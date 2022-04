Giá xe Ford Ecosport cập nhật cuối tháng 4/2022

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Giá xe Ford Ecosport cập nhật cuối tháng 4/2022, đánh giá nhanh và các ưu đãi. Cùng thông số kỹ thuật và hình ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất xe. Tất cả các thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết sau đây.

Ford Ecosport là mẫu xe SUV cỡ nhỏ cho đô thị được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Với kích thước nhỏ gọn, gầm cao rất phù hợp với địa hình ở Việt Nam. Kể từ khi chiếc Kia Seltos ra mắt, Ford Ecosport đang mất dần vị thế của mình. Tuy nhiên, với bản nâng cấp mới nhất, Ford Ecosport đang dần từng bước lấy lại vị thế đã mất. Với những nâng cấp đáng kể cả về ngoại hình, động cơ, tính năng trang bị và giá lại rất hợp lý. Vậy giá xe Ford Ecosport bao nhiêu? Xem ngay phần dưới đây.

Ford Ecosport là mẫu xe SUV cỡ nhỏ cho đô thị rất được ưa chuộng

Bảng giá xe Ford Ecosport cập nhật cuối tháng 4/2022

Tháng 2/2022 vừa qua, Ford Việt Nam thông báo dừng sản xuất Ford Ecosport và thay thế bằng mẫu xe mới. Tuy nhiên, sức hút của dòng xe SUV cỡ nhỏ này không hề giảm nhiệt. Ford Ecosport hiện đang được phân phối với 3 phiên bản 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium. Giá xe Ford Ecosport các phiên bản niêm yết như sau:

* Lưu ý: Giá xe Ford Ecosport dưới đây đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các khoản thuế phí khi lăn bánh, khấu trừ khuyến mãi từ đại lý/showroom và phí dịch vụ đăng ký.

Phiên bản Động cơ - Hộp số Giá niêm yết (đồng) Giá xe Ford EcoSport Trend 1.5L AT 1.5L 6AT 603.000.000 Giá xe Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 1.5L 6AT 646.000.000 Giá xe Ford EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost AT 1.0L 6AT 686.000.000

Giá xe Ford Ecosport lăn bánh, cập nhật cuối tháng 4/2022

1. Các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định

Theo quy định của cơ quan chức năng, người mua xe Ford Ecosport cần phải nộp các khoản thuế phí như sau:

- Căn cứ theo điều 8, khoản 5, nghị định 10/2022/NĐ-CP, kể từ 01/03/2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu cho xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 10% - 12% tùy từng địa phương, tại Hà Nội là 12%, tại TP.HCM là 10%.

- Phí đăng ký biển số ở Hà Nội, TP.HCM là 20.000.000 đồng, tại các tỉnh khác là 1 triệu đồng.

- Phí đăng kiểm đối với xe Ford Ecosport là 340.000 đồng

- Theo Thông tư 04/2021/TT-BTC, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe Ford Ecosport không đăng ký kinh doanh dịch vụ là 480.700 đồng. Đối với xe có kinh doanh dịch vụ vận tải là 831.600 đồng.

- Phí đường bộ là 1.560.000 đồng/1 năm.

- Phí bảo hiểm vật chất là 1.65% giá trị xe dựa trên giấy giờ mua bán.

- Ngoài ra, bạn còn phải nộp tiền phí dịch vụ đăng ký.

2. Bảng giá xe Ford Ecosport lăn tạm tính

Giá xe Ford Ecosport lăn bánh tạm tính = giá niêm yết + các khoản phí theo quy định.

* Lưu ý: Giá xe Ford Ecosport lăn bánh tạm tính bên dưới đây đã áp dụng chính sách giảm giá 50% thuế trước bạ, đã bao gồm VAT và các khoản thuế phí theo quy định, chưa khấu trừ giảm giá từ chương trình khuyến mãi của showroom/đại lý.

Bảng giá xe Ford Ecosport lăn bánh tạm tính, cập nhật cuối tháng 4/2022 Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Tại Hà Nội (đồng) Tại TP.HCM (đồng) Giá xe Ford EcoSport Trend 1.5L AT 603.000.000 661.560.700 646.530.700 Giá xe Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 646.000.000 707.140.700 691.680.700 Giá xe Ford EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost AT 686.000.000 749.540.700 733.680.700

Chương trình ưu đãi khi mua xe Ford Ecosport

Nhằm thu hút khách hàng cũng như kích cầu mua bán, các showroom ô tô Ford đưa ra rất nhiều ưu đãi cho khách hàng khi mua xe. Mỗi đại lý lại có chương trình khuyến mãi riêng, sau đây là một số ưu đãi chung:

- Giảm tiền trực tiếp vào giá xe (số tiền được giảm tuỳ thuộc từng mẫu xe, từng đại lý).

- Hỗ trợ thuế trước bạ (hầu hết các đại lý đều đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ).

- Hỗ trợ trả góp đến 80% giá trị xe với lãi suất chỉ từ 6.9%.

- Một số đại lý/showroom còn có các ưu đãi như sau: Tặng gói bảo dưỡng định kỳ, nâng gói bảo hành mặc định, tặng phụ kiện chính hãng, bảo hiểm thân vỏ,....

Những ưu đãi trên đây chỉ mang tính tham khảo, để biết chính xác các ưu đãi khi mua xe Ford Ecosport, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý của Ford để tham khảo.

So sánh giá xe Ford Ecosport và các đối thủ cùng phân khúc

Là mẫu xe SUV cỡ nhỏ đô thị, Ford Ecosport cùng phân khúc với những mẫu xe Kia Seltos Honda HR-V, Hyundai Kona và Suzuki Vitara.

Kể từ khi Kia Seltos ra mắt, thị phần của Ford Ecosport đã giảm đáng kể rơi vào tay đối thủ. Theo thống kê trong năm 2020, Ford Ecosport xếp thứ 2 sau Kia Seltos với 2.813 xe tương đương với 234 xe/tháng. Khi so với các đối thủ khác như Honda HR-V, Hyundai Kona và Suzuki Vitara thì lượng bán của Ecosport lớn hơn.

Giá xe Ford Ecosport thấp hơn so với đối thủ cùng phân khúc từ 100 triệu đồng

Giá xe Ford Ecosport hiện đang được niêm yết từ 603 triệu đồng - 686 triệu đồng. Trong khi các đối thủ của Ecosport có giá niêm yết cao hơn từ 100 triệu - 200 triệu đồng: Hyundai Kona niêm yết từ 636 triệu - 750 triệu, Honda HR-V niêm yết từ 786 triệu - 866 triệu, Kia Seltos niêm yết từ 634 triệu - 744 triệu và Suzuki Vitara niêm yết là 779 triệu đồng. Có thể thấy, việc lựa chọn Ford Ecosport là lựa chọn kinh tế hơn rất nhiều.

Đánh giá xe Ford Ecosport chi tiết

Khi để mất thị phần vào tay Kia Seltos, Ford đã ngay lập tức nâng cấp Ford Ecosport cả về ngoại hình thiết kế, động cơ và những tính năng, trang bị trên xe. Sau đây hãy cùng chúng tôi đánh giá xe có gì mới trên phiên bản Ford Ecosport mới này.

1. Thông số kỹ thuật Ford Ecosport

Thông số kỹ thuật EcoSport 1.5L AT Trend EcoSport 1.5L AT Titanium Ecosport 1.0L AT Titanium Kiểu xe, số chỗ ngồi Crossover 5 chỗ Crossover 5 chỗ Crossover 5 chỗ Kích thước DxRxC (mm) 4.096 x 1.765 x 1.665 4.096 x 1.765 x 1.665 4.096 x 1.765 x 1.665 Chiều dài cơ sở 2519 mm 2519 mm 2519 mm Khoảng sáng gầm 175 mm 175 mm 175 mm Động cơ Xăng, 1.5L Dragon, i3, DOHC Xăng, 1.5L Dragon, i3, DOHC Xăng, 1.0L Ecoboost, i3, DOHC Dung tích 1.498 cc 1.498 cc 1998cc Công suất cực đại 123Ps / 6500rpm 123Ps / 6500rpm 125Ps/ 6000rpm Mô-men xoắn cực đại 151Nm / 4500rpm 151Nm / 4500rpm 170Nm/1500- 4000rpm Hộp số 6AT 6AT 6AT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Mức tiêu hao nhiên liệu 6.5 (L/100km) 6.5 (L/100km) 5.5 (L/100km) Lốp xe 205/60 R16 205/60 R16 205/50 R17 Bình xăng 52L 52L 52L

2. Đánh giá xe Ford Ecosport về ngoại hình

Ford Ecosport được chế tạo dựa trên nền tảng khung cầm của mẫu Fiesta hatchback nhưng dài hơn và rộng hơn. Chính vì thế nên so với mẫu Fiesta hatchback không gian bên trong xe rộng hơn, thoải mái và đa dụng hơn.

Ford Ecosport phiên bản mới có thiết kế mặt calang hình bát giác ngược rộng hơn với hai thanh ngang cỡ lớn ôm trọn logo Ford. Toàn bộ mặt calang của Ford Ecosport đều được mạ chrome bóng.

Mặt calang hình bát giác ngược rộng hơn với hai thanh ngang cỡ lớn ôm trọn logo Ford

Hai bên đầu xe là cụm đèn pha sử dụng công nghệ HID trên bản Titanium và đèn Halogen/Projector ở bản Trend. Cụm đèn sương mù có tạo hình hiện đại hơn, không còn kiểu tròn đơn giản như phiên bản cũ. Cùng với nắp capo của Ford Ecosport có các gờ nổi. Tổng thể giúp phần đầu xe nhìn khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Cụm đèn pha có tạo hình hiện đại hơn của xe Ford EcoSport

Cản trước và cản sau của xe được sơn màu bạc, tạo cảm giác khỏe khoắn, cơ bắp hơn cho chiếc xe. Phân thân xe không có thay đổi gì, vẫn với hai gờ nổi song song hai bên thân xe, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện được tích hợp đèn tín hiệu xinhan và bộ lazang hợp kim đa chấu 17 inch.

Bộ lốp cũ trên Ford Ecosport được người dùng đánh giá là dễ rách khi đi trên đường xấu. Chính vì thế, ở bản nâng cấp mới nhất này, Ford đã trang bị cho chiếc Ecosport bộ lốp Bridgestone bền hơn, dày hơn.

Giá treo bánh dự phòng ở đuôi xe đã được loại bỏ, chính vì thế giúp phần đuôi xe gọn gàng hơn. Cửa cốp vẫn được thiết kế mở sang bên trái thay vì hất lên trên như tất cả các mẫu xe SUV khác.

Giá treo ở phần đuôi xe đã được loại bỏ, cửa cốp vẫn mở sang trái

3. Đánh giá xe Ford Ecosport về nội thất

Phần nội thất xe Ford Ecosport cũng có những nâng cấp đáng giá, với taplo có thiết kế hoàn toàn mới, màn hình giải trí trung tâm TFT 8 inch hiện đại hơn hỗ trợ các chuẩn kết nối mới nhất. Cùng với hệ thống điều khiển bằng giọng nói, nút bấm khởi động nhanh, gương chiếu hậu chống chói, cần gạt mưa tự động, vô lăng lái trợ lực điện, cửa sổ trời chỉnh điện, điều hoà tự động và hệ thống âm thanh 7 loa.

Màn hình giải trí trung tâm TFT 8 inch hiện đại hơn hỗ trợ các chuẩn kết nối mới nhất

Màn hình dạng analog phía sau vô lăng xe Ford Ecosport

Cụm phím điều khiển chức năng phía dưới màn hình trung tâm

Kích thước tổng thể xe lớn hơn (4.325 x 1.755 x 1.665 mm, chiều dài trục cơ sở là 2.519 mm) nên khoang nội thất của xe cũng rộng hơn. Toàn bộ ghế trên xe đều được bọc da cao cấp mềm hơn. Ghế lái có thể chỉnh tay 4 hướng.

Chiều dài trục cơ sở tăng nên khoang nội thất của xe cũng rộng hơn

Ford Ecosport sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da được tích hợp các phím bấm hỗ trợ người điều khiển. Vô lăng xe có thể chỉnh cơ 4 hướng sao cho phù hợp với tư thế lái của người điều khiển.

Vô lăng 3 chấu bọc da được tích hợp các phím bấm hỗ trợ người lái

4. Đánh giá xe Ford Ecosport về động cơ

Ford Ecosport có 2 tùy chọn động cơ tương ứng với các các phiên bản khác nhau:

- Phiên bản 1.5L AT Trend và 1.5L AT Titanium sử dụng động cơ xăng Dragon 1.5L, I3 12 Valve TI-VCT PFI cùng hộp số tự động 6 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 123 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 151 Nm tại vòng tua 4.500 vòng/phút.

- Phiên bản 1.0L AT Titanium sử dụng động cơ xăng EcoBoost 1.0L Fox, 12 Valve Di TC I3 cùng hộp số tự động 6 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 125 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 170 Nm tại vòng tua 4.500 vòng/phút.

Với 2 khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng tính năng tự động khởi động Auto Start Stop giúp Ford Ecosport tiết kiệm 20% nhiên liệu tiêu hao so với phiên bản cũ.

5. Các tính năng an toàn trên xe Ford Ecosport

Giá xe Ford Ecosport kinh tế hơn rất nhiều so với các mẫu xe khác cùng phân khúc. Tuy nhiên, Ford Ecosport được trang bị khá nhiều tính năng an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, màn hình trung tâm tích hợp camera lùi, cảm biến lùi, Airbag 6 - 7 túi khí, hệ thống chống trộm.

6. Đánh giá khả năng vận hành xe

Ford Ecosport được rất nhiều người sử dụng đánh giá xe chạy ổn định, trên 40.000 km xe chạy vẫn rất êm và mượt. Mức tiêu hao nhiên liệu trên quãng đường 100km chỉ mất từ 7 - 7.5lít nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu này được đánh giá khá ổn cho một mẫu xe giá rẻ.

Ford Ecosport có kiểu dáng hiện đại, không bị lạc hậu sau nhiều năm. Với kích thước gọn gàng, gầm cao rất phù hợp di chuyển trong đô thị hay trên những đoạn đường xấu, gồ ghề.

Không gian nội thất của xe tương đối rộng so với mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, có nhiều hộc chứa đồ. Điều hoà hoạt động tốt, thời gian làm lạnh nhanh chóng. Hệ thống cân bằng làm việc khá tốt khi vào cua, đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe.

Trên đây là bảng giá xe Ford Ecosport cập nhật mới nhất, giá lăn bánh kèm các chương trình khuyến mãi và đánh giá chi tiết mẫu xe. Hy vọng những thông tin trong bài viết trên có thể giúp ích trong quá trình tìm hiểu và mua xe Ford Ecosport của bạn.

Xin cảm ơn!

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-ford-ecosport-cap-nhat-cuoi-thang-4-2022-5020222947592392.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xe-ford-ecosport-cap-nhat-cuoi-thang-4-2022-5020222947592392.htm