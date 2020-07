Ford thêm trang bị chính hãng dành cho xe bán tải Ranger

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Hãng Ford vừa cung cấp một số trang bị và chi tiết giúp chiếc bán tải bán Ranger thêm đặc biệt và cá tính hơn.

Ford Ranger chỉ ở những thế mạnh được công nhận trên toàn cầu như sự linh hoạt hay hiệu năng vượt trội, đội ngũ kỹ sư và thiết kế của Ford còn chú ý tới những chi tiết thực dụng dành cho người đam mê dòng xe bán tải.

Chúng ta có thể nhận thấy một số ưu điểm rõ rệt của Ranger như sở hữu động cơ mạnh mẽ hay kích thước thùng xe lớn. Vậy còn những chi tiết nhỏ hơn thì sao? Hãy cùng khám phá 7 đặc điểm “nhỏ nhưng có võ”, được đội ngũ kỹ sư tại Ford chú trọng phát triển để biến dòng xe Ranger và Ranger Raptor trở thành một phương tiện hữu ích cho mọi mục đích trong cuộc sống, từ công việc tới giải trí...

Hệ thống ISOfix

Cố định ghế an toàn trẻ em trong xe luôn là một công việc “đau đầu” đối với các vị phụ huynh, và họ thường sử dụng sai cách khi cố định loại ghế này bằng dây an toàn dành cho người lớn. Tuy nhiên, được trang bị hệ thống ISOfix với những điểm cố định ghế theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford Ranger sẽ giúp các bố mẹ thực hiện công việc này một cách dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu những rủi ro cho các bé từ việc làm trên. Đặc biệt, các thanh cố định ở phần dưới ghế sẽ đảm bảo việc tháo lắp và di chuyển ghế trẻ em luôn an toàn và tiện lợi. Vì vậy, Ranger chính là một phương tiện hoàn hảo và an toàn cho các gia đình.

Hệ thống móc cố định hàng hóa

Từ việc khám phá những cung đường mòn hiểm trở cho đến việc vận chuyển những chiếc thuyền kayak hay đồ nghề cắm trại tới những khu vực xa xôi, tất cả đều có thể với Ranger - một chiếc bán tải với tải trọng lên tới 1,3 tấn. Để tận dụng tối đa ưu thế chở hàng nặng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hành khách và hàng hóa trên xe, các kỹ sư của Ford đã tích hợp một hệ thống móc cố định, có thể gấp gọn xuống sàn thùng xe khi không sử dụng. Từ đó giúp người lái hoàn toàn yên tâm trong quá trình chuyên chở tới bất cứ đâu.

Bảng điều khiển hành trình trung tâm

Tất cả các phiên bản của dòng xe Ranger đều được trang bị một bảng điều khiển hành trình trung tâm, cung cấp những số liệu chi tiết về mức tiêu thụ nhiên liệu, khoảng cách di chuyển, tốc độ và thậm chí là cả nhiệt độ. Ngay cả các phiên bản XL và XLS cũng được trang bị bảng điều khiển tiện dụng, cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để kiểm soát mọi hành trình. Trên một số phiên bản Ranger Wildtrak nhất định, những công nghệ hỗ trợ người lái và các tính năng an toàn có thể được thiết lập ngay trên bảng điều khiển này. Riêng với mẫu xe Ranger Raptor, bảng điều khiển trung tâm hiển thị rõ ràng các chế độ lái khác nhau cùng với thông tin quan trọng khi đi off-road như góc nghiêng hay độ dốc hiện tại của địa hình. Hệ thống theo dõi hành trình cũng rất hiệu quả để bạn tính toán lộ trình, nhất là trong những chuyến khám phá các khu vực hẻo lánh.

Tính năng gài cầu điện tử shift-on-the-fly

Ford đã đưa ra những cải tiến ấn tượng hỗ trợ việc chuyển đổi giữa hệ thống dẫn động 2 bánh và 4 bánh trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó giúp các chủ xe Ranger sẵn sàng chinh phục mọi địa hình. Núm điều chỉnh Hệ thống gài cầu điện tử (ESOF) được đặt gần cần số, nằm cạnh các nút bấm điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo và khóa vi sai cầu sau. Hệ thống này cho phép người lái chuyển đổi từ chế độ 1 cầu (2H) sang 2 cầu (4H) ngay cả khi xe đang chạy mà không cần giảm tốc độ. Một động cơ điện cũng được sử dụng để hỗ trợ người lái chuyển sang chế độ 2 cầu chậm (4L) khi di chuyển trên những dạng địa hình khắc nghiệt hơn. Chỉ với hai ngón tay, bạn có thể nhẹ nhàng chuyển qua lại giữa các chế độ truyền động, từ đó, giúp việc điều khiển chiếc bán tải Ranger trở nên vô cùng dễ dàng.

Chìa khóa thông minh

Chìa khóa thông minh (Remote Keyless Entry) là tính năng rất tiện lợi đối với những chủ xe thường phải di chuyển với khối lượng hàng hóa khổng lồ. Nhờ vậy, các chủ xe không cần tốn sức đặt hành lý xuống đất để tìm kiếm chìa khóa, mà có thể dễ dàng mở cửa xe kể cả khi không có chìa khóa trên tay. Bên cạnh sự tiện lợi, chìa khóa thông minh còn được lập trình để chỉ sử dụng được cho một chiếc Ranger duy nhất.

Hệ thống kiểm soát đường địa hình

“Ranger Raptor sẽ giúp bạn chinh phục mọi cung đường với Hệ thống Kiểm Soát Đường Địa hình (TMS). Đặc biệt, chế độ Baja đặc trưng đã biến chiếc xe này từ một phương tiện di chuyển hàng ngày trở thành một bán tải hiệu năng cao với khả năng chạy off-road tốc độ cao ấn tượng, sẵn sàng thách thức mọi loại địa hình khác nhau.’’ - Ông David Burn, Kỹ sư trưởng Bộ phận Hiệu suất của Ford Ranger và Kỹ thuật phương tiện đặc biệt, chia sẻ.

Các chế độ kiểm soát đường địa hình của Ranger Raptor đã được lập trình để tối ưu độ bám, tăng cường khả năng vận hành trên các điều kiện địa hình khắc nghiệt như đường bùn đất hay cát sỏi trơn trượt, chỉ với một nút bấm trên vô lăng. Tương tự với “người anh” F-150 Raptor, nút bấm này được bố trí ở vị trí phù hợp, cho phép người lái thuận tiện chuyển đổi giữa các chế độ mà không cần rời tay khỏi vô lăng, đồng thời có thể dễ dàng thao tác ngay cả khi đang đeo găng tay.

Đường kẻ sọc trên vô lăng

Mốc đánh dấu góc 12 giờ màu đỏ nổi bật trên vô lăng của Ranger Raptor không chỉ đơn thuần là một phần của thiết kế nội thất. Trên thực tế, chi tiết này có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Chi tiết này có ý nghĩa về chức năng hơn là thiết kế, sọc đỏ đánh dấu vị trí 12 giờ hỗ trợ tài xế luôn có được sự tập trung khi phải điều khiển xe ở tốc độ cao.

Chi tiết này luôn nổi bật trong tầm nhìn ngoại vi của tài xế, và giúp họ dễ dàng theo dõi hướng xoay của lốp khi đánh lái hoặc ôm cua. Những chi tiết dù nhỏ nhưng cũng mang lại những điểm nhấn cho chiếc bán tải Ranger trở nên cá tính hơn rất nhiều.

