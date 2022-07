Giá xe KIA Morning mới nhất cuối tháng 07/2022 tất cả phiên bản

KIA Morning là mẫu xe hơi thuộc phân khúc xe Hatchback hạng A vô cùng ăn khách đến từ thương hiệu KIA Motor nổi tiếng hiện nay. Sở dĩ mẫu xe này liên tục nằm trong top 10 mẫu xe có doanh số bán hàng tốt nhất trong nhiều năm qua, đó là bởi thiết kế trẻ trung, đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, cá tính. Tuy vậy các đối thủ của KIA Morning như Hyundai Grand i10, VinFast Fadil, Toyota Wigo,... không ngừng lớn mạnh đã khiến cho dòng xe huyền thoại này ngày càng mất đi vị thế của mình.

KIA Morning 2022 hay còn được gọi với cái tên là KIA New Morning, đã được hãng bổ sung thêm 3 phiên bản hoàn toàn mới vào tháng 05/2022. Nhờ đó mà dòng xe thế hệ thứ 4 này đã có đến 6 phiên bản để người tiêu dùng tha hồ lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng.

Bảng giá xe KIA Morning 2022 mới nhất

Sau đây là giá xe KIA New Morning 2022 mới nhất trong cuối tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn phiên bản xe mà mình yêu thích:

Dòng xe KIA Morning thế hệ cũ Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác KIA Morning MT 304.000.000 349.000.000 346.000.000 327.000.000 KIA Morning AT 329.000.000 371.000.000 368.000.000 349.000.000 KIA Morning AT Deluxe 349.000.000 392.000.000 388.000.000 370.000.000 KIA Morning AT Luxury 383.000.000 428.000.000 424.000.000 405.000.000 Dòng xe KIA New Morning 2022 Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác KIA New Morning MT 359.000.000 424.000.000 417.000.000 398.000.000 KIA New Morning AT 379.000.000 447.000.000 439.000.000 420.000.000 KIA New Morning Premium 409.000.000 480.000.000 472.000.000 453.000.000 KIA New Morning X-Line 439.000.000 494.000.000 490.000.000 471.000.000 KIA New Morning GT-Line 439.000.000 494.000.000 490.000.000 471.000.000

*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.

Đánh giá chi tiết về KIA New Morning 2022

1. Về ngoại thất

Trong thế hệ thứ 4 này, KIA New Morning 2022 đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, nhất là về ngoại hình của xe với thiết kế năng động, trẻ trung hơn so với các phiên bản thế hệ cũ. Kích thước của xe cũng không có quá nhiều sự thay đổi với chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 3595 x 1595 x 1485 (mm).

Phần đầu xe được thiết kế hầm hố hơn với mặt ca lăng vuốt ngược theo kiểu mũi hổ truyền thống của KIA nhưng lại có phần sắc sảo hơn. Nối liền với đó là cụm đèn pha của xe làm bằng bóng Halogen Projector, với dải đèn ban ngày làm bằng LED. Xung quanh cụm đèn pha được mạ Crom sáng bóng.

Nằm ở phía dưới đầu xe là phần cản trước với lưới tản nhiệt hình đa giác mở rộng với hốc gió đi kèm, tất cả đều được sơn màu đen vô cùng bắt mắt. Phần đèn sương mù làm bằng bóng Halogen cũng được thiết kế nằm gọn trong phần lưới tản nhiệt của xe. Sự thay đổi về thiết kế ở cản trước có sự khác biệt rõ rệt tùy vào các phiên bản cao hơn đó là GT-Line hay X-Line.

Ở bản KIA Morning X-Line, phần cản trước được sơn bạc, kết hợp với phần ốp nhựa được sơn đen bao quanh và kéo dài, trong khi phần đèn sương mù vẫn nằm gọn ở phần lưới tản nhiệt. Còn ở bản KIA Morning GT-Line, cụm đèn sương mù được làm kích thước lớn hơn với thiết kế đa giác, phần lưới tản nhiệt được làm với các họa tiết 3D sống động và được ốp phần nhựa màu đen kéo dài tới tận hốc gió.

Phần thân xe KIA New Morning lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản thông thường với phiên bản cao cấp. Ở bản KIA Morning AT và AT Premium thì phần thân xe được thiết kế với đường gân dập nổi ở cánh cửa. Còn ở bản GT-Line thì sẽ có thêm một đường viền màu đỏ ở dưới phần bậc bước xuống của xe. Còn trên phiên bản X-Line, xe được trang bị thêm nẹp hông, vòm bánh xe và phần bậc bước xuống được ốp nhựa đen.

Tất cả các phiên bản KIA New Morning đều được trang bị tay nắm cửa bằng kim loại mạ Crom sáng bóng. Gương chiếu hậu có khả năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp với đèn báo rẽ. Lazang của xe sử dụng vành đúc 15 inch bằng hợp kim cao cấp, đi cùng với đó là bộ lốp 175/50R15.

Phần đuôi xe tùy theo phiên bản nào của KIA New Morning 2022 mà sẽ có một chút sự khác biệt trong thiết kế ở phần cản sau của xe. Nhưng nhìn chung phần đèn hậu đều được làm bằng LED, được thiết kế tạo hình chữ C theo kiểu khối 3D vô cùng độc đáo. Phía dưới là tấm cản sau của xe và bộ ống xả kép giúp tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe.

2. Về nội thất

KIA New Morning 2022 có phần nội thất được chăm chút kỹ lưỡng hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm trước kia của xe. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da với tạo hình thể thao. Ghế lái và ghế phụ đều có thể chỉnh theo nhiều hướng. Đặc biệt giờ đây hàng ghế phía trước đã có thêm bệ tỳ tay để giúp ích cho tài xế khi chạy xe trên đường dài.

Khoang cabin lái xe của KIA New Morning 2022 không có quá nhiều sự khác biệt so với các phiên bản trước kia. Vẫn là vô lăng 3 chấu được bọc da, có các nút điều khiển tích hợp bên trên. Phía sau là cụm 2 đồng hồ analog và 1 màn hình LCD 4.2 inch, giúp hiển thị đầy đủ thông số của xe.

Ở chính giữa táp lô là hệ thống giải trí chất lượng với màn hình cảm ứng 8 inch, có kết hợp camera lùi, USB, Bluetooth và được cài đặt Apple Carplay hoặc Android Auto. Phía dưới là cụm điều hòa nhiệt độ và các nút vặn điều khiển, đi kèm là cổng sạc điện thoại USB.

Cốp xe của KIA New Morning có dung tích 255 lít, giúp bạn có thể để được nhiều đồ đạc lên xe mỗi khi đi ra ngoài, đi du lịch, về quê,... Nếu bạn gập hết hàng ghế thứ 2, dung tích cốp có thể mở rộng lên tới 1010 lít.

Điểm khác biệt lớn nhất trong các phiên bản cao cấp của KIA New Morning 2022 đó là sự phối màu trong nội thất của xe. Khi mà phiên bản GT-Line được phối màu đỏ - đen, còn phiên bản X-Line thì được phối màu xanh lá - bạc - đen. Điều đó tạo nên sự nổi bật, nét thể thao và trẻ trung cho chiếc xe.

3. Về động cơ

KIA New Morning 2022 sở hữu khối động cơ Kappa 1.25L gồm 4 xy lanh, giúp đem đến công suất 86 mã lực cùng momen xoắn cực đại đạt 120 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp ở các phiên bản cũ, hoặc hộp số tự động 4 cấp đối với các phiên bản thế hệ mới.

4. Về trang bị an toàn

KIA New Morning 2022 được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại, tiên tiến, có thể kể đến như sau:

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

- Hệ thống cân bằng điện tử ESC.

- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

- Camera lùi + cảm biến.

- Hệ thống túi khí an toàn.

Thông số kỹ thuật chi tiết của KIA New Morning 2022

Thông số kỹ thuật Kia Morning GT-Line và XT-Line Kích thước - Trọng lượng Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 3.595 x 1.595 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.400 Số chỗ ngồi 4 Bán kính quay vòng (mm) 4.700 Mâm xe Mâm đúc 15 inch Thể tích cốp sau 255L Động cơ - Hộp số Động cơ Xăng, Kappa 1,2L DOHC Hộp số 4AT Dung tích xy-lanh 1.248cc Công suất cực đại 83 Hp/6000 rpm Mô men xoắn cực đại 120 Nm/4000 rpm Ngoại thất Đèn pha Halogen Projector Đèn sương mù Halogen Projector Đèn LED chạy ban ngày Có Cụm đèn hậu LED Có Đèn tự động bật/tắt Có Gương chiếu hậu chỉnh điện Sấy/Gập điện Nội thất Vô-lăng Bọc da Audio AVN 8’’- 6 loa Điều hòa Tự động Bệ tỳ tay trung tâm Có Kính cửa chỉnh điện Tự động cửa lái Đèn trang điểm Có Áo ghế da Da 2 tone Ghế tài Chỉnh cơ 6 hướng Nút nhấn khởi động Có Móc ghế trẻ em ISO-FIX Có Trang bị an toàn Phanh ABS Có ESC + HAC Có Túi khí Có Cảm biến lùi Có Camera sau Có

Đánh giá tổng quan về ưu, nhược điểm của KIA New Morning 2022

1. Về ưu điểm

- Thiết kế trẻ trung, thể thao, cá tính.

- Nhiều phiên bản đem đến nhiều sự lựa chọn cho người mua xe.

- Giá thành hợp lý, cạnh tranh trong phân khúc xe Hatchback hạng A.

- Cảm giác lái xe mượt mà, êm ái, dễ dàng di chuyển và luồn lách trong điều kiện giao thông đô thị.

- Nội thất hiện đại, mới mẻ, với nhiều trang bị tiên tiến.

- Hệ thống an toàn cơ bản nhưng hữu ích và được đánh giá cao.

- Khả năng tiết kiệm xăng của xe đáng kinh ngạc.

2. Về nhược điểm

- Khả năng cách âm của xe không tốt, nhất là khi chạy với tốc độ cao.

- Vì là xe Hatchback hạng A giá rẻ cho nên chỉ được trang bị các tính năng cơ bản, không có trang bị nào ở mức cao cấp.

- Không có Cruise Control như đối thủ Hyundai Grand i10.

- Hàng ghế phía sau chưa thực sự rộng rãi, thoải mái cho người ngồi.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-kia-morning-moi-nhat-cuoi-thang-07-2022-tat-ca-phien-ban-50202226718593...