫu xe tải có đầy đủ các kích thước khác nhau từ nhỏ cho tới lớn, chuyên dùng để thực hiện công việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu khắp các tỉnh thành. Các mẫu xe có thiết kế thực dụng, bắt mắt, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và 5, có thể di chuyển linh hoạt và dễ dàng trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Nếu bạn muốn tìm một mẫu xe tải nhỏ để chở hàng, Super Carry là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Bảng giá xe Suzuki Super Carry mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Suzuki Super Carry Phiên bản xe Giá niêm yết Suzuki Super Carry Truck 249.300.000 VND Suzuki Super Carry Truck (kèm thùng mui bạt) 275.321.000 VND Suzuki Super Carry Truck (kèm thùng kín) 277.158.000 VND Suzuki Super Carry Truck SD 490kg 287.623.000 VND Suzuki Super Carry Truck SD 520kg 287.623.000 VND Suzuki Super Carry Truck (kèm thùng ben) 291.339.000 VND Suzuki Super Carry Van (Blind Van) 293.300.000 VND Suzuki Super Carry Pro (thùng lửng) 318.600.000 VND Suzuki Super Carry Pro (thùng kín) 347.883.000 VND Suzuki Super Carry Pro (thùng mui bạt) 342.811.000 VND

