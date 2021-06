Giá xe Mazda mới nhất tháng 6/2021 đầy đủ các phiên bản

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Mazda mới nhất hiện nay và các thông tin ưu đãi về giá, quà tặng đi kèm. Cập nhật bảng so sánh giá với các đối thủ từng dòng xe của Mazda.

1. Giá xe Mazda3

Thế hệ thứ 7 mới nhất của Mazda3 đã được ra mắt cách đây không lâu, điểm mới ở thế hệ này là có sự thay đổi về cả phần nội thất và ngoại thất, mang hơi hướng tiệm cận dòng sedan hạng D.

Trong tháng 5, doanh số của Mazda3 đã thực sự khởi sắc, mẫu xe Nhật đã giành lại vị trí ngôi đầu trong phân khúc xe hạng C với 652 xe bán ra, vượt qua đối thủ đến từ Hàn Quốc là KIA Cerato với 468 xe.

Mazda 3 là mẫu xe có nhiều phiên bản nhất phân khúc, có tới 10 phiên bản chia đều cho 2 biến thể là Sedan và Hatchback (Sport). Tổng cộng có 10 phiên bản, giá từ 719 - 939 triệu đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán.

Bảng giá xe Mazda3 mới nhất

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 669 781 768 749 1.5L Luxury 729 849 835 816 1.5L Premium 799 929 913 894 2.0L Luxury 799 929 913 894 2.0L Premium 849 985 969 950 Mazda3 Hatchback (Sport) 1.5L Deluxe 699 815 801 782 1.5L Luxury 744 866 851 832 1.5L Premium 799 929 913 894 2.0L Luxury 799 929 913 894 2.0L Premium 849 985 969 950

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda3

- Ưu đãi giá lên đến 94 triệu đồng

- Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất

- Gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50,000 km

Các khoản ưu đãi và quà tặng khi khách hàng mua xe tùy từng thời điểm mà có sự thay đổi.

So sánh giá xe Mazda3 với đối thủ

Bảng so sánh giá bán của Mazda3 với các đối thủ cùng phân khúc

Giá bán niêm yết Mazda3 KIA Cerato Honda Civic Hyundai Elantra Toyota Corolla Altis Phiên bản thấp nhất 669 544 729 559 733 Phiên bản cao nhất 849 685 934 734 763

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong phân khúc hạng C hiện tại thì cuộc đua cam go và quyết liệt nhất là 2 mẫu xe KIA Cerato và Mazda3, các mẫu xe còn lại có doanh số không đáng kể so với top 1 và top 2 trong phân khúc. KIA Cerato thì có giá rẻ nhất phân khúc nhưng lại có những trang bị tuyệt vời, Mazda3 có giá khá cao nhưng với thế mạnh về thương hiệu và thiết kế thì cuộc đua vẫn chưa hề ngã ngũ.

2. Giá xe Mazda6

Phân khúc hạng D có vẻ khó khăn hơn đối với Mazda6 khi phải cạnh tranh với “vua phân khúc” Toyota Camry, một “tượng đài” khó có thể đánh bại. Toyota Camry đã đứng vững top 1 doanh số xe hạng D trong nhiều năm qua, Mazda6 xếp thứ 2 và tiếp theo là Honda Accord, KIA Optima.

Tuy nhiên, Mazda6 lại có những thế mạnh riêng được những khách hàng ưa chuộng mẫu xe này đánh giá cao. Thiết kế ngoại thất trẻ trung, công nghệ chiếu sáng hiện đại và nhiều cảm biến được tích hợp giúp người lái dễ dàng nhận biết khi lùi, đỗ hoặc vật cản. Nội thất sang trọng, tiện nghi nhưng độ rộng rãi thoải mái thì thua kém người đồng hương Toyota Camry.

Hiện tại, Mazda6 đang được phân phối 5 phiên bản bao gồm 3 phiên bản mới có giá từ 899 triệu đồng và 2 phiên bản cũ có giá từ 829 triệu đồng.

Bảng giá xe Mazda6 thế hệ mới

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác New Mazda6 2.0L Luxury 0.889 1.031 1.013 0.994 New Mazda6 2.0L Premium 0.949 1.085 1.066 1.047 New Mazda6 2.5L Signature Premium 1.049 1.197 1.176 1.157

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda6 thế hệ mới

- Ưu đãi giá lên đến 60 triệu đồng

- Tặng 1 năm Bảo Hiểm Vật Chất

Bảng giá xe Mazda6 thế hệ cũ

Mẫu xe Giá bán (triệu đồng) Ưu đãi Mazda 6 Luxury 829 Ưu đãi giá tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất Tổng giá trị ưu đãi 100 triệu đồng Mazda 6 Premium 909

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda6 thế hệ cũ

- Ưu đãi giá lên đến 90 triệu đồng

- Tặng 1 năm Bảo Hiểm Vật Chất

So sánh giá xe Mazda6 với đối thủ

Bảng so sánh giá bán của Mazda3 với các đối thủ cùng phân khúc

Giá bán niêm yết Mazda6 Toyota Camry Honda Accord KIA Optima Phiên bản thấp nhất 889 1.029 1.319 0.759 Phiên bản cao nhất 1.049 1.235 1.329 0.919

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Mức giá của Mazda6 khá lý tưởng khi nhỉnh hơn KIA Optima nhưng lại thấp hơn 2 đối thủ là Camry và Accord. Accord là mẫu sedan hạng D đắt nhất với giá trên 1,3 tỷ đồng chưa tính phí lăn bánh. Với mức giá trên dưới 1 tỷ đồng để chọn mua xe sedan hạng D thì Mazda6 là gợi ý không thể tuyệt vời hơn.

Cuối tháng 7 năm 2019, Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được trình làng thị trường Việt với 6 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ. Chiếc Crossover CX-5 mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO cho ngoại hình của Mazda CX-5 cực kỳ “nịnh mắt”, trang bị công nghệ hàng đầu phân khúc, và cảm giác lái khá chân thực. Tuy nhiên, CX-5 không thể một mình một ngựa, sự cạnh tranh gay cấn với đối thủ đồng hương là CR-V, Outlander hay mẫu xe đến từ Hàn Quốc là Hyundai Tucson là một thách thức không nhỏ.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mazda CX-5 đã vượt qua các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson để vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung với doanh số đạt hơn 11.000 xe trong năm 2020. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá xe Mazda CX-5 mới nhất tháng 6/2021.

Bảng giá xe Mazda CX-5 thế hệ mới

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe 0.839 0.974 0.957 0.938 Mazda CX-5 2.0L FWD Luxury 0.879 1.020 1.002 0.983 Mazda CX-5 2.5L Luxury 0.889 1.031 1.013 994 Mazda CX-5 2.0L Premium 0.919 1.065 1.047 1.028 Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD 0.999 1.45 1.126 1.107 Mazda CX-5 2.5L AWD Signature Premium (i-Activsense) 1.059 1.224 1.203 1.184

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda CX-5 thế hệ mới

- Ưu đãi giá lên đến 42 triệu đồng

So sánh giá xe Mazda CX-5 với đối thủ

Giá xe Mazda CX-5 Hyundai Tucson Honda CR-V Peugeot 3008 Thấp nhất 0.839 0.779 0.998 0.979 Cao nhất 1.059 932 1.138 1.069

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nhìn vào bảng so sánh giá có thể thấy, Tucson có giá thấp nhất phân khúc, dẫn tới lợi thế khi khách hàng so sánh về giá bán. CX-5 có giá từ 839 triệu đồng đến 1 tỷ 059 triệu đồng, cao hơn Tucson nhưng lại thấp hơn 2 đối thủ còn lại là Honda CR-V và Peugeot 3008.

4. Giá xe Mazda CX-8

Mazda CX-8 sở hữu thân hình to lớn, áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO “Linh hồn của sự chuyển động” tương tự như CX-5 và Mazda3 mới. CX-8 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao cần lượt là 4900 x 1840 x 1730 mm.

Xe được trang bị hàng loạt các công nghệ an toàn hiện đại với gói i-Activsense gồm: Cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo chệch làn đường LDWS, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh tự động thông minh trong thành phố ACBS, hỗ trợ giữ làn LAS, Camera 360 độ,...

Mazda CX-8 được THACO lắp ráp trong nước và cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai SantaFe, KIA Sorento hay Peugeot 5008. Xe có 4 phiên bản, giá thấp nhất từ 999 triệu đồng.

Bảng giá xe Mazda CX-8

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-8 Deluxe 0.999 1.156 1.136 1.117 Mazda CX-8 Luxury 1.059 1.224 1.203 1.184 Mazda CX-8 Premium 2WD 1.169 1.349 1.326 1.307 Mazda CX-8 Premium AWD 1.259 1.451 1.426 1.407

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda CX-8 thế hệ mới

- Ưu đãi giá lên đến 110 triệu đồng

- Tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng

- Tặng 1 năm Bảo Hiểm Vật Chất

Quà tặng và ưu đãi giá thay đổi tùy từng thời điểm khách hàng mua xe và các chương trình ưu đãi khác từ đại lý và không có thông báo trước.

