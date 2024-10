Doanh số bán hàng trong tháng 9/2024 của mẫu xe Toyota Vios ra sao?

Theo công bố của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của nhóm xe sedan của các thành viên trong tháng 9/2024 đạt 5.570 xe, tăng mạnh 75,4% so với tháng trước. Dẫn đầu phân khúc sedan là cái tên quen thuộc Toyota Vios.

Tổng cộng có 1.842 xe Toyota Vios được giao tới tay khách hàng trong tháng 9/2024. So với tháng trước đó là 1.010 xe, doanh số Vios đã tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 82,4%, đồng thời cũng tăng 23% so với tháng 9/2023, giúp cho mẫu sedan cỡ B này dẫn đầu trong cả Quý III của năm nay. Doanh số lũy kế 9 tháng của năm 2024 của Vios đã đạt được 8.812 xe, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023 (7.480 xe).

Toyota Vios được hãng kỳ vọng doanh thu chỉ 200 xe / tháng. Tuy nhiên, sự đón nhận nhiệt thành của người tiêu dùng khiến Toyota phải tăng nhanh lượng sản xuất. Hãng xe Nhật sau đó đã giới thiệu Vios thế hệ thứ 2 vào năm 2007, nhưng thế hệ thứ 3 (ra mắt 2014 tới nay) mới chính là dòng tạo thành công vang dội cho mẫu sedan B tại thị trường Việt Nam.

Trong suốt một thập kỷ, doanh số Toyota Vios luôn ở vị trí số 1 trong phân khúc sedan B (trừ năm 2021 và 2023 Vios xuống vị trí số 2 do Hyundai Accent đạt đỉnh). Không chỉ là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota mà doanh số của Vios còn là niềm mơ ước của rất nhiều dòng xe bán ra tại thị trường Việt Nam, chứ không riêng phân khúc sedan B.

Sự thành công trong doanh số của Vios không đơn thuần là may mắn mà chính là giá trị cốt lõi mà mẫu ô tô này mang tới cho người dùng Việt. Trải qua nhiều đời xe và hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Vios được người đã sử dụng đánh giá cao về độ bền bỉ khi nhiều năm sử dụng nhưng vẫn đầm chắc như ngày đầu. Chính vì thế, Vios luôn nằm top xe giữ giá tốt nhất tại Việt Nam.

Xe cũng rất ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng sửa chữa lại thuộc hàng rẻ nhất trên thị trường. Toyota cũng là thương hiệu sở hữu hệ thống đại lý, cơ sở dịch vụ nhiều bậc nhất tại Việt Nam hiện nay nên người sử dụng Vios có thể dễ dàng tìm được nơi sửa chữa hoặc bảo dưỡng gần nơi sinh sống rất thuận tiện.

Bên cạnh đó, Toyota Vios cũng có được ngoại thất thể thao hiện đại, kèm sự linh hoạt khi di chuyển trên đường phố nên phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Nội thất trang bị tuy không vượt trội so với các hãng xe Hàn nhưng đủ dùng, khoang nội thất lại rộng rãi và các trang bị an toàn cũng thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc với 7 túi khí trên phiên bản mới nhất.

Toyota Vios được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L Dual VVT-I, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,77 lít xăng/100km.

Trong năm 2021 và 2023 Vios đã bị Hyundai Accent vượt mặt về doanh số, và hiện tại vẫn đang liên tục duy trì lượng bán ra rất tốt. Do đó, một phiên bản mới hoàn toàn và chính sách giá ưu đãi mới sẽ rất cần để Toyota Vios có thể tiếp tục giữ vững vị thế và gia tăng doanh số khi mà nhu cầu mua xe của người Việt dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hiện nay khi mà các đối thủ đã có những nâng cấp vượt bậc không chỉ về ngoại thất mà còn những trang bị nội thất hiện đại thì vị thế của Vios đang bị lung lay mạnh hơn bao giờ hết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]