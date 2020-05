Giá xe Ford niêm yết và lăn bánh mới nhất T5/2020 đầy đủ các dòng xe

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Ford tháng 5/2020 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam mới nhất hiện nay.

Ford là hãng xe ô tô đầu tiên của Mỹ đầu tư vào Việt Nam kể từ năm 1995, hiện nay Ford đang vận hành nhà máy lắp ráp được đặt tại Hải Dương và xuất xưởng đạt 14.000 xe một năm. Các dòng xe đang được phân phối tại Việt Nam bao gồm Ford Ranger, Ford EcoSport, Ford Explorer, Ford Everest, Ford Raptor, Ford Transit, Ford Tourneo. Thông tin về giá xe chi tiết của từng phiên bản được cập nhật dưới đây.

1. Giá xe Ford Ranger

Ranger mệnh danh là ”ông vua bán tải” với doanh số bán ra luôn đứng ở vị trí số 1 tại Việt Nam. Ford Ranger được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái và dễ dàng chinh phục các con đường địa hình đồi núi, khả năng lội nước đến 800mm và chở hàng rất khỏe, vận hành êm ái chính là ưu điểm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, giá thành của mẫu xe này cũng cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ford Ranger mới 2020

Thông tin chi tiết về giá xe Ford Ranger mới nhất hiện nay

- Ford Ranger XL 2.2L 4x4 6MT giá 616.000.000 VNĐ

- Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 6MT giá 754.000.000 VNĐ

- Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 6AT giá 779.000.000 VNĐ

- Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 6MT giá 630.000.000 VNĐ

- Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 6AT giá 650.000.000 VNĐ

- Ford Ranger Ranger Limited 2.0L Single Turbo 4x4 10AT giá 799.000.000 VNĐ

- Ford Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4x2 10AT giá 853.000.000 VNĐ

- Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT giá 918.000.000 VNĐ

- Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4X4 giá 1.198.000.000 VNĐ

Thông số động cơ của Ford Ranger

Động cơ Công suất Mô men xoắn TDCi 2.2L 160 PS 3200 vòng/phút 385Nm 1600-2500 vòng/phút 2.0L Turbo đơn 180 PS 3500 vòng/phút 420Nm 1750-2500 vòng/phút 2.0L Bi-Turbo 213 PS 3750 vòng/phút 500Nm 1750-2000 vòng/phút

Màu sơn của Ford Ranger gồm 8 màu bao gồm: trắng, trắng bạch kim, xám bạc, xám kim loại, đen, xanh lam, vàng đồng, đỏ.

2. Giá xe Ford EcoSport

Đúng như tên gọi, dòng xe EcoSport vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa thể thao mạnh mẽ dễ dàng di chuyển trong thành phố và cả những chuyến đi phượt đường dài đầy thách thức. EcoSport được trang bị 6 túi khí và hệ thống kiểm soát thân xe chống lật, gạt mưa tự động, hệ thống đèn pha tự động bật tắt ngày đêm, camera lùi và khóa cửa tự động và hàng loạt các tiện ích khác khiến mẫu xe này luôn đứng top các mẫu xe SUV đường phố.

Ford EcoSport 2020

Thông tin chi tiết về giá xe Ford EcoSport mới nhất hiện nay (chưa bao gồm thuế phí)

- ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE giá: 545,000,000 VNĐ

- ECOSPORT 1.5L AT AMBIENTE giá: 569,000,000 VNĐ

- ECOSPORT 1.5L AT TREND giá: 593,000,000 VNĐ

- ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM giá: 648,000,000 VNĐ

- ECOSPORT 1.0L AT TITANIUM giá: 689,000,000 VNĐ

Thông số động cơ Ford EcoSport

Động cơ 1.0L EcoBoost

Động cơ EcoBoost 1.0L được trang bị trên phiên bản Titanium đáp ứng nhu cầu vận hành và tiêu hao nhiên liệu thấp nhất. Hơn nữa, hộp số tự động 6 cấp mới giúp sang số êm ái và dễ dàng.

Động cơ 1.5L Dragon Ti-VCT

Thế hệ động cơ mới nhất của Ford với công suất và mô-men xoắn lớn, động cơ 3 xilanh này được thiết kế với mục đích quan trọng nhất: Chạy hay.

Màu sơn của Ford EcoSport: Trắng, xanh dương, nâu, xám kim loại, đỏ ngọc, vàng đồng, đen, bạc ánh kim.

Các màu sơn của Ecosport

3. Giá xe Ford Transit

Dòng xe vận tải du lịch 16 chỗ chở khách với nội thất sang trọng, rộng rãi, vận hành tiết kiệm, bền bỉ, ăn xăng ít nên được giới vận tải ưa chuộng. Ngoại thất sơn bóng cao cấp, khoảng sáng gầm 165mm giúp xe lội nước tốt. Ford Transit được trang bị các tính năng như phanh ABS, gương chiếu hậu chỉnh điện, đèn sương mù, và hệ thống dây an toàn tất cả hàng ghế.

Transit bao gồm 3 phiên bản Transit tiêu chuẩn, Transit cao cấp, Transit tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm.

Dưới đây là thông tin chi tiết về giá xe của từng phiên bản (chưa bao gồm thuế phí).

- Giá xe Ford Transit tiêu chuẩn: 798.000.000 VNĐ

- Giá xe Ford Transit cao cấp: 845.000.000 VNĐ

- Giá xe Ford Transit tiêu chuẩn trang bị thêm: 805.000.000 VNĐ

Ford Transit

Thông số động cơ Ford Transit

Transit được trang bị duy nhất 1 động cơ dầu Turbo Diesel 2.4L - TDCi trục cam kép có làm mát khí nạp có công suất 138 mã lực kèm momen xoắn 375 Nm cao nhất trong phân khúc xe 16 chỗ nên dễ dàng đi đường đèo, đồi núi dù chở đủ tải trọng.

Màu sơn của Ford Transit: Đỏ, đỏ mận, đen, xám, xám bạc, xám kim loại, xanh lá cây, xanh lam, trắng.

4. Giá xe Ford Everest

New Everest phiên bản mới trang bị 7 túi khí dành cho cả hành khách và tài xế với hệ thống khung thép cường lực chắc chắn giúp xe đạt độ an toàn cao khi có rủi ro va chạm. Ngoài ra, Everest còn tích hợp rất nhiều các tính năng như Hệ thống chống ồn chủ động/ Active Noise Control, Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3, hệ thống 10 loa và màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD / 8" touch screen TFT with SD port trên bản thường.

Giá xe Ford Everest mới nhất (chưa bao gồm thuế phí):

- Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 giá 999.000.000 VNĐ

- Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 giá 1.052.000.000 VNĐ

- Everest Trend 2.0L AT 4x2 giá 1.112.000.000 VNĐ

- Everest Titanium 2.0L AT 4x2 giá: 1.181.000.000 VNĐ

- Everest Titanium 2.0L AT 4WD giá 1.399.000.000 VNĐ

Ford Everest

Thông số động cơ của Ford Everest

Sử dụng động cơ Engine Type Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler được trang bị trên tất cả phiên bản giúp cho Everest đạt được hiệu năng vận hành rất tốt. Bản MT trang bị hộp số tay 6 cấp, bản AT trang bị hộp số 10 cấp.

Màu sơn của Everest: Đỏ, đỏ mận, đen, xám, xám bạc, xám kim loại, xanh lá cây, xanh lam, trắng.

5. Giá xe Ford Explorer

Mạnh mẽ, thể thao, nam tính, Ford Explorer với ngoại hình vuông vắn, thiết kế góc cạnh trau chuốt từng chi tiết khiến chiếc xe này thật sự thu hút sự chú ý khi lăn bánh trên đường. Ford Explorer tích hợp hàng loạt các tính năng an toàn hiện đại hỗ trợ người lái như hỗ trợ đỗ xe chủ động thông minh, hệ thống kiểm soát đường địa hình, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 với chức năng dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, cửa hậu đóng /mở bằng điện có chức năng chống kẹt - có tích hợp tính năng mở rảnh tay thông minh, ghế da cao cấp có chức năng sưởi, làm mát ghế kèm tính năng massage và chỉnh đa hướng,... Với những trang bị hiện đại như vậy, Explorer là đối thủ khó nhằn của các mẫu xe như Hyundai Palisade, Subaru Ascent, Toyota Land Cruiser Prado,...

Giá bán của Ford Explorer là 1.999.000.000 VNĐ

Ford Explorer 2020

Thông số động cơ

Động cơ của Ford Explorer sử dụng xăng dung tích 2.3L Ecoboost I4/ 2.3L GTDi I4 Phun trực tiếp với Turbo tăng áp có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị là 15,7L, ngoài đô thị là 8,58L và hỗn hợp là 11,1L. Hệ thống treo đa liên kết với thanh cân bằng và ống giảm chấn giúp xe vận hành mạnh mẽ trên các cung đường khác nhau.

Màu sơn của Explorer: Đỏ, đỏ mận, đen, xám, xám bạc, xám kim loại, xanh lá cây, xanh lam, trắng.

Các màu sơn của Explorer 2020

6. Giá xe Ford Tourneo

Tourneo là mẫu xe MPV gia đình cạnh tranh trực tiếp với với Kia Sedona, Toyota Innova, Chevrolet Orlando, Peugeot Traveller. Ford Tourneo được trang bị nhiều các tiện ích công nghệ của Ford như: Hàng ghế thứ 2 Tựa tay, có ngả lưng ghế, chức năng điều chỉnh trượt về phía trước sau, Gương chiếu hậu chống chói tự động, hàng ghế thứ 3 Gập 60 / 40 tích hợp khả năng lật (cuộn) về phía trước, hệ thống Kiểm soát chống lật xe, hệ thống kiểm soát chống trượt, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe sau, điều hòa tự động 2 vùng khí hậu độc lập trước sau với hệ thống cửa gió đến từng vị trí ngồi, và giá thành cũng rẻ hơn một vài đối thủ trong cùng phân khúc của mình.

Cập nhật giá xe của 2 phiên bản Ford Tourneo mới nhất

- Ford Tourneo Trend Ecoboost 2.0L giá 999.000.000 VNĐ

- Ford Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L giá: 1.069.000.000 VNĐ

Ford Tourneo

Động cơ vận hành Ford Tourneo

Ford Tourneo sử dụng động cơ Động cơ 2.0L Ecoboost hộp số tự động 6 cấp tích hợp số tay công suất cực đại: 203PS/5.500 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại: 300Nm/3.000 vòng/phút. Hệ thống treo sau khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.

Màu sơn của Ford Tourneo: Trắng kim cương, bạc bạch kim, nâu, đen, ghi

Bảng chi tiết giá xe Ford niêm yết và lăn bánh tháng 5/2020

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh (VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh khác RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 918 triệu 1,051 tỷ 1,033 tỷ 1,014 tỷ RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2 853 triệu 978 triệu 962 triệu 943 triệu RANGER LTD 2.0L 4X4 AT 799 triệu 918 triệu 902 triệu 883 triệu RANGER XLT 2.2L 4X4 AT 779 triệu 896 triệu 890 triệu 861 triệu RANGER XLT 2.2L 4X4 MT 754 triệu 868 triệu 853 triệu 834 triệu Ranger XLS 2.2L 4X2 AT 650 triệu 751 triệu 738 triệu 719 triệu Ranger XLS 2.2L 4X2 MT 630 triệu 729 triệu 716 triệu 697 triệu Ranger XL 2.2L 4X4 MT 616 triệu 713 triệu 701 triệu 682 triệu RANGER RAPTOR 1,198 tỷ 1,365 tỷ 1,341 tỷ 1, 322 tỷ ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE 545 triệu 634 triệu 623 triệu 604 triệu ECOSPORT 1.5L AT AMBIENTE 569 triệu 661 triệu 649 triệu 630 triệu ECOSPORT 1.5L AT TREND 593 triệu 687 triệu 676 triệu 657 triệu ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM 648 triệu 749 triệu 736 triệu 717 triệu ECOSPORT 1.0L AT TITANIUM 689 triệu 795 triệu 781 triệu 762 triệu Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 999 triệu 1,142 tỷ 1,122 tỷ 1,103 tỷ Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1,052 tỷ 1,202 tỷ 1180 tỷ 1,161 tỷ Everest Trend 2.0L AT 4x2 1,112 tỷ 1, 269 tỷ 1, 246 tỷ 1,227 tỷ Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1,181 tỷ 1,346 tỷ 1,323 tỷ 1,303 tỷ Everest Titanium 2.0L AT 4WD 1,399 tỷ 1,590 tỷ 1,562 tỷ 1,542 tỷ Ford Explorer 1,999 tỷ 2,262 tỷ 2,222 tỷ 2,203 tỷ Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L 1,069 tỷ 1,221 tỷ 1,199 tỷ 1,180 tỷ Tourneo Trend Ecoboost 2.0L 999 triệu 1,142 tỷ 1,122 tỷ 1,103 tỷ Transit Tiêu chuẩn 798 triệu 917 triệu 901 triệu 882 triệu Transit Cao cấp 845 triệu 970 triệu 953 triệu 934 triệu Transit Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm 805 triệu 924 triệu 908 triệu 890 triệu

