Giá xe KIA Optima lăn bánh tháng 5/2021

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 15:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Optima đầy đủ các phiên bản.

KIA Optima là mẫu xe ô tô được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn bởi những trang bị, tính năng cao cấp trong một tầm giá rất cạnh tranh trong phân khúc.

KIA Optima 2021 đang bán tại Việt nam thuộc thế hệ thứ 4, mẫu sedan hạng D cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6.

KIA Optima có 6 màu sơn ngoại thất: Trắng, xám bạc, đen, xanh, đỏ, nâu.

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe KIA Optima tháng 5/2021:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Optima AT 759 872 857 838 Ưu đãi giá và quà tặng

1 năm bảo hiểm vật chất.

Tổng giá trị từ 15-34 triệu đồng KIA Optima GT-Line 919 1051 1033 1014

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Optima 2021

Thông số kỹ thuật KIA Optima AT KIA Optima GT-Line Kiểu xe Sedan Số chỗ ngồi 05 Kích thước DxRxC (mm) 4.855 x 1.860 x 1.465 Chiều dài cơ sở (mm) 2805 Khoảng sáng gầm xe (mm) 1500 Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) 1450/1520 1520/2050 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5450 Dung tích bình xăng (L) 70 Động cơ Xăng, Nu 2.0L Xăng, Theta II 2.4L Bố trí xy-lanh 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT Dung tích động cơ (cc) 1999 2359 Công suất tối đa 152Hp/6200rpm 176Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại 194Nm/4000rpm 228Nm/4000rpm Hộp số 6AT Mâm xe Kiểu đa chấu sơn màu kim loại Kiểu mặt thể thao Lốp xe 235/45R18 Hệ thống treo trước/sau McPherson/Đa liên kết Phanh trước/sau Đĩa/đĩa Tay lái Trợ lực điện Số túi khí 6 7

Tham khảo thiết kế xe KIA Optima 2021

Ngoại thất

KIA Optima 2021 vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế cũ nhưng đã được nâng cấp ấn tượng và thể thao hơn. Lưới tản nhiệt phần đầu xe bản 2.0AT là những thanh dọc cứng cáp thì bản GT-Line là dạng ma trận. Thân xe sở hữu những đường gân nổi thể thao, mâm xe đều có kích thước 18 inch nhưng họa tiết khác biệt, gương chiếu hậu được tích hợp xi-nhan cùng tính năng chỉnh/gập điện.

Nội thất

KIA Optima 2021 được trang bị vô-lăng được thiết kế thể thao dạng D-Cut bọc da, kết hợp với lẫy chuyển số ở cả 2 phiên bản. Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện. Đặc biệt, ghế ngồi bản GT-Line có vân thể thao, kết hợp 2 màu đen/đỏ và hàng ghế trước có chức năng sưởi ấm, làm mát.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình DVD kết hợp với hệ thống âm thanh Harman/Kardon 10 trên bản cao cấp. Ngoài ra, một số tiện nghi trên KIA Optima 2021 như: Sạc điện thoại không dây, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Sunroof Panoramic, rèm che nắng hàng ghế sau, nút khởi động,... KIA Optima 2021 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị camera 360 độ.

Động cơ

KIA Optima 2021 có 2 tùy chọn động cơ gồm: Máy xăng dung tích 2.0L cho công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 194 Nm. Tiếp theo là bản 2.4 GT-Line sử dụng động cơ dung tích 2.4L mang tới sức mạnh 176 mã lực và mô-men xoắn 228 Nm. Cả 2 động cơ trên được ghép nối với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

An toàn

KIA Optima 2021 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo đánh giá mới nhất của Tổ chức đánh giá an toàn uy tín hàng đầu Châu Âu Euro NCAP và Châu Úc ANCAP. Ở phiên bản cao cấp Optima 2.4 GT line được sở hữu nhiều công nghệ an toàn hơn bản Optima 2.0 AT như trang bị: phanh tay điện tử, cảnh báo áp suất lốp TPMS, camera lùi 360 độ cùng 7 túi khí trong khi bản 2.0 AT chỉ có 6 túi khí.

Đánh giá xe KIA Optima

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp

+ Trang bị thông tin giải trí hiện đại, tính năng hỗ trợ lái tiện lợi

+ Vận hành êm ái

Nhược điểm:

- Tiêu hao nhiều nhiên liệu

- Chưa có hệ dẫn động AWD

- Trần xe thấp, tầm nhìn phía sau hạn chế.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-kia-optima-lan-banh-thang-5-2021-50202125514596155.htm