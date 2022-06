Bảng giá xe Mazda mới nhất tháng 06/2022 tất cả các phiên bản

Mazda là thương hiệu xe hơi vô cùng nổi tiếng, có xuất xứ đến từ Nhật Bản, bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng khác như Toyota, Subaru,... Mazda được ra đời từ năm 1920, chuyên sản xuất và chế tạo các loại máy móc. Sau này đến năm 1929 thì công ty bắt đầu chế tạo các loại động cơ ô tô đầu tiên. Cho đến năm 1940, mẫu xe Sedan đầu tiên của Mazda đã được ra đời, đánh dấu cho sự hình thành một đế chế sản xuất ô tô hùng mạnh sau này.

Những chiếc xe Mazda sản xuất không chỉ có thiết kế trang nhã, bắt mắt, mà còn đi kèm với hàng loạt tiện ích, công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. Từ đó giúp người lái xe có được trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất. Tập đoàn Mazda Motors Nhật Bản đã hợp tác với công ty VinaMazda Việt Nam để xây dựng nên xưởng sản xuất ô tô với công suất 10.000 xe mỗi năm. Nhờ vậy mà giờ đây người dân Việt Nam có thêm một lựa chọn phương tiện để đi lại bên cạnh các thương hiệu xe hơi hàng đầu khác.

Sau đây là tổng hợp bảng giá xe Mazda mới nhất tháng 06/2022 của tất cả các dòng xe Mazda được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Giá xe Mazda 2

Mazda 2 là dòng xe thuộc phân khúc Sedan hạng B cỡ nhỏ, được sản xuất để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Sedan cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City hay KIA Soluto,... Cho đến cuối năm 2021, Mazda đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp mới hơn của dòng Mazda 2, cũng không có quá nhiều sự thay đổi đối với các dòng Mazda 2 đã ra mắt trước đó.

Mazda 2 sở hữu khối động cơ 1.5L chạy bằng xăng, cùng với hộp số tự động 6 cấp, hệ thống phanh an toàn ABS/EBD, túi khí trước xe, dàn âm thanh 6 loa, DVD,... và hàng loạt những tiện ích khác. Hiện từ năm 2022, Mazda đã cho ra mắt bản nâng cấp của Mazda 2 với tên gọi là Mazda 2 Sport, với thiết kế dạng Hatchback, mang đến sự trẻ trung, thể thao và mạnh mẽ.

Bảng giá xe Mazda 2 và Mazda 2 Sport mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Mazda 2 Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda 2 1.5L AT 479.000.000 VND Mazda 2 1.5L Deluxe 509.000.000 VND Mazda 2 1.5L Luxury 559.000.000 VND Mazda 2 1.5L Premium 599.000.000 VND Dòng xe Mazda 2 Sport Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe 519.000.000 VND Mazda 2 Sport 1.5L Luxury 574.000.000 VND Mazda 2 Sport 1.5L Premium 619.000.000 VND

Giá xe Mazda 3

Mazda 3 là dòng xe thuộc phân khúc Sedan hạng C vô cùng phổ biến hiện nay tại thị trường Việt Nam, được sản xuất để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác cùng phân khúc như KIA Cerato, Honda Civic, Toyota Altis,... Đây thực sự là bản nâng cấp hoàn hảo về thiết kế so với Mazda 2, với đầy đủ trang bị nội thất hiện đại cũng như ngoại hình bắt mắt, trẻ trung. Nhờ đó mà Mazda 3 đạt được doanh số cực kỳ ấn tượng vào thời điểm mới ra mắt.

Kể từ năm 2019, Mazda 3 và Mazda 3 Sport thế hệ mới nhất đã được trình làng, kèm theo hai lựa chọn về động cơ 1.5L hoặc 2.0L để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn. Đặc biệt, cả hai dòng xe này đều được cung cấp tổng cộng 10 phiên bản, nhằm thống trị phân khúc Sedan hạng C trên thị trường.

