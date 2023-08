Giá xe Hyundai Accent tháng 8/2023, giảm 50% lệ phí trước bạ

Hyundai Accent sở hữu hệ thống khung gầm chắc chắn, gia cố bằng thép cường lực AHSS đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất về va chạm của Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA). Thiết kế xe trẻ trung, hiện đại, nhiều tiện ích hỗ trợ vận hành an toàn, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Doanh số của Hyundai Accent thường xuyên lọt top bán chạy nhất tháng và phân khúc sedan hạng B, đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny,...

Ngày 01/12/2020, TC Motor đã chính thức giới thiệu Hyundai Accent phiên bản nâng cấp mới tới người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Xe được lắp ráp trong nước, phân phối với 6 màu sơn ngoại thất là: bạc, trắng, đen, đỏ, vàng cát, vàng be.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất tháng 8/2023:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Hyundai Accent 1.4MT Tiêu chuẩn 426,1 480 476 457 Giảm 50%

lệ phí trước bạ

theo Nghị định số

41/2023/NĐ-CP Hyundai Accent 1.4 MT 472,1 529 525 506 Hyundai Accent 1.4 AT 501,1 561 556 537 Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt 542,1 605 599 580

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật của xe Hyundai Accent 2023

Thông số 1.4 MT 1.4 AT 1.4 AT Đặc biệt Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.440 x 1.729 x 1.470 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Nhiên liệu Xăng Dung tích bình nhiên liệu (L) 45 Động cơ Kappa 1.4 MPI Dung tích xy-lanh (L) 1.368 Hộp số 6MT 6AT Công suất cực đại (Hp/rpm) 100/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 132/4.000 Dung tích xy-lanh (cc) 1.353 Dẫn động FWD Treo trước/sau McPherson/Thanh cân bằng (CTBA) Kích thước lốp 195/55 R16 Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Số túi khí 2 6

Thông tin chi tiết xe Hyundai Accent

Ngoại thất

Hyundai Accent 2023 có kích thước tổng thể tương tự đời cũ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm. Thông số này giúp Accent trở thành chiếc sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.

Thiết kế đầu xe là điểm nhấn nổi bật của Hyundai Accent bản nâng cấp 2023 với lưới tản nhiệt dạng hình thang ngược làm từ khối hình học dạng mắt xích cá tính, tạo nên ngoại hình khỏe khoắn và thể thao cho hơn. Cụm đèn pha Projector thiết kế góc cạnh, vuốt ngược ra sau theo hình lưỡi liềm.

Hyundai Accent 2023 còn được trang bị tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe, phần thân sở hữu nhiều chi tiết dập nổi. Phía sau là cụm đèn hậu LED 3D kết hợp bộ khuếch tán gió.

Nội thất

Không gian khoang cabin của Hyundai Accent 2023 tiếp tục áp dụng triết lý HMI mới với thiết kế hướng về người lái, tương tự các anh em Elantra hay Tucson. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được sắp đặt theo chiều ngang với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi.

Ngoài ra, Accent 2023 còn sở hữu hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống giải trí như kết nối Bluetooth/USB/MP4/Radio/AUX, kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Khu vực giải trí trung tâm được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam, cung cấp các điểm dịch vụ 3S, trạm xăng, điểm dịch vụ,...

Vô lăng trên Hyundai Accent 2023 được bọc da cao cấp, tích hợp các phím bấm điều khiển rảnh tay hỗ trợ tài xế. Màn hình phía sau tay lái là loại LCD 4,2 inch hiển thị các cài đặt trên xe.

Một số trang bị khác có thể kể đến như điều hòa tự động, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chống chói, gạt mưa tự động, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện thông minh,...

Động cơ

Hyundai Accent 2023 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn

Hyundai Accent 2023 có sẵn một số trang bị an toàn như: ABS, EBD, BA, ESC, VSM, cảm biến lùi, hệ thống chống trộm Immobilizer, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí.

Đánh giá xe Hyundai Accent 2023

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp so với các đối thủ trong phân khúc

+ Trang bị nhiều tính năng an toàn thông minh và tiện nghi hiện đại

+ Giá bán phải chăng.

Nhược điểm:

​​​​​​​ - Không gian nội thất chưa thật sự rộng rãi

- Sức mạnh động cơ khá khiêm tốn.

