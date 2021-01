Ford Maverick lộ diện, mẫu bán tải cỡ nhỏ "đàn em" của Ford Ranger

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ford Maverick được xây dựng dựa trên khung gầm của Ford Escape, thời gian ra mắt dự kiến trong năm 2021.

Mới đây, mẫu bán tải cỡ nhỏ Maverick tiếp tục được phát hiện thử nghiệm tại nhà máy Ford Mexico cùng với những hình ảnh chụp lại trên dây chuyền lắp ráp cho thấy diện mạo gần như hoàn chỉnh.

Thực tế thì Ford Maverick được định vị thấp hơn so với Ranger, kích thước nhỏ hơn và giá bán cũng rẻ hơn so với “đàn anh”. Tuy nhiên, Maverick trông không quá nhỏ bé nhờ lối thiết kế mới. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ Ford F-150 với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha hình chữ C. Các hốc bánh xe lớn hơn để tối ưu khả năng off-road, gò nổi, tăng khoảng sáng gầm. Phía sau xe có phần đơn giản hơn với cặp đèn led hình chữ E đặt dọc.

Ford Maverick sẽ không dùng kết cấu khung gầm rời body-on-frame mà dùng khung thân đơn khối unibody giống với Ford Bronco Sport và SUV Ford Escape. Xe dự kiến chỉ có duy nhất cấu hình 2 hàng 5 chỗ, không có bản 1 hàng cũng như bản kéo dài.

Nếu so về kích thước và khung gầm thì Ford Maverick sẽ là đối thủ trực tiếp với mẫu xe bán tải tin đồn Hyundai Santa Cruz.

Theo một số thông tin chưa xác minh, mẫu bán tải cỡ nhỏ mới nhà Ford sẽ sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost 3 xi lanh 1.5L công suất 181 mã lực hoặc 2.0L 4 xi lanh công suất 245 mã lực.

Giá bán của Ford Maverick dự kiến sẽ dao động trên dưới 20.000 USD (~ 461 triệu VND) và nhiều khả năng sẽ được ra mắt khách hàng Mỹ ngay trong năm nay.

Nguồn: http://danviet.vn/ford-maverick-lo-dien-mau-ban-tai-co-nho-dan-em-cua-ford-ranger-50202120111584163.htm