So sánh giá xe Mazda CX-8 với đối thủ

Giá xe Mazda CX-8 KIA Sorento Hyundai SantaFe Peugeot 5008 Thấp nhất 0.999 1.079 1.03 1.099 Cao nhất 1.259 1.349 1.34 1.249

* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Giá bán hợp lý nhất phân khúc và vô vàn các trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, so với các đối thủ thì Mazda CX-8 là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, Hyundai SantaFe vẫn chứng tỏ được sức hút và ăn khách nhất với 2 tùy chọn động cơ dầu và xăng, khả năng vận hành tốt, cảm giác lái chân thực khiến CX-8 cạnh tranh khá nhọc nhằn. Sorento thế hệ mới cũng cực kỳ hấp dẫn khi ra mắt phiên bản mới và có giá khá cao. Tương đương với SantaFe.

5. Giá xe Mazda BT-50

Mazda BT-50 những năm gần đây chưa chứng tỏ được gì nhiều trong phân khúc xe bán tải. Đứng top doanh số xe bán ra quý 1 năm 2021 vẫn là Ford Ranger với 3.873 chiếc và bám đuổi sít sao là Toyota Hilux với 803 chiếc, còn lại là Triton sau mới đến Mazda BT-50.

Dự kiến, Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ sắp được ra mắt tại Việt Nam tới đây để quyết tâm giành lại thị phần khi các đối thủ lần lượt cho ra mắt các phiên bản được nâng cấp mới, nhiều tiện nghi hiện đại được tích hợp.

Bảng giá xe Mazda BT-50

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác MAZDA BT-50 2.2L STANDARD MT 579 671 660 6401 MAZDA BT-50 2.2L DELUXE AT 614 711 698 679 MAZDA BT-50 2.2L LUXURY AT 644 744 731 712 MAZDA BT-50 3.2L PREMIUM AT 749 862 847 828

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda BT-50

Hiện tại chưa có chương trình ưu đãi giảm giá hoặc quà tặng kèm từ hãng khi mua bán tải BT-50 mới. Các chương trình khác tùy thuộc vào đại lý và thời điểm khách hàng mua xe.

So sánh giá xe Mazda BT-50 với đối thủ

Giá xe Mazda BT-50 Ford Ranger Toyota Hilux Mitsubishi Triton Thấp nhất 579 616 628 600 Cao nhất 749 925 913 865

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Giá bán của xe bán tải Mazda BT-50 thấp nhất phân khúc khi chỉ từ 579 triệu đồng, trong khi đó vẫn không thể cạnh tranh được với đối thủ như Hilux hay Ford Ranger có giá chênh tới vài trăm triệu đồng. Mazda BT-50 cần cải tiến và nâng cấp cả về nội thất, ngoại thất và động cơ và hy vọng thế hệ mới sắp tới sẽ có những đột phá để chiều lòng người dùng hơn.

6. Giá xe New Mazda2

Tương tự như Mazda3, Mazda2 có số lượng phiên bản nhiều nhất phân khúc khi có tới 7 sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm 3 phiên bản hatchback và 4 phiên bản sedan.

Thế hệ mới của Mazda2 có ngôn ngữ thiết kế tương tự như đàn anh của mình là New Mazda3. Thay đổi lớn ở phần thiết kế ngoại thất, phần đầu xe được tinh chỉnh lại gọn gàng và sang trọng hơn với mắt lưới tản nhiệt 3D đen bóng bo quanh là khung viền crom sáng loáng. Thân xe trông trường hơn, gọn hơn và thanh thoát hơn.

Nội thất cũng chỉn chu hơn phần nào, với 3 tùy chọn màu sắc. Nội thất gọn gàng, rộng rãi và trang bị nhiều tính năng cao cấp nhất phân khúc. Hiện tại, phiên bản thấp nhất có giá 479 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City và KIA Soluto,...

