Giá xe Ford Transit 16 chỗ cập nhật mới nhất - Mua bán xe Ford Transit cũ, mới giá tốt

Thứ Bảy, ngày 16/03/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Ford Transit 16 chỗ cũ, mới tại các đại lý xe Ford trên toàn quốc. Mua bán xe Ford Transit cũ, mới giá ưu đãi

Bên cạnh sự phát triển, những cải tiến mới mẻ của xe 4 chỗ, xe 5+2 chỗ, phân khúc xe du lịch 16 chỗ cũng phát triển ngày một tăng. Và một trong những mẫu xe du lịch được nhiều người ưa chuộng đó là Ford Transit với thiết thiết hiện đại và cá tính. Vậy liệu giá xe Ford Tranit 16 chỗ cũ, mới trong năm 2019 có gì thay đổi trong tháng này để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường? Cùng chúng tôi cập nhật giá xe Ford Transit 2019 mới nhất.

Giá xe Ford Transit 16 chỗ mới nhất:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất(HP) Giá đề xuất (triệu đồng) Transit Medium 2.4L - 6MT 138 842 Transit SVP 2.4L - 6MT 138 849 Transit Luxury 2.4L - 6MT 138 889 Transit Dcar Limousine 2.4L - 6MT 138 1198 Transit Dcar Limousine XPlus 2.4L - 6MT 138 1248

Vậy vì sao Ford Transit 16 chỗ được nhiều khách hàng ưa chuộng trên thị trường:

Thiết kế xe Ford Transit 16 chỗ cũ và mới đều rất hiện đại, cá tính và mạnh mẽ

Xe Ford Transit 2019 với thiết kế mới mẻ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình trên thị trường xe du lịch và đây là phiên bản được đánh giá là sự thay thế hoàn hảo cho các dòng E-Series cổ đại. Để có thể cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, những nhà thiết kế của xe Ford Transit 16 chỗ 2019 đã dồn nhiều tâm trí cũng như tập trung nhiều nguồn lực để tung ra thị trường một Transit hoàn toàn mới cùng chất lượng ưng ý nhất.

Hình ảnh xe Ford Transit 16 chỗ chụp trực tiếp tại lý xe Ford

Đánh giá xe Ford Transit 16 chỗ 2019 về ngoại thất, xe được thiết kế với diện mạo hiện đại, cá tính và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, khung gầm của xe được trang bị bằng chất liệu nhôm thép rất vững chắc, bền bỉ và nhẹ nhàng. Hệ thống đèn led trên xe được sản xuất theo công nghệ hiện đại, thiết kế chau chuốt và sắc xảo hơn so với những phiên bản trước đó.

Đèn cho ánh sáng chuẩn mực và tiết kiệm. Bên cạnh đó, xe Ford Transit 2019 còn sở hữu bộ la-zăng lên đến 17 inch, Ford Transit 2019 tự tin rảo bước trên mọi cung đường. Phản hồi cho thấy, khách hàng rất ưng ý với vẻ khỏe khoắn mà bộ la-zăng mang lại. Nhìn chung, ngoại thất của xe Ford Transit 2019 được đánh giá là khá thu hút và bắt mắt so với đối thủ cạnh tranh.

Nội thất Ford Transit 16 chỗ rộng rãi và thoải mái

Trang bị nội thất bên trong xe gây ấn tượng ban đầu với màu sắc hài hòa, trang nhã. Thiết kế xe Ford Transit 16 chỗ được tăng diện tích so với người tiền nhiệm, chính vì thế khoảng cách giữa các ghế ngồi tạo ra sự thoải mái cho người dùng. Là dòng xe du lịch, sư thoải mái trên chặng đường dài là rất quan trọng, nắm bắt được tâm lý này, xe Ford Transit khiến nhiều đối thủ phải nể nang về ưu điểm vượt trội này.

Ở hàng ghế thứ 2, 3 và 4 hãng tăng cường tiện ích như ngả ra với góc ngả khá lớn, giúp hành khách tận hưởng cảm giác thoải mái khi vượt qua đường dài. Dây đai an toàn và tựa đầu cũng được trang bị đầy đủ và đạt tiêu chuẩn tại tất cả các vị trí ngồi.

Bên cạnh đó, nội thất xe Ford Transit 2019 được trang bị nhiều tiện nghi như: Hệ thống máy lạnh tùy chỉnh, Wifi phát sóng chuẩn, USB kết nối tiện dụng, Bluetooth thông minh,… đặc biệt hơn nữa xe sẽ sở hữu khoang chứa đồ lý tưởng phục vụ cho những chuyến đi xa.