Bảng giá xe Mazda 3 và Mazda 3 Sport mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Mazda 3 Sedan Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda 3 1.5L Deluxe 669.000.000 VND Mazda 3 1.5L Luxury 719.000.000 VND Mazda 3 1.5L Premium 789.000.000 VND Mazda 3 2.0L Signature Luxury 799.000.000 VND Mazda 3 2.0L Signature Premium 849.000.000 VND Dòng xe Mazda 3 Sport Hatchback Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe 699.000.000 VND Mazda 3 Sport 1.5L Luxury 739.000.000 VND Mazda 3 Sport 1.5L Premium 789.000.000 VND Mazda 3 Sport 2.0L Signature Luxury 799.000.000 VND Mazda 3 Sport 2.0L Signature Premium 849.000.000 VND

Giá xe New Mazda 6

Mới đây dòng xe New Mazda 6 đã chính thức được lắp ráp tại Việt Nam nhằm giúp giảm bớt chi phí và giá thành. Chính vì vậy mà mẫu Sedan hạng trung này đang trở thành đối thủ vô cùng khó nhằn với các tay to khác trong làng xe hơi cùng phân khúc như Honda Accord, Hyundai Sonata, Toyota Camry,... Chưa kể Mazda 6 sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, công nghệ hơn so với các đối thủ kể trên.

Mazda 6 sở hữu phần mặt trước vô cùng đẹp mắt với lưới tản nhiệt mạ Crom sáng bóng, cụm đèn LED soi sáng vượt trội, bộ lazang 17-19 inch. Người sử dụng cũng sẽ ấn tượng với nội thất bên trong xe, với màn hình cảm ứng 7 inch, đầu đĩa DVD, hệ thống âm thanh hiện đại, kết nối Bluetooth/USB/AUX, điều khiển bằng giọng nói,...

Bảng giá xe New Mazda 6 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe New Mazda 6 Phiên bản xe Giá niêm yết New Mazda 6 2.0L Luxury 669.000.000 VND New Mazda 6 2.0L Premium 719.000.000 VND New Mazda 6 2.5L Signature Premium 789.000.000 VND

Giá xe Mazda CX-5

Một hiện tượng của giới xe hơi phải kể đến đó là Mazda CX-5. Mẫu xe thuộc phân khúc Crossover SUV-CUV hạng C này đã làm mưa làm gió kể từ khi mới ra mắt, khiến cho các đối thủ khác cùng phân khúc như Honda CR-V, KIA Sorento, Nissan X-Trail phải khiếp sợ bởi doanh số khủng khiếp mà CX-5 đạt được.

Mazda CX-5 sở hữu động cơ 2.0L và 2.5L theo công nghệ Skyactiv tiên tiến nhất, cùng hộp số tự động 6 cấp, hệ thống Cruise Control giúp tăng khả năng vận hành và lái xe an toàn. Ngoài ra nội thất bên trong xe cũng vô cùng xịn sò với màn hình cảm ứng, cửa sổ trời, dàn âm thanh sôi động,... Điểm mạnh lớn nhất của CX-5 chính là giá cả vô cùng hợp lý, cạnh tranh và phù hợp so với các đối thủ khác.

Bảng giá xe Mazda CX-5 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Mazda CX-5 Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda CX-5 2.0L Deluxe 839.000.000 VND Mazda CX-5 2.0L Luxury 879.000.000 VND Mazda CX-5 2.0L Premium 919.000.000 VND Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD 1.059.000.000 VND

Giá xe New Mazda CX-8

New Mazda CX-8 là dòng xe thuộc phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ của thương hiệu đến từ Nhật Bản, được ra mắt kể từ năm 2019 đến nay. Hiện CX-8 đã được lắp ráp và phân phối ngay tại thị trường Việt Nam, khiến cho mức giá của xe đã giảm đi đáng kể, cạnh tranh trực tiếp đến các dòng xe cùng phân khúc khác như Ford Everest, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner,...

