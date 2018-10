Doanh số Ford Ranger đạt kỷ lục 6 tháng đầu năm, cập nhật giá xe Ford Ranger mới nhất

Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 12:00 PM (GMT+7)

Xe Ford Sự kiện:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, doanh số của dòng bán tải Ford Ranger tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái, giá xe Ford Ranger cập nhật mới nhất.

Dòng xe bán tải dẫn đầu phân khúc Ford Ranger tiếp tục gặt hái thành công ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2018 với doanh số kỷ lục trong 6 tháng đầu năm đạt 69.103 chiếc, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vào doanh số kỷ lục tại Úc, New Zealand, Philippines, Đài Loan và Thái Lan: Ford Ranger vẫn giữ vững ngôi vị là dòng xe bán chạy nhất tại New Zealand trong 3 năm liên tiếp, đồng thời cũng là dòng xe bán tải ăn khách nhất tại thị trường Đài Loan và Việt Nam.

Ông Gordon Short, Giám đốc mảng Xe tải và Xe du lịch cỡ trung, Ford Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ: “Ranger luôn là một trong những dòng xe hàng đầu của chúng tôi tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; sự thành công liên tiếp của Ranger đến từ sự linh hoạt và khả năng vận hành hiếm có, giúp mẫu xe này thu hút được nhiều đối tượng khách hàng đa dạng.”

Thái Lan là thị trường ghi nhận doanh số Ranger cao nhất của Ford trên toàn cầu. Doanh số nửa đầu năm 2018 đạt mức tăng trưởng kỷ lục 36% so với cùng kì năm ngoái, tương đương với 27.455 chiếc được bán ra, tăng 1.5% thị phần tương đương với 13.2%.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp khi thâu tóm gần 50% thị phần phân khúc bán tải. Giá xe bán tải Ford Ranger dao động từ 634 - 925 triệu đồng

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá đề xuất (triệu đồng) Ranger XL 4x4 2.2L - 6MT 125 634 Ranger XLS 4x2 2.2L - 6MT 125 659 Ranger XLS 4x2 2.2L - 6AT 150 685 Ranger XLT 4x4 2.2L - 6MT 160 790 Ranger Wildtrak 4x2 2.2L - 6AT 160 830 Ranger Wildtrak 4x4 2.2L - 6AT 160 860 Ranger Wildtrak 4x4 3.2L - 6AT 200 925

Để có giá xe Ford Ranger lăn bánh rẻ nhất vui lòng liên hệ: Mr. Cường - 0906828999

Tại New Zealand, Ranger tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất trên thị trường. Trong nửa đầu năm 2018, Ranger đạt doanh số kỷ lục với 5.160 chiếc được bán ra, vượt xa các đối thủ khác lên tới 1.200 chiếc và chiếm 26% thị phần trong phân khúc bán tải. Ranger là chiếc xe bán chạy nhất trên thị trường xe hơi nói chung trong vòng 3 năm liên tiếp, và đồng thời cũng là chiếc xe bán tải bán chạy nhất New Zealand trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tại thị trường Việt Nam, mặc dù trong những tháng gần đây, doanh số của Ford Ranger có những sự giảm sút đáng kể. Cụ thể, từ tháng 5 doanh số của Ranger bắt đầu giảm sút đáng kể, rút từ 55 xe đến mức chỉ còn 6 chiếc được bán trong tháng 6/2018.Tại thị trường Việt Nam, mặc dù trong những tháng gần đây, doanh số của Ford Ranger có những sự giảm sút đáng kể. Cụ thể, từ tháng 5 doanh số của Ranger bắt đầu giảm sút đáng kể, rút từ 55 xe đến mức chỉ còn 6 chiếc được bán trong tháng 6/2018.

Ford sẽ tung ra phiên bản Ranger mới cho các thị trường trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương trong nửa cuối năm nay. Ranger mới sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên tên tuổi sẵn có của mình và là lựa chọn số một trong phân khúc xe bán tải. Bên cạnh đó, Ford gần đây đã bắt đầu đưa vào sản xuất chiếc Ranger Raptor đầu tiên tại cở sở sản xuất của Ford Thái Lan và sẽ xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực.