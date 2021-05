Trình làng Ford Ranger Raptor X 2021, off-road đỉnh cao và ngoại hình bắt mắt

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ford Ranger Raptor X 2021 vừa được giới thiệu tại thị trường Úc với một số thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất và giá bán cũng cao hơn so với bản thường.

Sau 2 năm ra mắt thị trường Úc, dòng xe bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor đã được hãng bổ sung phiên bản X mới.

Ranger Raptor X 2021 được định vị như bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger tại Xứ sở Kangaroo.

Về ngoại hình, so với bản thường, Ford Ranger Raptor X có những điểm khác biệt như: đường kẻ sơn Over The Top mới trên nắp ca-pô, nóc và cửa thùng sau. Bộ mâm hợp kim màu đen nhám Asphalt Black và móc kéo màu đỏ ở đầu xe. Logo hãng được sơn đen trên cửa và thanh thể thao (vai bò) mở rộng.

Một số chi tiết ngoại thất màu đen nhám như lưới tản nhiệt, cản trước, chắn bùn, tay nắm cửa, tay nắm cửa ở thùng sau, khe gió sau chắn bùn, ốp gương chiếu hậu, vỏ đèn sương mù, cản sau và nắp trục bánh.

Ford Ranger Raptor X 2021 vẫn được trang bị đĩa phanh có đường kính 332 mm như trước, đi kèm lốp BF Goodrich All-Terrain 285/70 R17 KO2. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo hành trình dài nâng cấp với giảm xóc Position Sensitive Damping (PSD) Fox tương tự đời cũ.

Về nội thất, Ford Ranger Raptor X 2021 trông mới mẻ và bắt mắt hơn với những đường chỉ khâu màu đỏ trên vô lăng và mặt táp-lô. Ở bản thường, mẫu xe bán tải này dùng chỉ khâu màu xanh dương. Thêm vào đó là các điểm nhấn màu đen trên mặt táp-lô và mặt cửa.

Về truyền động, sức mạnh của Ford Ranger Raptor X 2021 tại thị trường Úc không có gì thay đổi so với bản thường. Xe vẫn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 213 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm hộp số tự động 10 cấp, có lẫy chuyển số sau vô lăng.

Tại thị trường Úc, Ford Ranger Raptor X 2021 có giá khởi điểm từ 79.390 AUD (khoảng 1,43 tỷ VND).

