Điều hòa ô tô không mát và cách khắc phục

Điều hòa ô tô không mát có thể do nhiều nguyên nhân như do giàn nóng bị bám quá nhiều bụi bẩn, quạt giàn nóng không chạy hoặc chạy yếu...

Hỏi: Thời gian gần đây, trời đã bắt đầu vào hè nên rất nóng, nhưng điều hòa ô tô của tôi không mát như trước. Nguyên nhân do đâu và nên làm gì để khắc phục?

Anh Phạm Văn Huy (Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Toàn, Giám đốc gara ô tô Minh Thức Mỹ Đình cho biết, vào những ngày thời tiết nắng nóng, hệ thống điều hòa làm mát trên ô tô là một trong những bộ phận chủ xe cần chú ý. Do mới đầu hè nên nhiệt độ chưa quá cao, chủ xe dễ dàng phân biệt được hệ thống điều hòa hoạt động tốt hay đang có vấn đề bằng cách để ngón tay vào cửa gió điều hòa xem có mát sâu, lạnh hay không. Nếu không là do hệ thống điều hòa đang gặp vấn đề.

Điều hòa ô tô không mát có thể do nhiều nguyên nhân như: do giàn nóng bị bám quá nhiều bụi bẩn nên không thể giải nhiệt, quạt giàn nóng không chạy hoặc có chạy nhưng yếu, giàn lạnh đóng bụi thành mảng dày đặc nên quạt không thể thổi không khí qua, lốc lạnh của hệ thống điều hòa chạy yếu hoặc bị hỏng hay lọc gió giàn lạnh bị bụi bẩn, bộ cảm biến nhiệt chuyển mạch bị hỏng hoặc điều chỉnh sai, cuối cùng có thể là do sạc thừa ga hoặc thiếu ga.

Để đảm bảo hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả, nhất là dịp hè nắng nóng, chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa. Các bộ phận của hệ thống điều hòa cần được bảo dưỡng như: lọc gió, gas, dây cu-loa, giàn lạnh, đường ống giàn nóng.

Trường hợp lọc gió, giàn lạnh, giàn nóng bẩn sẽ tiến hành vệ sinh, dây cu-roa nếu tạo ra tiếng kêu sẽ được bảo dưỡng hoặc thay mới, bơm thêm gas nếu thiếu gas để giúp hệ thống điều hòa làm mát sâu hơn, nhanh hơn.

Đối với giàn lạnh điều hòa, chủ xe nên vệ sinh định kỳ 1 năm/ lần hoặc sau từ 20.000 - 30.000km để duy trì làm mát tốt và không khí trong lành bên trong cabin, đồng thời hạn chế các hư hỏng, rò rỉ gas.

"Quá trình kiểm tra hệ thống điều hòa không mất nhiều thời gian, tuy nhiên, nếu các bộ phận của điều hòa bị bẩn, hư hỏng, có vấn đề sẽ mất khoảng 2 ngày để sửa chữa, bảo dưỡng toàn hệ thống", ông Toàn nói thêm.

