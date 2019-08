Diễn đàn Otosaigon trao giải cuộc thi ảnh "Xe và Những chuyến đi 2019"

Thứ Ba, ngày 06/08/2019 09:00 AM (GMT+7)

Ngày 4/8 vừa qua, Diễn đàn Otosaigon đã chính thức trao giải cho những thành viên đạt được kết quả cao trong cuộc thi ảnh “Xe và Những chuyến đi 2019”. Cuộc thi được tổ chức trong vòng 1 tháng và nhận được 39 bài dự thi và rất nhiều lượt chia sẻ.

Siêu xe Sự kiện:

Sau một tháng diễn ra cuộc thi ảnh "Xe và Những chuyến đi 2019", ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bài dự thi và nhiều lượt bình chọn của toàn thể thành viên trên diễn đàn Otosaigon. Buổi lễ trao giải được tổ ra tại Showroom Anycar Lương Định Của địa chỉ 250, Lương Định Của (quận: 2, TP.HCM). Ngoài ra, cuộc thi ảnh “Xe và Những chuyến đi 2019” còn có thêm sự đồng hành của các nhà tài trợ như: Tín Mỹ Autofilm, Việt Mỹ Auto, VIPTELA GROUP, diễn đàn Otosaigon, Chợ nội thất ô tô Bắc Nam và dịch vụ vệ sinh xe tận nơi Power Steam.

Hơn 70 người với gần 30 chiếc xe đã cùng tham gia buổi trao giải cuộc thi ảnh trong ngày chủ nhật. Ngày trao giải lần này còn là buổi giao lưu để kết nối với nhau, chia sẻ với nhau vì có chung đam mê xe, sở thích đi du lịch trên chính những “chiến mã” thân yêu của mình. Họ là những người đang sử dụng các dòng xe đang được phân phối ưa chuộng trên thị trường. Ngoài ra, còn có mặt các thành viên trong các câu lạc bộ như: Hội Outlander, hội Civic Club SG, hội Previa Club và các thành viên lâu năm và đầy nhiệt huyết của diễn đàn Otosaigon khu vực TP.HCM và các thành phố lân cận như Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương về tham dự.

Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng phát triển đa dạng nên việc kết nối những người xa lạ trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Cũng vì vậy, nhiều hội nhóm chơi xe ở các dòng xe khác nhau tại Việt Nam hình thành rất nhiều. Tuy nhiên, lập ra một câu lạc bộ thì dễ nhưng để duy trì hoạt động là một chuyện khó.

Với không khí cởi mở và vui tươi, các thành viên đã mở đầu buổi offline một các sôi động và thân mật.​ Ban quản trị diễn đàn đã trao tất cả 4 giải chính thức, 2 giải đồng đội dành cho các hội và 1 giải bài viết có ảnh đẹp nhất do tất cả các thành viên có mặt tại sự kiện bình trọn. Ban quản trị đã xem xét cẩn thận phân tích dữ liệu từ Analytics để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi. Và các phần quà do các nhà tài trợ gửi đến những thành viên tham gia trong buổi trao giải qua các hoạt động mini game đầy sôi nổi

Đại diện các nhà tài trợ và Ban quản trị diễn đàn Otosaigon.

Giải nhì thuộc về bài dự thi “Bolaven vẫy gọi!” do tác giả có nick diễn đàn là (ben.le) dự thi đã được giải thưởng gói nâng cấp trần xe bằng chất liệu da cao cấp trị giá 20 triệu đồng do VIPTELA GROUP tài trợ và 3 triệu đồng tiền mặt đến từ diễn đàn Otosaigon.

Và giải ba đã thuộc về bài dự thi “SG-TH-SG: 1 vợ, 1 chồng, 180 con ngựa. Focus 1.5L có gì hay??” do tác giả có nick diễn đàn là (Thuykien) thực hiện đã nhận được giải thưởng là một gói dán phim Color Stable trị giá 9,5 triệu đồng do Tín Mỹ Autofilm tài trợ.

Ngoài ba giải cao nhất còn thêm 1 giải khuyến khích với bài dự thi “Câu chuyện về bim già và chuyến xuyên Việt nhiều cảm xúc” do thành viên Nhật Huy Đào thực hiện đã nhận được gói dán phim cách nhiệt Color Stable cũng do Tín Mỹ Autofilm tài trợ.

Ngoài những giải thưởng chính còn có một giải cho Bài dự thi có hình ảnh đẹp nhất, được bình chọn tại buổi Offline. Phần thưởng là "Camera 360 độ ô tô Owin phiên bản thấu kính Sony" do đơn vị Bắc Nam tài trợ đã thuộc về bài thi “Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp” do thành viên có nick (ThuatVu) thực hiện.



Hai giải thưởng đồng đội dành cho các hội trị giá 1 triệu đồng đã dành cho tất cả thành viên của hai câu lạc bộ là hội có thành viên gắn bó lâu năm nhất Previa Club với bài dự thi “PREVIA CLUB - BIG OFF 2019... Dĩa bay biết bay và biết wuậy... KKK” và giải dành cho chuyến đi có nhiều thành viên nhất đến từ Civic Club SG với bài dự thi “Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG”. Chưa hết, diễn đàn Otosaigon còn tổ chức bốc thăm may mắn phần quà Camera hành trình ô tô iroad X9 giá 8,6 triệu đồng do nội thất ô tô Bắc Nam tài trợ.

Hội có thành viên gắn bó lâu năm nhất Previa Club với bài dự thi “PREVIA CLUB - BIG OFF 2019... Dĩa bay biết bay và biết wuậy... KKK”.

Giải dành cho chuyến đi có nhiều thành viên nhất đến từ Civic Club SG với bài dự thi “Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG”

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, đại diện diễn đàn Otosaigon còn chia sẻ những dự định sắp tới đến với các thành viên như: định hướng, các hoạt động và các sự kiện để gắn kết những thành viên không chỉ trong cộng động sở hữu xe tại khu vực TP.HCM nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Ngôi nhà Otosaigon không chỉ là chia sẻ thông tin, giải đảm thắc mắc mà còn là nơi để tất cả mọi người cùng chung niềm đam mê xe cộ cùng nhau xây dựng tạo nên một cộng đồng lớn mạnh.

Tại buổi trao giải các thành viên trong diễn đàn cũng đóng góp thêm ý kiến đến Ban quản trị diễn đàn ngày một tốt và phát triển hơn. Đây sẽ là động lực để diễn đàn Otosaigon và các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành và tổ chức nhiều hoạt động Offline và cuộc thi có ý nghĩa hơn dành cho các Hội ô tô khác trong thời gian tới.​

Để có được sự thành công cho cuộc thi ảnh “ Xe và Những chuyến đi” và buổi trao giải, không thể thiếu sự đồng hành của nhà tài trợ địa điểm Anycar Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) và các doanh nghiệp đang kinh doanh về các sản phẩm cũng như trung tâm chăm sóc xe như: Tín Mỹ AutoFilm, Việt Mỹ Auto, VIPTELA GROUP, nội thất ô tô Bắc Nam và dịch vụ vệ sinh xe tận nơi Power Steam đã hỗ trợ trong khâu tổ chức và chuẩn bị các phần giải thưởng và quà gửi tặng đến các thành viên đoạt giải. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các thành viên của diễn đàn Otosaigon đã nhiệt tình đến và tham gia buổi trao giải và Offline trong ngày cuối tuần qua.

Một số hình ảnh khác về buổi trao giả và Offline do diễn đàn Otosaigon tổ chức: