Giá lăn bánh Suzuki XL7 Sport Limited mới ra mắt tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 29/03/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tại Hà Nội, khách hàng mua xe Suzuki XL7 Sport Limited mới ra mắt tại thị trường Việt cần từ 739,1 triệu đồng để lăn bánh.

Mới đây, công ty Việt Nam Suzuki (VISUCO) công bố ra mắt mẫu SUV 7 chỗ phiên bản đặc biệt giới hạn mang tên Suzuki XL7 Sport Limited có giá bán lẻ gồm VA là 639,9 triệu đồng.

Tại Hà Nội, khách hàng mua xe Suzuki XL7 Sport Limited mới ra mắt tại thị trường Việt cần từ 739,1 triệu đồng để lăn bánh

Như vậy, với việc bổ sung thêm bản đặc biệt, Suzuki XL7 đang bán tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm: XL7 sản xuất 2021 (VIN 2021) có giá 589,9 triệu đồng đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng và đại lý; XL7 2022 bản thường có giá 589,9 triệu đồng và XL7 Sport Limited 2022.

Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh Suzuki XL7 tại Hà Nội dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.

Giá lăn bánh Suzuki XL7 tại Hà Nội mới nhất ĐVT: Triệu đồng Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi Giá lăn bánh XL7 VIN 2021 589,9 540,4 633,6 XL7 VIN 2022 bản thường 599,9 599,9 694,3 XL7 Sport Limited 2022 639,9 639,9 739, 1 Giá lăn bánh = Giá bán (sau ưu đãi) + Lệ phí trước bạ (12% giá niêm yết) + Phí đăng ký biển số + Phí đăng kiểm+ Phí bảo trì đường bộ 1 năm + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm

Khoang nội thất Suzuki XL7 2022

So với bản thường, Suzuki XL7 Sport Limited được trang bị thêm tiện ích an toàn, an ninh gồm: camera toàn cảnh 360 độ, gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình.

Mẫu xe cũng được trang bị thêm: cửa cốp điện có cảm biến mở cốp, sạc không dây, kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia UV/IR (tia tử ngoại/hồng ngoại) ngăn ngừa nhiệt lượng và cháy nắng.Ngoài ra phiên bản đặc biệt XL7 còn có đuôi lướt gió thể thao và tem Euro 5 cá tính thể hiện sự thân thiện với môi trường và góp phần giảm khí xả ô nhiễm.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/gia-lan-banh-suzuki-xl7-sport-limited-moi-ra-mat-tai-viet-nam-d547107...Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/gia-lan-banh-suzuki-xl7-sport-limited-moi-ra-mat-tai-viet-nam-d547107.html