Trong năm 2022, thế hệ mới nhất của CX-8 với tên gọi là New Mazda CX-8 đã được ra mắt với những thay đổi đáng kể về thiết kế cũng như công nghệ đi kèm. Chiếc xe này sở hữu khối động cơ 2.5L Skyactiv 4 xi lanh cùng với hộp số tự động 6 cấp, giúp cung cấp công suất 188Hp và momen xoắn cực đại đạt 252Nm.

Bảng giá xe New Mazda CX-8 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe New Mazda CX-8 Phiên bản xe Giá niêm yết New Mazda CX-8 2.5L Deluxe 999.000.000 VND New Mazda CX-8 2.5L Luxury 1.079.000.000 VND New Mazda CX-8 2.5L Premium 1.169.000.000 VND New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1.259.000.000 VND New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6 chỗ) 1.269.000.000 VND

Giá xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 là dòng xe SUV hạng B cỡ nhỏ, được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2021, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác cùng phân khúc như Ford Ecosport, Hyundai Kona, KIA Seltos,... Tuy nhiên mẫu xe này chỉ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản chứ chưa được lắp ráp tại Việt Nam để giảm chi phí nguyên liệu và giá thành. Nhưng không vì vậy mà sức hút của Mazda CX-3 lại giảm nhiệt và thua kém.

Bảng giá xe Mazda CX-3 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Mazda CX-3 Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda CX-3 1.5L Deluxe 649.000.000 VND Mazda CX-3 1.5L Luxury 689.000.000 VND Mazda CX-3 1.5L Premium 729.000.000 VND

Giá xe Mazda CX-30

Mazda CX-30 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV/Crossover hạng B của Mazda mới được ra mắt gần đây trong năm 2021. Đây là mẫu xe cỡ nhỏ, được xếp cùng phân khúc với CX-3 và nằm dưới CX-5. Tuy nhiên CX-30 vẫn được trang bị động cơ SkyActiv 4 xi lanh thế hệ mới nhất, cùng với hàng loạt cải tiến về công nghệ và tiện nghi so với CX-3. Dù sao đây vẫn là mẫu xe mà bạn không nên bỏ qua.

Bảng giá xe Mazda CX-30 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe Mazda CX-30 Phiên bản xe Giá niêm yết Mazda CX-30 2.0L Luxury 849.000.000 VND Mazda CX-30 2.0L Premium 909.000.000 VND

Giá xe All New Mazda BT-50

Cuối cùng trong danh sách những xe của thương hiệu Mazda phân phối chính thức tại Việt Nam thì không thể thiếu được cái tên BT-50. Đây là dòng xe bán tải cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger, Ford Ranger Raptor hay Toyota Hilux. Hiện xe đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan, tuy nhiên mức giá lại vô cùng dễ chịu so với các đối thủ cùng phân khúc. Do đó đây cũng là một sự lựa chọn tốt dành cho những ai yêu thích dòng xe bán tải.

All new Mazda BT-50 là thế hệ mới nhất, sở hữu động cơ Diesel 1.9L, cho công suất tối đa lên đến 148Hp cùng momen xoắn cực đại đạt 350Nm. Ngoài ra xe còn được trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ thống phanh ABS chống bó cứng, hệ thống cân bằng điện tử, túi khí an toàn tuyệt đối, giúp tăng khả năng vận hành được dễ dàng và an toàn hơn.

Bảng giá xe All New Mazda BT-50 mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe All New Mazda BT-50 Phiên bản xe Giá niêm yết All New Mazda BT-50 1.9L MT 4x2 659.000.000 VND All New Mazda BT-50 1.9L AT 4x2 709.000.000 VND All New Mazda BT-50 1.9L Luxury 4x2 789.000.000 VND All New Mazda BT-50 1.9L Premium 4x4 849.000.000 VND