Hệ thống động cơ được trang bị trên Ford Transit 16 chỗ

Cả hai phiên bản 16 chỗ Transit sử dụng động cơ diesel TDCi 4 xilanh 2.4L tăng áp, lám mát khí nạp và phun nhiên liệu trực tiếp. Sử dụng công nghệ turbo tăng áp điều khiển cánh VGT giúp tăng công suất và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có công suất cực đại là 138 mã lực tại 3.500 vòng/phút. Momen xoắn cực đại lên tới 375 Nm tại 2.000 vòng/ phút.

Bên cạnh đó, xe Ford Transit 16 chỗ còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, phanh điện tử, cân bằng thân xe, hệ thống túi khí được trang bị cho người lái và hành khách. Khi nhắc đến hệ thống an toàn trên xe không thể không nhắc tới hệ thống dây đai, hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo làn đường, cảnh báo người đi bộ…Tất cả tạo nên một dòng Transit 2019 được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vì sao nên mua xe Ford Transit ngay từ bây giờ?

Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến bài toán chi phí khi mua xe. Với giá bán rẻ hơn nhiều hãng khác khoảng 300 triệu đồng, đặc biệt thời hạn bảo hành được nâng lên tới 5 năm hoặc 200.000 km cho xe mua trong tháng 1.2019, Transit nhanh chóng giúp khách hàng mạnh tay chi đầu tư và nhanh chóng thu hồi vốn.​ Nhiều khách hàng tìm đến xe Ford Transit và cực kì ưng ý vì đây là một trong những mẫu xe có giá tốt so với các đối thủ trên thị trường. Thông thường, khi tìm đến xe Ford Transit thường sẽ là doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cho thuê xe. Tuy nhiên, với các gia đình, việc sử dụng một xe 16 chỗ để kết hợp 2 - 3 gia đình trong một chuyến đi sẽ hiệu quả và tiết kiệm hơn so với đoàn 3 - 4 chiếc xe ô tô 4 – 7 chỗ.

Mua xe Ford Transit 16 chỗ - Bài toán chi phí đầu tư nhanh chóng được giải quyết

Một ưu điểm tiếp theo của Ford Transit 16 chỗ so với đối thủ là mức độ tiện nghi cho tất cả vị trí ngồi của hành khách. Đặc biệt, Ford Transit có trọng tâm thấp, kết hợp với khung gầm chắc chắn thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu giúp xe cân bằng tốt ngay cả khi đi tốc độ cao hay ôm cua. Đây chính là một trong những điểm cộng của hành khách nếu bị say xe (so với các đối thủ khác thì Ford Transit 16 chỗ chiếm ưu thế gầm thấp hơn). Ngoài ra, không gian thoáng đãng với trần xe cao, ghế ngồi có độ ngả linh hoạt và rộng gần như xe SUV cỡ vừa là những yếu tố rất quan trọng mang lại cảm giác thoải mái đồng đều cho tất cả các vị trí ghế ngồi. khi sử dụng xe Ford Transit 16 chỗ.

Ưu điểm thứ 3 việc bảo dưỡng xe Ford Transit 16 chỗ dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với đối thủ. Với nền tảng thương hiệu lâu đời, Ford Transit được nhiều khách hàng lựa chọn với hệ thống động cơ Duratorq 2.4L-TDCi (VGT) đạt tiêu chuẩn Euro 4, công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 375Nm có sử dụng Turbo tăng áp điều khiển cánh (VGT) giúp xe duy trì tốc độ lớn ngay cả trường hợp động cơ hoạt động ở tốc độ thấp. Bên cạnh đó, đại lý xe Ford phủ sóng trên toàn quốc, rất tiện lợi cho việc bảo dưỡng xe thường niên.

Việc bảo dưỡng xe trở nên dễ dàng với đại lý xe Ford phủ sóng trên toàn quốc

Chi phí bảo dưỡng Transit rẻ hơn so với các sản phẩm đối thủ nhờ dùng dầu bảo dưỡng 10.000km, trong khi các đối thủ dùng dầu 5.000km. Các chủ xe vừa có thể tiếp kiệm thời gian và chi phí nhờ số lần đến thay dầu ít hơn, đồng thời đảm bảo được tuổi thọ động cơ bền bỉ hơn.​

