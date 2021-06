Ford Everest ưu đãi giảm giá 60 triệu đồng thu hút người mua

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 15:00 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến sức mua ô tô sụt giảm. Một số đại lý của Ford Việt Nam đã giảm giá bán cho dòng SUV Everest với mức giảm lên đến hơn 60 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, số đông các đại lý của Ford đều giảm nhẹ giá bán cho dòng SUV Everest. Một đại lý Ford ở khu vực TP.HCM hiện tại cả 3 phiên bản của dòng Everest gồm: Sport, Titanium một cầu và hai cầu đều được giảm giá bán với mức giảm như sau:​

Ford Everest bản cao cấp nhất Titanium 2.0L AT AWD có giá 1,399 tỷ đồng giảm 60 triệu đồng còn 1,333 tỷ đồng.​ Ford Everest bản Titanium 2.0L AT 4x2 có giá 1,181 tỷ đồng giảm 66 triệu đồng, còn 1,125 tỷ đồng.​ Và bản Sport 2.0L AT 4x2 giá bán 1,112 tỷ đồng giảm 52 triệu đồng, còn 1,060 tỷ đồng. Riêng xe màu trắng có giá cao hơn khoảng 7 triệu đồng.​

Làm so sánh, Ford Everest bản cao cấp nhất Titanium 2.0L AT AWD có giá 1,399 tỷ đồng giảm còn 1,333 tỷ đồng nay đã rẻ hơn nhiều so với đối thủ Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT có giá 1,388 tỷ đồng. Trong khi Everest bản máy dầu, một cầu, số tự động, kiểu dáng thể thao Sport 2.0L AT 4x2 có giá sau giảm còn 1,060 tỷ đồng hấp dẫn hơn so với lựa chọn Toyota Fortuner Legender máy dầu 2.4 4x2 AT có giá 1,195 tỷ đồng.

Tất cả số xe đều mang VIN 2021, chính vì thế động thái giảm giá bán là để kích cầu tiêu dùng chứ không phải xả hàng tồn. Mức giá giảm, bên cạnh khuyến mãi tặng phụ kiện cho xe và thời gian ưu đãi có thể không đồng nhất giữa các đại lý, vì chính sách kinh doanh khác nhau. Nhìn chung, mức giảm cho dòng SUV Ford Everest khá hợp lý giúp người mua tiết kiệm một phần chi phí mua xe. Bên cạnh đó, dòng Ford Everest còn tăng sức cạnh tranh hơn so với đối thủ Toyota Fortuner.​

Tại Việt Nam, Ford Everest là một dòng xe bán chạy trong phân khúc xe SUV cỡ trung tại thị trường Việt trong nhiều năm liền. Ford Everest đã chinh phục khách hàng Việt bằng thiết kế nam tính, đi cùng với những tính năng hỗ trợ người lái, an toàn và tiện nghi nổi bật trong phân khúc từ rất sớm. Ngoài ra hiệu suất mạnh mẽ của động cơ tăng áp kép và hộp số nhiều cấp của Everest cũng rất đáng để trải nghiệm.

Tương tự như dòng Mitsubishi Pajero Sport, dòng Ford Everest thường được khách hàng lựa chọn để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ như Toyota Fortuner hay Isuzu Mu-X.

