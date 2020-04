Giá xe Kia Soluto lăn bánh mới nhất 2020, từ 470 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Thông tin giá xe Kia Soluto 2020 lăn bánh của 3 phiên bản Soluto MT, MT Deluxe và AT Deluxe được cập nhật mới nhất. Liệt kê các thông số kỹ thuật, hình ảnh, màu sơn và tính năng an toàn được trang bị cho dòng xe này.

Kia Soluto hướng tới phân khúc là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, khách hàng taxi công nghệ. Với giá rẻ chỉ từ 399 triệu đến 455 triệu đồng, Kia Soluto nằm trong phân khúc xe hạng B và được ra mắt vào tháng 9 năm 2019 đã đạt được doanh số bán ra hơn 3.4 ngàn xe, phả hơi nóng cực gắt vào các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City hay Toyota Vios.

Kia Soluto màu đỏ

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) KIA Soluto MT 399 470 461 KIA Soluto MT Deluxe 425 498 490 KIA Soluto AT Deluxe 455 532 523

Lệ phí phải nộp khi xe lăn bánh bao gồm:

Lệ phí trước bạ: 12% với khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ. 11% đối với Hà Tĩnh và 10% với TP.HCM và các tỉnh khác

Phí cấp biển số: Hà Nội và TP.HCM là 20.000.000 vnd, các tỉnh khác từ 1.000.000 vnd

Phí đăng kiểm: 340.000 vnd

Phí bảo trì ĐB: 1,560,000 vnd

Bảo hiểm TNDS: 873,400 vnd

Ngoài ra khách hàng khi mua xe có thể mua thêm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm đâm đụng ngập nước,...

Mẫu xe Phiên bản thấp nhất Giá niêm yết (triệu đồng) Phiên bản cao nhất Giá niêm yết (triệu đồng) KIA Soluto MT 1.4L 399 AT Deluxe 1.4L 455 Hyundai Accent ACCENT 1.4 MT BASE 430 1.4 AT bản Đặc Biệt 545 Toyota Vios Vios 1.5E MT 470 Vios 1.5G CVT 570 Honda City City 1.5 G 559 City 1.5 L 599

Lựa chọn màu sơn của Kia Soluto so với Accent, Vios

Màu sơn Kia Soluto có 5 màu: Đỏ, trắng, xanh lam, bạc, đen

Hyundai Accent có 4 màu: Trắng, đỏ, bạc, xanh lam

Màu sơn của Toyota Vios có 5 màu: Đen, bạc, trắng, đỏ, vàng cát

Giá xe Kia Soluto màu trắng bản MT Deluxe 1.4L là 425 triệu đồng

Giá xe Kia Soluto màu đen bản MT Deluxe 1.4L là 425 triệu đồng

Giá xe Kia Soluto màu bạc bản MT 1.4L là 399 triệu đồng

Giá xe Kia Soluto màu đỏ bản AT Deluxe 1.4L là 455 triệu đồng

Giá xe Kia Soluto màu đỏ bản xanh lam

So sánh ngoại thất Kia Soluto với Accent và Vios

Thiết kế ngoại thất của Kia Soluto và Hyundai Accent đều thuộc về các hãng xe Hàn Quốc nên mang phong cách trẻ trung, thể thao hơn và phù hợp với khách hàng trẻ tuổi. Ngược lại, Toyota Vios của Nhật Bản lại thiên về phong cách cổ điển, trung tuổi, ít có sự thay đổi về ngoại hình. Nhìn bên ngoài, kiểu dáng của Kia Soluto và Hyundai Accent hiện đại và bắt mắt hơn.

Điểm chung các trang bị ngoại thất của 3 mẫu xe này gồm: Đèn pha halogen, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù. Riêng bản cao cấp nhất của Hyundai Accent và Vios có được trang bị thêm thấu kính Halogen Projector và LED Projector còn Soluto thì không, ngoài ra Accent bản cao nhất cũng có thêm đèn hỗ trợ vào cua, gạt mưa tự động.

So sánh ngoại thất Kia Soluto với Accent và Vios

Xét về chiều dài cơ sở của 3 chiếc xe này thì Kia Soluto ở vị trí số 2 với 2,570 mm dài hơn Vios 20mm và ngắn hơn Accent 20mm. Khoảng sáng gầm của Vios thấp nhất với 133mm còn của Accent và Soluto là bằng nhau.

So sánh nội thất Soluto với Accent và Vios

Về trang bị nội thất bên trong. Điểm chung của cả 3 chiếc xe này là hệ thống giải trí đều được trang bị màn hình giải trí cho phép kết nối Apple Carplay, Android Auto. Âm thanh tích hệ thống 6 loa. Vô lăng của cả ba xe đều được bọc da mềm mại.

Phần ghế ngồi khoang lái và khoang hành khách của Hyundai Accent và Kia Soluto, Vios ở bản cao nhất được làm bằng chất liệu giả da, ở bản thường là bọc nỉ. Đặc biệt, Toyota Vios có bệ tỳ tay và hộc đựng cốc, trong khi hai mẫu xe còn lại không có. Hàng ghế sau của Hyundai Accent không thoải mái như Toyota Vios, đầu gối chỉ đủ để mở một góc 90 độ.

Nội thất Kia Soluto

So sánh các tính năng an toàn được trang bị với Hyundai Accent và Toyota Vios

Để cạnh tranh về giá thành thì một số trang bị an toàn của Kia Soluto đã được cắt giảm, giá xe Kia Soluto đã rẻ hơn 115 triệu so với Vios và 85 triệu so với Accent. Hyundai Accent vượt trội về các trang bị tính năng an toàn mà các đối thủ không có được.

Trang bị an toàn Soluto AT Deluxe Vios 1.5G CVT Accent AT Đặc Biệt Cân bằng điện tử Có Có Có Khởi hành ngang dốc (HAC) Không Không Có Kiểm soát lực kéo Không Không Có Ổn định chống trượt xe (VSM) Không Có Có Phanh ABS/EBD Có Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) Không Có Có Cruise Control Không Không Có Camera lùi Có Không Có Cảm biến lùi Có Có Có Túi khí 7 7 6

Hệ động cơ của Kia Soluto so với Accent và Vios

Động cơ của Kia Soluto và Hyundai Accent đều là động cơ xăng, Kappa dung tích 1.4L nhưng của Soluto chỉ sản sinh 94 mã lực còn Accent là 98 mã lực tại 6000 vòng/phút. Vios sử dụng động cơ vượt trội hơn là xăng 2NE-FE dung tích 1.5L sản sinh công suất 107 mã lực tại 6000 vòng/phút.

Thông số kỹ thuật Soluto AT Deluxe Vios 1.5G CVT Accent AT Đặc Biệt Động cơ Xăng, Kappa, 1.4L Xăng, 2NE-FE, 1.5L Xăng, Kappa, 1.4L Bình xăng 43L 42L 45L Dung tích 1.368cc 1496cc 1353cc Công suất cực đại 94 mã lực tại 6000 vòng/phút 107 mã lực tại 6000 vòng/phút 98 mã lực tại 6000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4000 vòng/phút 140 Nm tại 4200 vòng/phút 132 Nm tại 4000 vòng/phút Hộp số Số tự động 4 cấp Số vô cấp Số tự động 6 cấp Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD)

