Độc lạ chương trình ưu đãi cho khách hàng Việt khi mua xe thương hiệu Mỹ

Đây là chương trình ưu đãi trong tháng 6 do Ford Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý triển khai khi dành tặng chuyến đi Mỹ cho khách hàng may mắn. Cụ thể, với người dùng mua các mẫu xe như Ford Ranger Wildtrak, Ford Ranger Stormtrak và Ford Ranger Raptor từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 15/07/2024, sẽ được bốc thăm tham gia chương trình “Thỏa đam mê cùng Ford US Rally”.

Giải thưởng của chương trình là 05 hành trình du lịch khám phá bờ Tây nước Mỹ trong 8 ngày 7 đêm. Chương trình áp dụng cho tất cả công dân của nước Việt Nam có chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, ký hợp đồng mua xe Ford Ranger Wildtrak, Ford Ranger Stormtrak hoặc Ford Ranger Raptor tại các Đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc trong thời gian từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 15/07/2024; thanh toán đầy đủ và tiến hành nhận xe muộn nhất vào ngày 31/07/2024.

Ngoài việc khám phá bờ Tây nước Mỹ, khách hàng được tham gia vào chương trình trải nghiệm Rally cùng chuyên gia của Ford và đội đua Ford Performance, khám phá khả năng vận hành mạnh mẽ của xe Ford đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe địa hình thông qua các buổi thảo luận và thực hành cùng chuyên gia Ford.

Ngoài ra, khách hàng trúng thưởng sẽ được tham gia một sự kiện đặc biệt với tên gọi “Raptor Rally” ở cơ sở đào tạo của đơn vị xe hiệu năng cao - Ford Performance được đặt tại Tooele, bang Utah, nước Mỹ. Tại đây người dùng sẽ được trải nghiệm điều khiển tốc độ cao những sản phẩm off-road của Ford gồm F-150 Raptor, Bronco Raptor và Ranger Raptor trên các địa hình Baja độc đáo tại Mỹ

Thêm nữa sẽ được tham dự các buổi thảo luận nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe off-road với đa dạng chủ đề từ tìm hiểu quá trình phát triển và thử nghiệm F-150 Raptor và Bronco Raptor, tìm hiểu các tính năng và cấu phần giúp mang đến khả năng vận hành địa hình của xe Ford.

Chương trình sẽ được tổ chức thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng trực tuyến bằng phần mềm vào ngày 22/07/2024 trên trang fanpage của Ford Việt Nam. Hành trình dự kiến kéo dài 8 ngày 7 đêm và khởi hành vào trung tuần tháng 9 năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]