Bảng giá xe New Mazda2

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda2 Sedan 1.5AT 479 558 549 530 1.5L Deluxe 509 592 582 563 1.5L Luxury 559 648 637 618 1.5L Premium 599 693 681 662 Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Deluxe 519 603 593 574 1.5L Luxury 574 673 662 643 1.5L Premium 619 715 703 684

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe New Mazda2

- Ưu đãi giá lên đến 35 triệu đồng (Sedan)

- Ưu đãi giá lên đến 31 triệu đồng (Hatchback)

- Tặng 1 năm Bảo Hiểm Vật Chất

So sánh giá xe Mazda2 với đối thủ

Giá xe New Mazda2 Toyota Vios Hyundai Accent KIA Soluto Thấp nhất 479 478 472.1 404 Cao nhất 619 630 472.1 469

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Giá thấp nhất chưa phải là tốt nhất, KIA Soluto là minh chứng cho điều đó. Mặc dù giá thấp nhất phân khúc nhưng doanh số vẫn tụt sâu trong bảng xếp hạng. Đứng đầu vẫn là 2 đối thủ ngang tầm nhau là Vios và Hyundai Accent. New Mazda2 cũng chưa đạt được doanh số như kỳ vọng mặc dù trang bị tiện nghi nhiều nhất phân khúc và giá cũng hợp lý so với đối thủ.

7. Giá xe Mazda CX-30

Mazda CX-30 là dòng xe mới của Mazda thuộc phân khúc dưới của Mazda CX5, tương tự với các đối thủ như KIA Seltos hay Toyota Corolla Cross. Kích thước tổng thể lớn hơn dòng Crossover hạng B nhưng lại thấp hơn dòng CUV hạng C. Mazda CX-30 không được lắp ráp trong nước mà được nhập khẩu từ Thái Lan giống New Mazda2.

CX-30 là phiên bản được phát triển cùng nền tảng với CX-5 với 2 phiên bản là 2.0 Luxury và 2.0 Premium cùng các tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xanh. Xe có giá lần lượt 849 và 909 triệu đồng.

Bảng giá xe Mazda CX-30

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác CX-30 Luxury2.0L 849 974 957 938 CX-30 Premium 2.0L 909 1.041 1.023 1.004

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda CX-30

Hiện tại chưa có chương trình ưu đãi giảm giá từ hãng, thông tin khuyến mãi và quà tặng tùy thuộc vào từng đại lý, thời điểm khách hàng mua xe.

So sánh giá xe Mazda CX-30 với đối thủ

Giá xe Mazda CX-30 Toyota Corolla Cross KIA Seltos Thấp nhất 849 720 609 Cao nhất 909 910 729

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Phiên bản thấp nhất của Mazda CX-30 có giá 849 triệu đồng, cao nhất so với các đối thủ như Toyota Cross và KIA Seltos. Phiên bản cao cấp nhất thì giá thấp hơn Corolla Cross nhưng lại cao hơn KIA Seltos. Với lợi thế về thương hiệu xe Nhật Bản và trang bị vô vàn các tính năng thì Mazda CX-30 hứa hẹn sẽ cạnh tranh vị trí số 1 trong phân khúc Crossover B+ này mặc dù giá bán khá cao.

7. Giá xe Mazda CX-3

Mazda quyết phủ toàn bộ các phân khúc xe hiện nay bằng việc ra mắt bộ đôi CX-3 và CX-30. Riêng với Mazda CX-3 thì nằm đúng trong phân khúc Crossover cỡ B, không như đàn anh là CX-30. CX-3 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona, Ford EcoSport, Honda HR-V,...

Mazda CX-3 được phát triển cùng nền tảng Mazda2 và có chiều dài cơ sở đúng bằng Mazda2 nhưng hẹp hơn và thấp hơn so với Hyundai Kona nhưng chiều dài cơ sở dài hơn so với đối thủ Hyundai Kona.

Xe có thiết kế không mới lạ, không có tính đột phá về thiết kế đã có từ trước., nó giống như một chiếc CX-5 thu nhỏ. Xe được bán ra với 3 phiên bản 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium, cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh.

Bảng giá xe Mazda CX-3

Mẫu xe Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác CX-3 Deluxe 1.5L 639 739 726 707 CX-3 Luxury 1.5L 679 783 770 751 CX-3 Premium 1.5L 719 828 814 795

* Đơn vị tính: Triệu đồng

Ưu đãi và quà tặng khi mua xe Mazda CX-3

Hiện tại chưa có chương trình ưu đãi giảm giá từ hãng, thông tin khuyến mãi và quà tặng tùy thuộc vào từng đại lý, thời điểm khách hàng mua xe.

So sánh giá xe Mazda CX-3 với đối thủ

Giá xe Mazda CX-3 Ford EcoSport Hyundai Kona Thấp nhất 639 603 636 Cao nhất 719 686 750

* Đơn vị tính: Triệu đồng

